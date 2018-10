Acesta este viitorul preşedinte: rasist, misogin, homofob Alegerile se desfasoara sub paza unei armate de 280 de politisti si militari, iar primele sectii de vot se vor deschide la ora locala 08:00 si se vor inchide la ora locala 19:00. Rezultatele definitive vor fi cunoscute dupa una sau doua ore de la inchiderea urnelor, au informat autoritatile statului. Bolsonaro, fost Capitan in armata, a aparut ca fiind un "fenomen electoral" care a iesit cu viata, ca un erou, dintr-un atentat ce l-a vizat in timpul campaniei electorale. El a spus ca spera sa iasa invingator din primul tur al alegerilor. Aceasta ipoteza i-a facut pe adversarii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

