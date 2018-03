Stiri pe aceeasi tema

- „Black Panther” a fost detronat din fruntea box office-ului american, dupa cinci saptamani de catre lungmetrajul „Pacific Rim 2: Revolta”, film ce a inregistrat incasari de 28 milioane de dolari. In „Pacific Rim 2: Revolta”, John Boyega este rebelul Jake Pentecost, odinioara pilot de Jaeger care promitea…

- "Black Panther", adaptarea pentru marele ecran a aventurilor primului supererou de culoare din universul Marvel, a doborat un nou record, devenind filmul cel mai des mentionat pe Twitter din istorie, informeaza Press Association. Potrivit platformei de social media, superproductia, in…

- "Black Panther", adaptarea pentru marele ecran a aventurilor primului supererou de culoare din universul Marvel, reuseste sa se mentina in fruntea box-office-ului nord-american pentru a cincea saptamana consecutiva, rezistand atacului lansat de Lara Croft, care intra direct pe locul al doilea in…

- Alicia Vikander si noua versiune a seriei 'Tomb Raider' isi fac intrarea in acest weekend in cinematografele din SUA, cu ambitia de a detrona filmul cu supereroi 'Black Panther', care se mentine pe primul loc in box-office de patru saptamani, relateaza EFE. Dupa primele doua filme din…

- Cu Alicia Vikander in rolul principal, aventura epica din Tomb Raider spune povestea originala care ii transporta pe spectatori in prima expeditie a Larei Croft, dar si in mintea si sufletul unui personaj care, pentru a-si gasi locul in lume, trebuie sa faca legatura dintre viitorul si trecutul sau.…

- Filmul “Black Panther” a depașit pragul de un miliard de dolari incasari in cinematografele din intreaga lume, scriu ce de la BBC. Este a 5-a producție Marvel cu super-eroi care reușește aceasta performanța. Cu o distributie de actori afro-americani, in frunte cu Chadwick Boseman, “Black Panther” poarta…

- Criticul de film Irina Margareta Nistor a analizat pentru Libertatea cea de-a 90-a gala a Premiilor Oscar și a comentat filmele și actorii care au caștigat principalele premii. Vorbind despre The Shape of Water, filmul lui Del Toro desemnat cel mai bun film al anului , Irina Margareta Nistor a spus…

- Cea de-a 90-a ediție a Galei Premiilor OSCAR 2018 tocmai s-a incheiat cu cel mai așteptat premiu al serii: OSCARUL pentru Cel Mai Bun Film. Distincția a fost caștigata de pelicula “The Shape of Water” in regia lui Guillermo del Torro. Filmul este marele caștigator al serii și pleaca acasa cu patru premii…

- Lungmetrajul animat „The Emoji Movie” a fost desemnat „marele castigator” la cea de-a 38-a editie a premiilor Zmeura de Aur (Razzie Awards) 2018, trofee care recompenseaza cele mai slabe filme si performante actoricesti din anul precedent, informeaza hollywoodreporter.com.„The Emoji Movie” …

- Lungmetrajul "120 battements par minute", de Robin Campillo, a fost marele castigator, cu sase trofee, printre care si cel pentru cel mai bun film, la cea de-a 43-a gala a premiilor Cesar - considerate Oscarurile franceze -, care a avut loc vineri seara, la Paris, potrivit Le Monde.

- Filmul „Black Panther” este regizat de Ryan Coogler, iar din distributie fac parte Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker si Andy Serkis.

- O fetița orfana de numai 6 ani e nevoita sa se mute cu familia unchiului sau in sensibilul debut autobiografic al Carlei Simon, „Vara lui 1993”. Cu un echilibru atent intre narațiune și atmosfera, regizorul ilustreaza un portret viu al unui fulger atunci cand fetița trebuie sa se confrunte cu pierderea…

- Aventurile primului super-erou afroamerican "Black Panther" au continuat sa faca istorie in box-office-ul nord-american, cu incasari de peste 100 milioane de dolari in al doilea weekend de prezenta pe ecrane, intrand astfel intr-un club exclusivist de doar patru pelicule, potrivit specialistilor.…

- Filmul „Touch Me Not / Nu ma atinge-ma”, regizat de Adina Pintilie, a castigat, sambata seara, trofeul Ursul de Aur al celei de-a 68-a editii a Festivalului de Film de la Berlin. Lungmetrajul, o productie Romania-Germania-Cehia-Bulgaria-Franta, ii are in distributie pe Laura Benson, Tomas Lemarquis,…

- Lungmetrajul „Lemonade”, produs de Cristian Mungiu, va fi prezentat astazi, 19 februarie, de la ora 22:30, in cadrul sectiunii Panorama a Festivalului International de Film de la Berlin. Filmul, care are la baza intamplari reale, prezinta contrastul dintre doua feluri diferite de a vedea lumea si imposibilitatea…

- Filmul american Black Panther (Pantera neagra, n.r.) a starnit multa curiozitate in Statele Unite, generand incasari record in primul weekend pe marile ecrane americane. Pelicula a devenit astfel a cincea cea mai profitabila lansare in SUA din toate timpurile.

