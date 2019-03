Acesta este CALUL TROIAN al Rusiei pentru Europa. Inclusiv pentru ROMÂNIA TurkStream este noul cal troian al Rusiei pe care intenționeaza sa-l ofere cadou Europei, de o importanța geopolitica și comerciala, cu ajutorul caruia Kremlinul intenționeaza sa-și sporeasca influența in Turcia și in Balcani, susține un articol publicat de revista Foreign Policy. Publicația Profit.ro a avertizat de mai multe ori asupra potențialelor efecte negative ale construirii unei prelungiri a Turkstream, paralel cu BRUA, asupra producției de gaze autohtone, in special a celei offshore, Romania urmand a ramane o piața izolata. Dupa ce in cursul anului trecut au facut tot ce le statea in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

