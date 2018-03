Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe, Petruta Gheorghe, a declarat ca nu stia ca omul de radio sa fi avut probleme de sanatate, dar ca, acesta nu isi facea controalele medicale periodice, precizand ca a vorbit cu el chiar cu o seara inainte ca jurnalistul sa-si gaseasca...

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe a facut dezvaluiri la Antena 3 despre cum era omul de radio, decedat zilele trecute la doar 56 de ani. Jurnalistul a fost incinerat astazi, aceasta fiind dorinta sa, dorinta pe care familia a vrut sa i o respecte. Intr un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena…

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe, Petruta Gheorghe, a explicat, într-un interviu la un post de televiziune, ca nu stia ca jurnalistul sa fi avut probleme de sanatate, dar ca i-au lipsit controalele periodice, precizând ca a vorbit cu acesta cu o seara

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe, Petruta Gheorghe, a explicat, intr-un interviu pentru Antena 3, ca nu stia ca jurnalistul sa fi avut probleme de sanatate, dar ca i-au lipsit controalele periodice, precizand ca a vorbit cu acesta cu o seara inainte sa moara.

- Petruta, fosta sotie a omului de televiziune Andrei Gheorghe, a vorbit intr-un interviu pentru Antena 3 despre relatia pe care o avea cu fostul ei sot, dar si despre faptul ca nu stia ca Andrei Gheorghe ar avea probleme de sanatate.Petruta Gheorghe a mai spus ca doar cu cateva ore inainte…

- Fosta soție a jurnalistului Andrei Gheorghe face dezvaluiri despre viața omului de radio și televiziune. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena 3, Petruța Ghoerghe spune ca avea o relație foarte apropiata cu acesta și ca vorbise cu el cu o seara inainte sa moara și ca acesta era liniștit…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori, prima data cu Maria Olaru, iar a doua oara cu Petruța Gheorghe. Realizatorul radio-TV divorța in 2007 de Maria, ulterior casatorindu-se cu Petruța, de care a divorțat, in mare secret, in 2015. Maria Olaru și Andrei Gheorghe au pastrat o relație buna, in…

- Andrei Gheorghe a murit la inceputul acestei saptamani, in vila din Voluntari in care locuia singur. Jurnalistul a fost gasit in baie, de un ingrijitor. Cunoscutul om de radio a fost rapus de un stop cardio-respirator. A murit rapid, exact așa cum iși dorea. Cu puțin timp inainte sa treaca in neființa,…

- Petruta, fosta sotie a omului de televiziune Andrei Gheorghe, a vorbit intr-un interviu pentru Antena 3 despre relatia pe care o avea cu fostul ei sot, dar si despre faptul ca nu stia ca Andrei Gheorghe ar avea probleme de sanatate.

- Andrei Gheorghe a fost un spirit non-conformist pana la capat. Priveghiul lui a fost „altfel”. Familia și prietenii au dorit sa-i faca „ieșirea din scena” cu stil. La Galeria Mobius, a fost adusa o fotografie-portret a lui Andrei Gheorghe. Imaginea are o poveste emoționanta, potrivit bunei lui prietene,…

- O fotografie-portret cu Andrei Gheorghe a fost depusa la Galeria Mobius, din strada Mendeleev D.I. nr. 2, sector 1, București. Cei care iși doresc sa ii aduca un ultim omagiu jurnalistului o pot face inclusiv maine. Sambata, la ora 10:00, el va fi incinerat, așa cum și-a dorit, potrivit apropiaților…

- Mihaela, fosta soție a lui Cristi Borcea, a fost operata de urgența intr-o clinica din Austria. O problema mai veche s-a acutizat și a fost nevoie de o intervenție chirurgicala. Din fericire, pacienta se simte foarte bine și se recupereaza rapid! Operația la picior ar fi fost facuta in urma unor probleme…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, Petruța, a oferit detalii despre ceremonia funerara a regretatului jurnalist. Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani , trupul sau neinsuflețit fiind descoperit la reședința sa din Voluntari in data de 20 martie. Celebrul om de radio nu va avea parte de o inmormantare…

