- Olanda are 17 milioane de locuitori si 23 de milioane de biciclete. Pentru a incuraja oamenii sa foloseasca tot mai mult acest mijloc de transport, Guvernul olandez este dispus sa-i plateasca lunar.

- Pentru a-i incuraja pe locuitori sa lase acasa masinile, motocicletele, sau scuterele atunci cand merg la servici, autoritatile din Olanda au decis sa subventioneze mijloacele ecologice de transport, astfel ca toti cetatenii sunt platiti daca merg cu bicicleta cu cate 0,19 euro pentru fiecare kilometru…

- Cu o populație de 17 milioane de locuitori și peste 23 de milioane de biciclete, Olanda are deja mai multe biciclete decat locuitori. Iar pentru a-i incuraja pe oameni sa foloseasca tot mai mult acest mijloc de transport, guvernul este dispus sa ii plateasca, scrie CNN.

- Primarul uneia dintre cele mai mari comune din judetul Galati sustine ca - dupa revolutia fiscala si cresterea salariului minim - banii stransi din taxe si impozite nu mai ajung nici macar pentru salariile functionarilor. In aceste conditii, de investitii mari cu greu ar mai putea fi vorba…

- Peste 1,8 milioane de persoane au cerut azil in Germania in ultimii cinci ani, arata date oficiale, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.Aceste date, dezvaluite de vineri de tabloidul Bild, indica o crestere puternica a solicitarilor de azil, de la 123.581 in 2013 la 723.938…

- Anul trecut a fost primul in care numarul deceselor pe bicicleta a fost mai mare decat al celor care au murit in accidente de masina. Astfel, au murit 206 biciclisti in Olanda, in timp ce in accidentele de masina au murit 201 persoane. Guvernul a publicat un proiect de lege care va trebui aprobat de…

