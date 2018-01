Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii nu gasesc în piata absolventi ai Facultatii de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi straine din cadrul ASE pentru ca multi dintre ei sunt angajati din timpul facultatii, spune Tanase Stamule, prodecanul facultatii.

- >Un proaspat absolvent de masterat in limba germana de la FABIZ poate castiga si 6.000 de lei net pe luna. Mai mult, veniturile sa­lariale pe care le primesc absolventii de licenta in limba engleza si franceza sunt cuprinse intre 2.500 si 3.000 de lei net, scrie ZF. „Salariile absolventilor…

- „Romania devine net importatoare de produse fabricate in strainatate. E trist ca s-a ajuns aici, dar in Romania nu ma mai mira nimic. Ca sa avem mai multa prelucrare locala trebuie sa avem o strategie de dezvoltare a industriei alimentare care sa fie sustinuta cu politici publice. Avem nevoie de investitii…

- Absolventii programului de masterat in limba germana de la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (FABIZ) din cadrul ASE sunt recrutati de angajatori pentru salarii care pot sa ajunga si la 6.000 de lei net pe luna, a spus Tanase Stamule, prodecanul FABIZ.

- O absolventa a Universitatii de Vest din Timisoara a fost propunsa ministru in noul guvern condus de Viorica Dancila. Este vorba despre Natalia Intotero, deputat PSD de Hunedoara, propusa sa ocupe funcția de ministru pentru romanii de pretutindeni. Natalia Intotero s-a nascut in data de 14 ianuarie…

- Cristi Tanase e al 5-lea fotbalist din lot care va castiga 20.000 de euro net pe luna, bugetul salarial creste din nou, iar media intregului lot e acum de 13.300 de euro. Cine ajunge la FCSB castiga regeste pentru nivelul de trai din Romania. Veniturile mari realizate de club in ultimii ani l-au determinat…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- La mai bine de un an de la preluarea puterii de catre PSD, presa franceza noteaza cum numerosi tinerii cu cariera si bine pregatiti in domeniile lor aleg sa paraseasca Romania. Instabilitatea politica, dar si economica, coruptia si numeroasele atacuri la independenta justitiei, determina tot mai multi…

- În 2018, în România ar fi trebuit sa curga lapte și miere potrivit programului de guvernare PSD-ALDE. Salariile și pensiile sa creasca, iar taxele și contribuțiile sa scada.

- Nu mai e demult nici o indoiala ca Lora este una dintre cantarețele de la noi cu VOCE. Ea a demonstrat, de multe ori,ca are o voce puternica. Poate, oricand, sa interpreteze, live, orice melodie sau gen muzical. Pentru asta, fanii au indragit-o imediat! Acum, Lora ne-a uimit cu o piesa cantata in limba…

- „Domnule presedinte ai dezamagit multa lume cu aceasta decizie, pacat ca nu a fost Basescu ca-i linistea el pe cei de la psd. Nu stiu ce calcule ati facut, dar ati pierdut multe voturi pt al doilea mandat, trebuia sa respingeti aceasta propunere, sa vina cu alta propunere, asa va vedea lumea ca va bateti…

- Liviu Dragnea a laudat-o pe Viorica Dancila spunand ca aceasta vorbește engleza și franceza. Un clip video arunca dubii asupra acestei afirmații. Viorica Dancila, europarlamentar, prezenta la un eveniment despre relația UE cu statele din Golf, citește cu greu de pe o foaie un discurs despre moștenirea…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat, in exclusivitate, ce a facut Constantin Budescu cu banii de la FCSB. ”Magicianul” lui Gigi Becali a platit 450.000 E pentru o super-vila in Ploiesti, cu finisaje de top si design modern. Luxul este opulent, iar aparatura si mobilierul sunt de ultima generatie.…

- Asociația „Shakespeare School pentru Educație” se pregatește pentru lansarea unei noi editții a „Shakespeare School Essay Competition” – cel mai important concurs national de eseuri...

