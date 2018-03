Stiri pe aceeasi tema

- USR ar crește prețul parcarii,in București, inclusiv al parcarilor de reședința. Linia de metrou M6, pana la Otopeni, are beneficii mult mai mici fața de costuri și a blocat dezvoltatea unor proiecte concurente, de care orașul ar fi avut nevoie.

- Miercuri, 21 martie, ora 19.00, la Salon fur Kunstbuch din cadrul Muzeului Belvedere 21 din Viena, va fi lansat volumul bilingv Dan Perjovschi. The Book of Notebooks / Cartea carnetelor (contribuții de: Jelena Vesic, Alina Șerban, What, How & for Whom / WHW, Kristine Stiles). La eveniment vor participa…

- Un aparat de fotografiat marca Leica, produs in 1923, a fost scos la licitatie, la Viena, pentru o suma de pornire de 400.000 de euro si a fost adjudecat, vineri, pentru 2,4 milioane de euro.Cumparatorul, un colectionar de origine asiatica, a dorit sa-si pastreze anonimatul.

- Un aparat foto Leica datând din 1923 a fost vândut în cadrul unei licitatii organizate sâmbata la Viena pentru suma record de 2,4 milioane de euro, devenind astfel cel mai scump aparat foto din lume, potrivit brokerului licitatiei, citat de AFP. Suma de pornire…

- Un aparat foto Leica datand din 1923 a fost vandut in cadrul unei licitatii organizate sambata la Viena pentru suma record de 2,4 milioane de euro, devenind astfel cel mai scump aparat foto din lume, potrivit brokerului licitatiei, citat de AFP. Suma de pornire a licitatiei pentru acest aparat foto…

- Lichidatorul judiciar al FC Rapid SA a organizat pana in prezent sapte licitatii pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal dupa cum urmeaza: 10 noiembrie 2017 - pret de pornire 3,4 milioane euro + TVA 23 noiembrie 2017 - 3,06 milioane de euro + TVA 15…

- Ed Bezzant, tanarul din Marea Britanie care a anunțat anul trecut ca iși vinde mașina Porsche pe suma de 20 de lire, revine cu o noua oferta. De data aceasta, cu bolid Jaguar alb F Type. Prețul? Același.

- Scandal uriaș pe bani in gimnastica romaneasca. Gimnastul Marian Dragulescu se cearta pe bani cu fosta lui colega Andreea Raducan, ajunsa acum președintele Federatiei Romane de Gimnastica. Marian Dragulescu este foarte suparat ca i-a fost suspendata indemnizația de 1500 de lei, pe motiv ca…

- Mihai Bendeac a fost cerut in casatorie, la iUmor. O concurenta a calatorit cale lunga, impinsa de gandul ca astfel il va putea cunoaște pe juratul de care s-a indragostit. Tanara sosita de la Viena a marturisit ca este indragostita pana peste cap de juratul Mihai Bendeac, ba chiar se declara geloasa…

- Suntem printre europenii care dau foarte mulți bani pe mancare. Așa se explica și avalanșa de magazine din zona de retail alimentar. Vestea proasta este ca anul acesta vom cheltui și mai mult pentru produsele de baza.

- Pe bursa de gaze de la Viena (CEGH – Central European gas Hub) gazul se tranzactiona ieri cu 38,6 euro/MWh (409,16 euro/mia de metri cubi) in contextul in care pe 21 februarie un MWh de gaz se tranzactiona cu 21,5 euro.

- Imaginile publicate in exclusivitate de CANCAN.RO, in care Liviu Varciu o saruta pe Roxana Niculae, au ravașit-o pe Anda Calin. Bruneta a luat in calcul chiar sa plece din casa in care locuiește cu prezentatorul TV. “Nu stiu daca raman sau plec pana la urma. Trebuie sa ajunga Liviu acasa ca sa discutam…

- Precomenzile pentru Galaxy S9 ar putea incepe inca de pe 1 martie, urmand ca telefoanele sa fie livrate dupa data de 16 martie, scrie The Inquirer. In privinta pretului, informatiile nu sunt inca foarte clare. Stim inca ca telefonul va avea un pret de pornire cu cel putin 50 de euro mai mare ca Galaxy…

- Galaxy S9 va fi semnificativ mai scump decat modelul de anul trecut. Pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de euro, potrivit unei imagini ce pare sa faca parte dintr-o viitoare campanie de promovare a celor...