- Prima soție a lui Andrei Gheorghe a vorbit pentru prima data dupa moartea fulgeratoare a jurnalistului. Maria, femeia pe care Andrei Gheorghe a ales-o sa fie mama fiicei lui, a facut marturisiri dureroase despre ultima perioada din viața rebelului cinic din presa romaneasca. Maria și Andrei Gheorghe…

- Familia regretatului jurnalist a anunțat ca trupul neinsuflețit al acestuia va fi incinerat, respectandu-i-se astfel dorința. Fosta soție a realizatorului de radio și televiziune Andrei Gheorghe, Petruța Gheorghe, a anunțat ca trupul neinsuflețit al jurnalistului va fi incinerat sambata dimineața, la…

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus joi si vineri la Galeria Mobius. Fosta sotie, Petruta Gheorghe, i-a indeplinit ultima dorința a urnalistului: aceea de a fi incinerat. Incinerarea trupului neinsuflețit a lui Andrei Gheorghe va avea loc sambata dimineata.

- Andrei Gheorghe, transformat total cu cateva zile inainte sa moara. Deși nu era genul de om care sa lege ușor prietenii, Andrei Gheorghe a devenit confidentul unuia dintre paznicii care lucreaza la un supermarket de unde realizatorul de emisiuni radio obisnuia sa isi faca cumparaturile. Barbatul a povestit…

- Moartea lui Andrei Gheorghe ar fi survenit, potrivit primelor investigații, din pricina problemelor cu inima pe care le avea realizatorul radio-TV. Andrei Gheorghe era luat in evidența ca fiind cardiac, primea tratament medicamentos pentru afecțiunile sale, iar medicii luau in calcul inclusiv o intervenție…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viața luni, fiind gasit prabușit in baie in jurul orei 22:15, de catre omul care avea grija de casa jurnalistului din Ilfov. Se pare ca acesta a suferit un stop cardio-respirator. Tragedia avusese loc cu opt ore inainte de a fi gasit. Dalia Octavia Pusca, fosta iubita a…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a realizatorului TV și radio Andrei Gheorghe, a vorbit despre funeraliile ce vor urma. Andrei Gheorghe a murit, iar familia dorește sa-i respecte ultimele sale dorințe. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a declarat ca acesta va fi incinerat, deoarece era una dintre marile…

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Maximilian, fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe, a ramas inmarmurit cand auzit teribila veste. Acesta avea o relație foarte buna cu cel care-i era parinte, chiar daca vitreg. Maximilian este fiul Petruței, cea de a doua soție a lui Andrei Gheorghe, de care a divorțat in secret, in urma cu aproape trei…

- Polițiștii care ancheteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost gasit niciun indiciu in acest sens. Anchetatorii au stat de vorba cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii ca regretatul jurnalist…

- Mihai Morar a fost șocat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul s-a stins din viața luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Prezentatorul de la „Rai da’ buni” se afla la Viena, la un congres internațional de radio. Colegul lui Daniel Buzdugan a marturisit ca s-a apucat de radio datorita…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a murit, luni, la varsta de 56 de ani, din cauza unui stop cardio-respirator. El a fost gasit mort in locuinta sa din Voluntari. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a transmis un mesaj, pe pagina lui de Facebook: „Iubitul meu care nu mai esti aici… ramai doar…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Cu putin timp inainte sa se afle vestea ca Andrei Gheorghe a murit, Petruta, a doua lui sotie, a postat un mesaj halucinant pe retelele de socializare, dupa ce fiica ei a distribuit o fotografie bizara.

