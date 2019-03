Acesta e MOTIVUL pentru care e mai bine să lucrezi la stat decât la privat Salariile din sectorul public au ajuns in ianuarie la o creștere de 26,7% raportat la prima luna a anului trecut, un ritm mult mai alert comparativ cu situația din mediul privat, unde avansul anual a fost de numai 15,8%. In plus, diferența dintre salariul mediu din administrația publica și cel din sectorul privat este acum extrem de mare, la un nivel similar cu cel din anul 2008, anul in care la nivel global s-a declanșat criza financiara. In 2009, din cauza deficitului bugetar ridicat și a dezechilibrelor majore, cauzate inclusiv de creșterile nejustificate ale salariilor din sectorul public,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal net a scazut la 2.936 lei in luna ianuarie a acestui an, un declin de 0,7% fata de luna decembrie a anului trecut, in timp ce castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.837 lei, cu 2% mai mic fata de aceeasi perioada, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Numarul locurilor de munca vacante in trimestrul IV din anul trecut a scazut cu 4.900 comparativ cu trimestrul anterior, la 58.800, informeaza, marti, Institutul National de Statistica (INS). Rata locurilor de muncă vacante a fost de 1,20% în trimestrul IV din anul 2018, în scădere…

- Scenariul de crestere economica ce fundamenteaza constructia bugetului pe 2019 este excesiv de optimist in raport cu evaluarile similare ale altor institutii, avertizeaza Consiliul Fiscal. In plus, adoptarea intempestiva a unor masuri fiscale (prin OUG nr. 114/2018), cu impact negativ asupra…

- "Comparativ cu anul trecut in aceeasi perioada, debitele raurilor sunt mult mai scazute, insa am intrat in iarna cu rezervele din lacuri mai mari decat cele obligatorii din programul de iarna", a spus Badea. El a aratat ca, in general, Hidroelectrica este cea care echilibreaza sistemul, insa, in situatia…

- Salariile de baza, soldele de funcție și salariile de funcție pentru angajații din instituțiile publice din sistemul de aparare, ordine publica și siguranța naționala s-au majorat de la 1 ianuarie cu 25% din diferența dintre nivelul actual și cel prevazut de lege pentru anul 2022, anunța Ministerul…

- Efectele se vad mai departe: in Cluj functioneaza mai multe unitati de productie construite in anii recenti si multi dintre cei care le conduc se plang de criza fortei de munca. Nu se mai gasesc muncitori calificati si e tot mai greu sa se recruteze angajati, chiar daca planurile de afaceri presupun…

- Salariul mediu a trecut de 2.700 de lei in luna octombrie, dupa o analiza pe sectoarele public și privat derulata pe baza datelor oficiale de la Institutul național de Statistica. Este cea mai mare creștere din ultimii zece ani, cu aproape 14% fața de perioada similara a anului 2017. In topul salariilor…