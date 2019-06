Acesta este pesedistul care se crede Corrado Cattani

Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a anunțat, sambata, un nou proiect de reforma a sistemului vamal, spunand pe acest subiect ca-și asuma unele riscuri similare cu cele pe care le infrunta comisarul Corrado Cattani, care se lupta cu mafia in serialul ‘Caracatița’. Teodorovici a zis la Antena 3 ca in cursul saptamanii viitoare va veni cu un proiect de lege legat de reformarea sistemului vamal, astfel incat Direcția Generala a Vamilor sa fie separata de ANAF și sa intre sub autoritatea directa a ministrului de Finanțe. „Oricine in aceasta tara care isi asuma o anumita reforma isi asuma si…