- Petruța Gheorghe, fosta soție a cunoscutului jurnalist, a publicat pe contul de socializare un mesaj tulburator in memoria fostului sau partener de viața. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți.Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii,…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant.…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Din investigațiile preliminare, jurnalistul ar fi suferit un stop cardiorespirator. Pagina sa de Facebook a fost „inundata” de mesaje. Fosta lui soție, Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii, dintr-o relația…

- Monica Barladeanu, in doliu dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Vestea trista din aceasta noapte a picat ca un trasnet asupra celor care l-au cunoscut. Iar printre aceștia se numara și prezentatoarea emisiunii „Ferma Vedetelor”. Monica Barladeanu a scris la cateva minute bune dupa ce s-a aflat ca Andrei…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori iar de ultima soție, Petruța, a divorțat in mare secret in anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologica din primul mariaj, dar a fost ca un tata pentru cei doi copii ai Petruței. De altfel, Andrei Gheorghe se afișa mandru alaturi de Anastasia…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Fostul senator Nicolae Dide, revoluționar cu patalama, a caștigat una din multiplele batalii pe care le ducea cu fosta lui soție! De mai bine de 11 ani, de la divorț, se aveau ca șoarecele cu pisica și s-au confruntat de multe ori in casa in care inca locuiau. Scandalurile s-au mutat apoi la poliție…

- In 1965, Stephen Hawking s-a casatorit cu Jane Wilde, la doi ani dupa aflarea diagnosticului bolii care avea sa-l tina pe fizician in scaunul cu rotile pana la sfarsitul vietii. Casnicia a tinut pana in 1991, cand Jane a decis sa divorteze. Relatia, conform femeii, a fost departe de a fi fericita, existand…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- Nu a mai fost cale de impacare! Gabi Enache și Madalina și-au spus adio și oficial, odata cu divorțul pronunțat la finalul anului trecut! Ea a ramas cu baiețelul pe care i l-a daruit fotbalistul cand intre ei era iubire mare, el, cu Lena, noua lui dragoste, de la care a pornit scandalul conjugal! Dupa…

- Deși au divorțat in urma cu aproape șase ani, se pare ca fostul premier al Moldovei, Vlad Filat, și ex-soția lui, Sanda Diviricean, nu au ajuns inca la un numitor comun in ceea ce privește averea lor. In afara de cei doi copii pe care ii au impreuna, Luca și Iustina, pe cei doi ii […] The post Ce decizie…

- Alexandra Dinu pare sa fie prototipul femeii car enu are nevoie de niciun fel de trucuri de frumusețe. Nu simte nevoia sa se machieze, și, chiar daca o face, o face extrem de discret, bazandu-se, pare-se, pe singurele arme cu adevarat eficiente: naturalețea și zambetul.

- Melanie Griffith, fosta soție a lui Antonio Banderas, este de nerecunoscut. Celebra actrița nu mai seamana cu diva care stralucea la brațul lui Antonio Banderas, ea marturisind ca a fost supusa recent unei intervenții chirurgicale care i-a schimbat infațișarea. ”Am fost supusa unei interventii chirurgicale…

- In urma cu cateva luni, Sandra si Adi Mutu si-au unit destinele. Cei doi au impreuna un baietel, pe Tiago. Acesta este al treilea mariaj al „Briliantului”. Adrian Mutu a mai fost insurat cu Consuelo Matos Gomez impreuna cu care are doua fete, Adriana si Maya. Din prima sa casnicie, cea cu Alexandra…

- Claudiu Raducanu a trecut in 2009 mai multe bunuri de valoare pe numele fostei sotii, dar si al mamei acesteia, prin intermediul unui contract de donatie. Dupa zece ani de casnicie a venit divortul, apoi partajul, iar fostul fotbalist a ramas aproape fara nimic. Episod ULUITOR cu Claudiu…

- O crima oribila a avut loc vineri in curtea unei gradinite din Bucuresti. Nicoleta Botan, directoarea gradinitei, a fost ucisa de fostul ei sot, Marius Botan, desi ea obtinuse in urma cu cateva luni un ordin de restrictie pe numele sau.

- • Polițiștii Poliției orașului Babeni au dispus sambata, 20 ianuarie a.c., sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, reținerea unui barbat de 48 de ani, banuit ca și-ar fi agresat fosta soție. Polițiștii au reținut pentru 24 de ore, un barbat din orașul Babeni, banuit ca si-ar…

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a casatorit! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin Cocos, pe care le publica in exclusivitate astazi. ( VEZI SI:…