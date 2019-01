Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu este astazi una dintre cele mai urmarite vedete pe conturile de socializare și o prezența ravnita la toate evenimentele mondene, insa celebritatea nu a fost dintotdeauna pe lista de dorințe a prezentatoarei TV. Adelina Pestrițu, in varsta de 32 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie…

- Carmen Simionescu are un secret: este insarcinata cu noul ei iubit, Bogdan. Dupa o relatie de cativa ani cu Bogdan Daragiu, de care s-a despartit in urma cu cateva luni, fiica lui Adrian Minune s-a cuplat cu un alt Bogdan. Iubirea lor este atat de intensa incat s-a lasat cu… un bebelus. Jurnalistii…

- Sentimentele frumoase pentru cei din viata noastra ne aerisesc sufletul. Toti avem nevoie de iubire, doar ca unii uitam sa o mai daruim. Uitam sa ne pese de cei care ne-au fost alaturi, cand ne este bine ii uitam pe cei care tin la noi cu adevarat, uitam sa ii auzim sau sa ii vedem pe cei…

- Andreea Popescu a devenit mama pentru prima oara, in vara acestui an, iar atenția ei este concentrata acum, doar pe creșterea micuțului Ioachim. Fosta dansatoare a Deliei a vorbit despre un moment trist din viața ei și a dezvaluit amanunte mai puțin știute despre familia ei. „Nu am avut informație.…

- Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut. Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care…

- Rac Vei avea o luna plina de surprize, creativitate si pasiuni aprinse. Dupa 9 noiembrie, sanatatea ta se va imbunatati si vei cunoaste o persoana noua care iti va schimba viata. Ai multa energie iar rezultatele muncii tale incep sa se vada. Leu S-a incheiat sezonul tristetii pentru tine. Incepe o luna…

- Luna Noua in Scorpion, 7 noiembrie. Ne apropiem de momentul in care astrele se aliniaza in asa fel incat ranile trecutului sa fie vindecate. Luna Noua in Scorpion de pe 7 noiembrie 2018 ne va ajuta sa iertam sau sa cerem iertare iubirilor din trecut si sa ne facem ordine in viata amoroasa.