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- Tariful de utilizare pe reteaua de drumuri nationale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea…

- In prag de sarbatori, Ovi lanseaza “Iernile”, o piesa plina de emotie, dedicata anotimpului rece. Piesa este compusa de catre artist impreuna cu Gabriel Huiban, iar de productie s-a ocupat Gala Records. “Este dorinta mea de cand m-am intors in Romania sa lansez o piesa de Craciun, in limba romana. Piesa,…

- Elevii de clasa a XII-a au la dispoziție modele de subiecte in vederea pregatirii celor doua testari, informeaza Romania TV. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba…

- Angajatii din Timis castiga, in medie, peste 2.400 de lei net pe luna, peste nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net in luna mai a acestui an), potrivit zf.ro. Nivelul salarial pe judete ilustreaza doua tipologii de zone din Romania: unele dezvoltate,…

- Prim ministrul Romaniei, Mihai Tudose, a acordat in aceasta seara un interviu Romania TV, chiar la palatal Victoria, in care a vorbit si despre salarii, in contextual legii salarizarii unitare, care va fi implementata de la inceputul noului an.Tudose a precizat ca, in urma trecerii contributiilor de…

- Traditional, in ultima luna a anului, cheltuielile statului sar cu puncte importante din PIB. In 2015, luna decembrie a avut un avans de cheltuieli de nu mai putin de 5,5% din PIB fata de cheltuielile la 11 luni, care insumau 28,7% din PIB. Pentru relevanta, daca fiecare luna din an avea o asemenea…

- „Fara indoiala este un raspuns. Noi le-am tradus in engleza. Nu puteam sa traducem și in engleza, și in franceza, și in germana, șamd. Dar demersul pe care noi l-am inițiat a plecat de la reacția ambasadelor de acum o saptamana. Este incorect fața de Parlamentul Romaniei, fața de Romania, modul in…

- Florin Iordache a recunoscut ca a fost o problema vizavi de acest subiect. "Sincer, noi le-am tradus in engleza. La cați parteneri are Romania, nu puteam sa traducem și in engleza, și in franceza, și in germana etc. Dar demersul pe care noi l-am inițiat a plecat de la reacția ambasadelor de…

- In orașe este predata engleza, iar la sate - franceza. Potrivit datelor statistice, 90 la suta din elevii din centrele raionale studiaza limba engleza, iar in sate, 53 la suta dintre tineri invața doar limba franceza. Directorii scolilor din mediul rural spun ca elevii nu pot sa opteze pentru engleza,…

- Profesorul Bogdan Maleon, barbatul de 42 de ani gasit mort alaturi de soția sa, a acordat un ultim interviu inainte de Craciun. Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Maleon si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa , luni seara. Din primele cercetari efectuate, cei…

- In orașe este predata engleza, iar la sate - franceza. Potrivit datelor statistice, 90 la suta din elevii din centrele raionale studiaza limba engleza, iar in sate, 53 la suta dintre tineri invața doar limba franceza.

- In conditiile in care facilitatea de depozit acordata de BNR bancilor comerciale care isi fac depozite la banca centrala este de 0,75%, iar indicele de dobanda Robid la 3 luni (ROBID este rata dobanzii incasata pentru depozitele in lei constituite de catre bancile comerciale la alte banci comerciale…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- ''Educatia este un domeniu care a fost neglijat in ultimii 27 de ani in ceea ce priveste finantarea, iar acum 'decontam' cu totii nepasarea, amanarea sau nerespectarea unei legi. Asa am ajuns sa fim unici in Uniunea Europeana: suntem singura tara in care educatia se face si cu necalificati. Alocarea…

- Despre firmele care evita plata impozitelor in tara si despre aspectele pozitive si negative ale actiunilor la purtator s-a discutat in cursul zilei de ieri, la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universitatii Al. I. Cuza din Iasi, in cadrul unei dezbateri cu specialisti…

- Municipiul Brasov ar putea avea, din aceasta luna, trei noi cetateni de onoare. Este vorba de fostul schior Mihai Bara, fostul handbalist Cezar Nica si fostul alpinist Ladislau Hathazi, ultimul primind titlul post-mortem. Cezar Nica a facut parte din generația de aur a handbalului masculin romanesc.…

- Modificarile aduse de Guvern in domeniul impozitului pe venit si al contributiilor sociale creeaza o discrepanta semnificativa intre sumele platite de salariati si de PFA, avand in vedere ca de la 1 ianuarie 2018 oricat de mult ar castiga pe luna o persoana fizica din activitati independente, fie…

- ♦ Scenariul luat in calcul de Guvern in elaborarea bugetului pentru 2018 prezinta o imbunatatire semnificativa a pietei muncii in anii care urmeaza. Astfel, numai in 2018 se vor crea peste 200.000 de noi locuri de munca, iar salariul mediu pe economie va ajunge la 2.600 de lei net pe luna, cu 11% mai…

