- Mandatul lui Mugur Isarescu in functia de guvernator al Bancii Nationale expira in luna mai. Inainte de aceasta data, Parlamentul ar urma sa demareze procedura de alegere a unui nou Consiliu de Administratie al Bancii Centrale. Conducerea BNR e numita de Parlament, la propunerea comisiilor permanente…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține ca are informații conform carora, la nivelul finanțelor mondiale, s-a decis ca Mugur Isarescu sa continue inca doi ani in funcția de guvernator al Bancii Naționale. Ulterior acestei decizii s-a dat un telefon in Romania.Citește și: Curiosul caz al revocarii…

- Mesaj dur al ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, la adresa investitorilor straini. Declaratia a fost facuta in cadrul unei conferinte la care participa si reprezentanti ai Bancii Nationale. Eugen Teodorovici ministrul de Finante: Dimineata am avut discutie cu o mare companie, prezenta si in Romania,…

- "Astazi este un moment istoric pentru tara. Se organizeaza la Bucuresti prima reuniune informala a Consiliului ministrilor de Finante din Europa. Practic, pentru doua zile, Bucurestiul devine capitala financiara a Uniunii Europene. In aceste consilii informale se discuta alt gen de subiecte, dar…

- Diferenta intre ce rezulta in urma noului indice de referinta calculat pe baza tranzactiilor interbancare este sub ceea ce este astazi ROBOR, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Diferenţa între ce rezultă în urma acestui…

- Indicele ROBOR a urcat miercuri la 3.34% (de la 3.23%, cât fusese marți) dupa ce BNR a introdus un control mai strict al lichiditații din piața monetara, acest lucru urmând sa duca și la o creștere a dobânzilor la depozite. Acest indice - ROBOR- a fost înlocuit din formula de…

- Inainte de ședința de Guvern, ministrul Energiei, Anton Anton, i-a trimis o scrisoare lui Eugen Teodorovici, omologul sau de la Finanțe, pentru a-l convinge ca masura plafonarii prețului la gaze la 68 lei/MWh pentru consumatorii industriali, precum Interagro al lui Ioan Niculae, nu este buna. Plafonarea…

- Banca Internaționala de Investiții a Rusiei, ce urmeaza sa-și mute sediul din Moscova la Budapesta, primește de la guvernul ungar privilegii și imunitați de-a dreptul alarmante. Potrivit unui portal de stiri de la Budapesta, angajatii, clienții și colaboratorii bancii vor avea imunitate diplomatica,…