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Schioarea americana Mikaela Shiffrin, care viza mai multe medalii la Jocurile Olimpice de iarna, editia 2018, a anuntat ca nu va mai lua startul in proba de slalom super-urias, programata sambata, informeaza AFP. "Nu, nu o voi face", a raspuns Shiffrin in momentul in care a fost intrebata…

- Dispozitivele VR lansate in ultimii cativa ani nu s-au bucurat de succesul pe care companiile din spatele lor il asteptau, marea problema fiind in primul rand pretul foarte mare de intrare. Magic Leap pare sa fie urmatorul produs important de pe piata de dispozitive „mixed reality” (care include VR…

- Un dressing scump, aproape cat un parc auto! Cam așa se pare ca arata garderoba impresionanta a Corinei Bud! Renumita artista este, fara doar si poate, un personaj atipic in show bizzul romanesc! Cu o locuința superba, plina de veselie și culoare, dar si rafinata in acelasi timp, vedeta ascunde adevarate…

- Inca un organism reprezentativ al companiilor petroliere critica decizia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) de a modifica modalitatea de calcul a redeventelor pentru gazele romanesti, care urmeaza sa fie raportate la cotatia gazului din Austria, spunand ca aceasta nu reflecta realitatile…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a decis sa majoreze pretul de referinta al gazelor naturale extrase in Romania, stabilind o noua formula de calcul. Noul pret de referinta va reprezenta,...

- Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) considera printr-un comunicat de presa ca nu este corect ca pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania se va calcula in functie de preturile de tranzactionare de pe hubul de la CEGH Viena, pe baza unei formule…

- In spatiul public circula, de cateva zile, informatia ca subsidiara Uber din Romania ar plati taxe de trei ori mai mari decat restul companiilor de taximetrie din Bucuresti. Desi contestata de multi inca de la aparitie, ipoteza pare a fi atractiva in conflictul dintre cele doua patronate, dar si…

- Pretul de referinta al gazelor naturale extrase in Romania, cel in functie de care se calculeaza redeventele pe care companiile trebuie sa le plateasca statului roman, va fi cel stabilit de bursa CEGH Viena. Ordinul emis vineri de ANRM va intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial.

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit unui…

- Ziua Indragostitilor este un bun prilej pentru calatorii, iar multi romani si-au facut deja rezervari pentru o mini-vacanta romantica. Anul acesta, au ales atat destinatii clasice precum Paris, Roma, Viena, Venetia, Barcelona, cat si destinatii exotice: Thailanda, Singapore, Cambodgia. Cei care vor…

- Un exemplar Bugatti Chiron cu mai puțin de 1.000 de kilometri la bord a fost vandut in cadrul unei licitații organizate de celebra casa RM Sotheby's. Prețul de achiziție: 3.2 milioane de euro, cu 800.000 de euro peste prețul de pornire al unui Chiron nou.

- Real Madrid și PSG se vor intalni pe 14 februarie in șocul optimilor UEFA Champions League. Fanii Madridului vor umple stadionul Santiago Bernabeu in prima manșa a "optimilor" Ligii Campionilor. Și, chiar daca turul e sold-out, unii inca incearca sa obțina bilete de pe diferite site-uri, unde prețul…

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, Inspecția judiciara a CSM a decis excluderea din magistratura a procurorului DNA Mircea Negulescu, intrat in conștiința romanilor sub porecla de Zdreanța. Decizia a fost luata pornind doar de la o parte a numeroaselor dosare privind abuzurile lui Mircea Negulescu, fost membru…

- Ilie Dumitrescu a vorbit despre plecarea lui Florin Nița de la FCSB. Are numai cuvinte de lauda la adresa portarului, dar are incredere in Andrei Vlad, goalkeeperul care are mari șanse sa-i ia locul. "Este foarte clar ca vorbim despre un portar care a demonstrat. Care a dat o siguranța fantastica echipei.…

- O credincioasa catolica din Romania, ucisa in 1958, a fost recunoscuta de Papa Francisc ca "martir al credintei" si urmeaza sa fie beatificata. Veronica Antal s-a nascut in anul 1935, intr-un sat din Moldova. A dorit sa se calugareasca dar regimul comunist desfiintase aproape toate manastirile catolice,…

- O credincioasa catolica din Romania, ucisa in 1958, a fost recunoscuta de Papa Francisc ca "martir al credintei" si urmeaza sa fie beatificata. Veronica Antal s-a nascut in 1935, intr-un sat din Moldova. A dorit sa se calugareasca dar regimul comunist desfiintase aproape toate manastirile catolice,…

- Coraportorul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei pentru Moldova, Egidijus Vareikis, sustine ca uneori politica nu este foarte ieftina, iar costul nerecunoasterii regiunii transnistrene este 5% din PIB.