- Limba romana este mai ușor de invațat decat germana, conform unui studiu efectuat de specialiștii de la Foreign Service Institute (FSI) din SUA. Limba romana este mai ușor de invațat decat germana pentru vorbitorii de engleza. De asemenea, aceste persoane invața mai repede sa se exprime in limba rusa…

- Inainte de inceperea sedintei ordinare de marti a Consiliului Local Municipal, primarul Gheorghe Falca a facut o informare cu privire la impactul modificarilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului. Dincolo de nemultumirea legata de pierderea de 16 milioane de euro anual pe…

- Vlad Constantinescu, student in anul I la Facultatea de Limbi Straine din Bucuresti, este pasionat de Latina. Dragostea pentru aceasta limba moarta l-a facut ca, in timp, sa dezvolte un sistem propriu prin care se foloseste de cuvintele si expresiile din latina pentru a invata rapid limba franceza si…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, ii asigura pe absolvenții de studii superioare ca nu sunt “legați de glie”. Pop a explicat, vineri, la Galați, ca nu intentioneaza sa-i oblige pe absolventii de facultate care au beneficiat de subventionarea locurilor de la buget sa ramana in tara. Ministrul a spus ca…

- Ce parere ai? A. Sa fie obligati sa munceasca in Romania B. Sa poata munci unde doreste C. Sa se poata angaja in strainatate, cu obligatia returnarii in rate, pe o perioada egala cu cea a studiilor, a tuturor cheltuielilor statului pentru el. View Results…

- Contrar asigurarilor date de ministrul Educației la finalul saptamanii trecute, manualele inca nu au ajuns la toți elevii claselor a V-a, chiar daca termenul de livrare a expirat vineri, 17 noiembrie. Elevii suceveni inca nu au manuale la opt discipline: Biologie, Educație Muzicala, Limba moderna 1…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care obliga toti angajatorii ca, incepand din 20 noiembrie, sa initieze negocieri colective pentru mentinerea valorii nete a salariilor in plata in urma transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, se arata intr-un comunicat al Blocului National…

- Documentarul e impartit in capitole: familia, orasul, marginalii, suporterii din fotbal, detinutii, stapani vs. sclavi. Sociologi, antropologi si psihologi vorbesc pe marginea cazurilor. Care-i limita dintre furie si violenta? E omul prin natura lui violent? Ce-l determina pe om sa ia piatra si sa tinteasca…

- "Dragnea este un produs al tranzitiei. Este arhetipul functionarului ajuns ales local, care s-a imbogatit pe seama banului public si care s-a grabit sa-l plaseze in strainatate", declara sociologul Alin Teodorescu, intr-un articol aparut in ziarul francez, Liberation . Fost ministru si parlamentar PSD,…

- Astfel, 100 de profesori de limba franceza din judetul Iasi au participat in ziua de 15 noiembrie 2017 la o activitate de formare continua derulata sub forma unui webinar (seminar cu predare on-line), punctele de conectare fiind organizate la sediul Institutului Francez din Iasi, precum si la Casa Corpului…

- Un caz aparent banal, adica un litigiu comercial intre firmele din Gorj care au inchiriat utilaje unui antreprenor care presta lucrari, in subantrepriza, la drumul de centura al municipiului Tg-Jiu, devoaleaza o situație exploziva care ar trebui sa puna in alerta toate structurile de informații din…

- “Lucrul important este sa nu te opresti din a pune întrebari” spunea Einstein la un moment dat. Nu stim exact când a spus-o, dar suntem convinsi ca se aplica si în ziua de azi, la fel cum se aplica si acum 7 ani. Acum 7 ani, când raspunsul la întrebarile…

- Angajații din IT erau pana acum scutiți de impozitul pe salariu. Acest lucru a facut din Romania un del de rai al firmelor IT. Va ramane la fel și in continuare a decis guvernul! Totuși salariile IT-iștilor vor scadea ca urmare a trecerii in sarcina angajaților a plații asigurarilor sociale.Rusia…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR) a catalogat, joi, drept „obraznicie” faptul ca omologii sai din tara se plang ca nu le ajung banii pentru plata salariilor dupa ce au marit veniturile angajatilor in urma cu cateva luni. Antal Arpad a afirmat, in cadrul unei conferinte de presa,…

- Angajatorii din Romania au cautat sa angajeze peste 420.000 de persoane in primele noua luni din 2017, arata datele publicate marti de compania care detine platforma de recrutare online eJobs. Angajatorii au publicat, in total, 114.000 de anunturi de angajare pentru a acoperi pozitiile deschise, dintre…