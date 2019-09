Acesta e obiectivul nostru“: FC Farul, meci la Constanta cu Ripensia Timisoara. Ce au declarat Ianis Zicu si Vlad Mutiu

Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta gazduieste, astazi, meciul din etapa a sasea a Ligii a 2 a dintre FC Farul si AFK Csikszereda Miercurea Ciuc. In clasament, FC Farul ocupa locul 14, cu 5 puncte, in vreme ce echipa oaspete se afla pe pozitia a 16 a, cu 4 puncte."Daca, pana acum, am intalnit…

- Echipa de fotbal FC Farul Constanta sustine duminica, 8 septembrie, pe teren propriu, de la ora 13.30, meciul din etapa a sasea a Ligii a 2 a, duelandu se pe stadionul Gheorghe Hagi din Constanta cu AFK Csikszereda Miercurea Ciuc. In clasament, FC Farul ocupa locul 14, cu 5 puncte, in vreme ce echipa…

- FC Farul a remizat la Constanta cu Petrolul Ploiesti, scor 0 0, in etapa a patra a Ligii a 2 a, iar Ianis Zicu, antrenorul "marinarilorldquo;, a remarcat ca, impotriva unui adversar puternic, elevii sai au jucat altceva fata de repriza a doua de la Chiajna."A fost o partida echilibrata, in afara de…

- Stadionul Gheorghe Hagi din Constanta gazduieste luni, 26 august, de la ora 18.00, un meci de traditie al fotbalului romanesc, FC Farul Petrolul Ploiesti.Partida conteaza pentru etapa a patra a Ligii a 2 a.In clasament, Farul se afla pe locul zece, cu patru puncte, in vreme ce Petrolul ocupa pozitia…

- FC Farul sustine duminica, 18 august, de la ora 13.00, meciul din etapa a treia a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare Concordia Chiajna, formatie retrogradata din Liga 1.Echipa de pe litoral e neinvinsa in cele doua etape de pana acum, ocupand, cu patru puncte, dupa o victorie si un egal, locul sapte…

- UTA Arad a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, intr-un meci din etapa a doua a Ligii a II-a de fotbal. UTA a castigat derby-ul prin...

- Formatia Rapid a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Concordia Chiajna, in etapa a doua a Ligii a II-a, potrivit news.ro.Hlistei a marcat de doua ori, in minutele 18 (penalti) si 26, celalalt gol al Rapidului fiind inscris de Vlada - 32. Citește și: FCSB ar putea…

- FC Farul sustine sambata, 10 august, de la ora 11.00, meciul din etapa secunda a Ligii a 2 a, intalnind pe teren propriu Dunarea Calarasi, echipa retrogradata din Liga 1. In clasament, FC Farul ocupa locul zece, cu un punct dupa ce, in prima runda, a remizat in deplasare cu Rapid Bucuresti, 0 0 , in…