- Un coreean le da lectii de agricultura romanilor. A cumparat din greseala, spune el, un petic de pamant la noi in tara. Si, cu seminte din Coreea, a pus pe picioare o afacere proftabila.

- Un anunt de licitatie pentru vanzarea unui teren din centrul orasului Santana a atras administratiei locale numeroase critici din partea localnicilor. Totul a pornit de la postarea pe Facebook a consilierului local Irina Rus (PSD), care il acuza pe primarul Daniel Tomuta (PNL) ca are interese legate…

- Consilierul local Irina Rus (PSD) din orasul aradean Santana il acuza pe primarul Daniel Tomuta (PNL) ca are interese legate de vanzarea unui teren situat in centrul localitatii, in vecinatatea Primariei, care a fost scos la licitatie la un pret ce ar fi mult mai mic fata de pretul zonei.Intr-o…

- Dupa ce au dezvaluit ca formeaza un cuplu, Diana si Aurel de la "Insula Iubirii" nu mai au nicio inhibitie in ceea ce priveste relatia lor. In acest sens, Diana Constantin a postat pe o retea de socializare o poza provocatoare.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat, miercuri, reformele controversate din justitie in cadrul unei intrevederi la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei DPA.

- Motorola pare sa fi gasit in sfarsit formula succesului pentru o linie de smartphone-uri modulare. Moto Z a pornit seria de dispozitive atasabile MotoMods in urma cu aproape doi ani, iar compania continua sa lanseze astfel de accesorii compatibile in 2018. Dupa proiectoare, boxe, gamepad-uri de jocuri…

- Cu o greutate de 405 kilograme, fiecare kilogram valorand 90.000 de yeni, pestele a fost capturat in localitatea Oma, o zona recunoscuta pentru pescuitul tonului din Japonia, in extremitatea nordica a celei mai mari insule din arhipelagul nipon, Honshu. Pestele a fost cumparat de compania Yamayuki,…

- Un ton rosu de dimensiuni impresionante a fost vandut vineri contra sumei de 36,45 milioane yeni, echivalentul a 323.400 dolari, in cadrul primei licitatii din 2018, desfasurata in celebra piata de peste Tsukiji din Tokyo, informeaza DPA. Cu o greutate de 405 kilograme, fiecare kilogram…

- George Cosac, președintele Federației Romane de Tenis, a fost dat in judecata, fiind acuzat de reprezentanții unor cluburi sportive de fals, uz de fals, exces de putere și abuz in funcție. Mai mult, contestatarii acestuia vor ca rezultatele alegerilor din 17 noiembrie, cand Cosac a obținut un nou mandat,…

- Luxturna, un medicament impotriva degenerarii ereditare a retinei care poate evolua spre orbire totala, va fi vandut la pretul de 850.000 de dolari in Statele Unite, ceea ce il face unul dintre cele mai scumpe tratamente din lume, informeaza AFP. Potrivit producatorului sau, compania de…

- Iesenii care au ales sa-si petreaca Craciunul si Anul Nou departe de frig si casa, intr-un loc exotic, au scos bani seriosi din buzunar. In aceasta perioada, prin firmele de turism care exista in prezent pe piata locala, au ales vacante peste granita peste 2.000 de ieseni. Preturile au variat in functie…

- Patronii lui Liverpool nu vor mai mult decat maximum un loc patru in Premier League, atat timp cat au ales sa cheltuie o avere pe transferul unui fundas central, punctul nevralgic al echipei conduse de Jurgen Klopp, din care mai fac parte Matip, Lovren si Klavan. 85 de milioane de euro pe un jucator…

- Un volum de circa 3 milioane de metri cubi de lemn a fost adjudecat la licitatia principala organizata in fiecare an in luna decembrie de catre Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva, acesta reprezentand aproape 91% din volumul total de masa lemnoasa oferit la licitatie.Pretul mediu de adjudecare…

- Fericire, noroc, bunastare. Sunt doar câteva dintre atributele care vor caracteriza viata anumitor zodii în urmatorii 5 ani. Berbec Se pare ca vei începe sa culegi roadele muncii tale din ultimii 10 ani, în care ai tras pe brânci si în care poate…

- Preotul care a fotografiat ultimul drum al Regelui Mihai, la funeraliile care au avut loc, sambata, la Curtea de Argeș. Deși ținea in mana o flaclie, parintele, dotat cu un aparat de fotografiat profesional, a surprins in imagini momentul in care sicriul cu trupul Majestații Sale Defuncte a fost introdus…