Acesta este momentul viral de la Wimbledon – VIDEO

- Roger Federer (3 ATP) s-a calificat, vineri, in finala de la Wimbledon, dupa ce l-a invins pe marele sau rival, Rafael Nadal (2 ATP), scor 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4. Partida s-a incheiat dupa trei ore și doua minute, transmite Mediafax.In primul set, cei doi campioni au servit excelent, iar totul…

- Djokovici s-a impus cu scorul de 6-2, 4-6, 6-3, 6-2, dupa doua ore si 49 de minute de joc. Numarul 1 mondial va juca a 25-a finala de Grand Slam din cariera, a sasea la Wimbledon. In finala, numarul 1 mondial va intalni castigatorul meciului dintre Rafael Nadal si Roger Federer.

- Novak Djokovic s-a calificat vineri în cea de-a 25-a finala de Grand Slam a carierei dupa ce l-a învins pe Roberto Bautista Agut în penultimul act de la Wimbledon (6-2, 4-6, 6-3, 6-2). Sârbul a fost la un nivel incredibil în primul set, dar apoi spaniolul a rezistat foarte…

- Rafael Nadal l-a invins in sferturile de finala pe americanul Sam Querrey, scor 7-5, 6-2, 6-2, iar Roger Federer a trecut de japonezul Kei Nishikori, scor 4-6, 6-1, 6-4, 6-4. Pentru Federer este victoria cu numarul 100 la Wimbledon. In plus, elvetianul se afla pentru a 13-a oara in semifinale…

- Rafael Nadal (2 ATP, 33 de ani) și Roger Federer (3 ATP, 37 de ani) se vor intalni in semifinalele de la Wimbledon. Cealalta semifinala e Novak Djokovic (1 ATP) - Roberto Bautista (22 ATP). Ambele meciuri se vor juca vineri la o ora care va fi anunțata joi. Cel mai important meci din penultimul act…

- Rafael Nadal și Roger Federer sunt rivali de aproape 15 ani in circuitul ATP și sunt gata sa doboare un nou record. Cei doi sunt zilele acestea la Wimbledon, iar inaintea turneului s-au intalnit intr-un bar din Londra pentru a pune la cale un meci istoric intre ei. Nadal (2 ATP, 32 de ani) și Federer…

- Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, va debuta oficial luni, 1 iulie, cu primele meciuri din turul I. Aflat la cea de-a 133-a ediție, turneul va avea premii totale in valoare de 49,4 milioane de dolari, din care caștigatorul de pe tabloul masculin va primi aproape 3 milioane de dolari.…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, nr. 2 mondial, a criticat alegerea capilor de serie la turneul de tenis de la Wimbledon, care favorizeaza rezultatele obtinute pe iarba fara "respectarea statutului" din clasamentul ATP si care ar urma sa-l retrogradeze în pozitia a treia dupa…