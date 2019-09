Stiri pe aceeasi tema

- Viena a fost desemnata, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun oras pentru locuit din lume, intr-un clasament publicat miercuri, citat de AFP Capitala austriaca si-a confirmat pozitia dupa ce a fost desemnata in 2018 orasul cel mai „locuibil” din lume in clasamentul anual realizat de The Economist’s…

- Viena a fost desemnata cel mai bun oras pentru locuit din lume pentru al doilea an consecutiv arata clasamentul anual realizat de The Economist's Intelligence Unit, conform CNN.

- Viena a fost desemnata, pentru doilea an consecutiv, cel mai bun oras pentru locuit din lume, intr-un clasament publicat miercuri, citat de AFP. Capitala austriaca si-a confirmat pozitia dupa ce a fost desemnata in 2018 orasul cel mai ‘locuibil’ din lume in clasamentul anual realizat de The Economist’s…

- Administratorul blocului in care a locuit Marcel Toader a explicat ce se intampla cu apartatamentul omului de afaceri dupa moartea acestuia. Marcel Toader avea mari probleme din cauza apartamentului in care locuia in Capitala. Acesta adunase restanțe foarte mari la intreținere și fusese executat silit.…

- Incident de groaza in Capitala. Un copil de patru ani a cazut de la etajul șase al unui bloc de locuit de pe strada Florilor, sectorul Rașcani al Capitalei. Politia și ambulanța se afla la fata locului si urmeaza sa stabileasca toate circumstantele producerii incidentului.

- Consiliul guvernatorilor Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA) se va reuni joi, la Viena, pentru a discuta numirea unui nou director al institutiei. Conform unui anunt publicat pe site-ul institutiei, www.iaea.org, sedinta cu usile inchise va incepe la ora locala 10.00 (11.00 ora…

- Autoritatile iraniene au arestat 17 spioni care lucrau in contul Agentiei Centrale americane de Informatii (CIA), iar pe unii i-a condamnat la moarte, scria luni presa iraniana, relateaza Reuters. Ministerul iranian al Informatiilor, citat de televiziunea nationala, a anuntat ca a destructurat…

- Compania de stat Tarom a anunțat ca biletele de avion catre capitala Austriei au prețuri speciale in aceasta vara. Astfel, potrivit unui anunț al operatorului aerian, prețurile biletelor de avion dus-întors către Viena pornesc de la 104 euro. Prețul include un bagaj…