- Cinematografia s-a orientat si spre muzica electronica! Filmele despre cultura dance se focuseaza, de obicei, pe aparitii cameleonice (“It’s All Gone Pete Tong“), sau pe rolul drogurilor si legatura dintre consumul de stupefiante si scena dance (“Human Traffic“). De la bun inceput trebuie spus ca “Berlin…

- Chiar inainte de a fi lansat in cinematografe, filmul “Black Panther” de la Marvel a spart un record, devenind filmul despre care s-a vorbit cel mai mult pe Twitter din intreaga lume. Subiectul “Black panther” a strans nu mai puțin de 5 milioane tweet-uri și este pe primul loc anul acesta, fiind urmat…

- De saptamana asta poți vedea la cinema unul dintre cele mai așteptate filme cu supereroi de la Marvel. Primul supererou de culoare din lumea benzilor desenate, Black Panther va face trecerea pe marele ecran pe 16 februarie. Pe numele sau T’Challa, supereroul s-a nascut in Wakanda, o țara africana ascunsa…

- ”Fifty Shades Freed” a debutat in forța in cinematografele nord americane. In primul weekend de la lansare, producția a avut incasari de 38,8 milioane de dolari și s-a clasat pe primul loc in box office. Cea mai așteptata pelicula a acestei luni a reușit sa depașeasca nivelul de incasari la care se…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- Pentru cei ce au așteptat cu sufletul la gura lista de piese ce vor aparea pe coloana sonora a filmului “Black Panther”, ei bine, puteți rasufla ușurați caci lista e acum pe virginradio.ro. Kendrick Lamar va interpreta “Black Panther”, pe langa colaborarea cu SZA pentru “All the stars”, piesa compusa…

- Filmul "Maze Runner: The Death Cure", cea de-a treia parte a seriei "Maze Runner", a debutat direct pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 23,5 milioane de dolari, potrivit cifrelor provizorii publicate duminica de compania Exhibitor Relations, informeaza AFP. …

- Hit-ul “rockstar” de la Post Malone a stat saptamani bune in topul Shazam al celor mai cautate piese in Romania. Lucurile s-au schimbat in ultima saptamana, iar romanii sunt innebuniți dupa o noua piesa. “So Far Away” de la Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya domina topul cu peste…

- Filmul “Pantera neagra” va fi lansat in acest an, iar Kendrick Lamar și-a adus deja contribuția cu privire la coloana sonora a peliculei. Cu toate acestea, in playlist-ul celebrului film produs de Marvel in acest an ar mai putea aparea un nume mare. Unele dintre piese vor fi colaborari intre Kendrick…

- Los Angeles, 22 ian /Agerpres/ - Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar,…

- Lungmetrajul regizat de Christian Gudegast a generat incasari de 845.378 de lei si a fost vizionat de 41.512 de spectatori, potrivit cifrelor transmise de Cinemagia. „Jumanji: Aventura in jungla", cu Dwayne Johnson in rol principal, a coborat, dupa trei saptamani in fruntea clasamentului, pe pozitia…

- Lungmetrajul „Fotbal Infinit”, regizat de cineastul Vasluian Corneliu Porumboiu, a fost selectat in sectiunea Forum a Festivalului International de Film de la Berlin * in cea de-a 48-a editie a sectiunii Forum vor fi proiectate 44 de filme, dintre care 35 vor avea premierele mondiale la Berlin. Filmul „Fotbal…

- Lungmetrajul "The Post: Secretele Pentagonului/ The Post", de Steven Spielberg, cu Meryl Streep si Tom Hanks in rolurile principale, a fost interzis in Liban, cu cateva zile inainte de premiera care urma sa aiba loc la Beirut, informeaza The...

- Nici nu s-au casatorit inca și deja sunt subiect de film. Providerul de servicii de televiziune Lifetime a anunțat ca demareaza proiectul “Harry & Megan: The Royal Love Story” și, așa cum sugereaza și titlul, va creiona una dintre cele mai populare povești ale anului 2017. Filmul e deocamdata in stadiul…

- "Soldatii. Poveste din Ferentari", debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, a fost selectat in competitia "Bright Future" a Festivalului International de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie, informeaza un comunicat al producatorilor, HiFilm, transmis…

- Lungmetrajul "Bacalaureat", pentru care cineastul român Cristian Mungiu a câstigat premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes 2016, a fost desemnat cel mai bun film strain sâmbata seara la editia din acest an a premiilor decernate de National Society of Film Critics…

- Filmul "Jumanji: Welcome to the Jungle", o continuare a celebrului lungmetraj de comedie "Jumanji" din 1995 în care rolul principal a fost interpretat de regretatul Robin Williams, a urcat o pozitie si a ajuns pe primul loc în box office-ul nord-american, potrivit estimarilor…

- Filmul „Bacalaureat", pentru care Cristian Mungiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Cannes 2016, a concurat cu „Faces Places", de Agnes Varda, si „120 Battements par minute", de Robin Campillo, potrivit nationalsocietyoffilmcritics.com. Lungmetrajul…

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- “Star Wars: The Last Jedi”, al optulea lungmetraj din franciza “Razboiul stelelor”, se mentine pe primul loc in box office-ul nord-american și la inceputul lui 2018. ”Star Wars: The Last Jedi” a depasit pragul de un miliard de dolari incasari in cinematografele din lumea intreaga, de la lansare. In…

