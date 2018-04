Stiri pe aceeasi tema

- Dependenta lumii de sursele de energie precum petrolul si carbunele, unele din cele mai importante surse de poluare, este in scadere, potrivit Bancii Mondiale, informeaza CNBC, transmite AGERPRES . “Pana acum modelul a fost carbunele plus energiile regenerabile, modelul poate fi gaze naturale plus regenerabile.…

- Aplicația gandita de oradeanul Jan Lukacs este una de management al proiectului, de la planificare, la deadline-uri, dar e si o aplicatie de facturare, ajutandu-i pe beneficiari sa incaseze repede facturile. In Romania, numarul utilizatorilor este irelevant. 4.000 de companii, cu zeci…

- Directorul executiv al Huawei (HWT.UL) a declarat, luni, ca efectueaza studii precomerciale pentru reteaua de wireless 5G in cele mai mari orase ale lumii, in timp ce respinge afirmatiile SUA conform carora produsele companiei reprezinta o amenintare la adresa securitatii tarii, scrie Reuters.…

- Bulgaria pare a fi cel mai notabil reprezentant al unei probleme care ar putea sa afecteze Europa in secolul al XXI-lea: colapsul demografic. Marele dezechilibru dintre piramida demografica și rata scazuta a natalitații (1,6 copii per femeie) va face ca numarul locuitorilor ''Batranului Continent'',…

- Dacia Duster a devenit, dupa numai doua luni din 2018, cel mai vandut SUV de clasa B din Europa, potrivit statisticilor colectate de Jato de pe piețele locale. Modelul Dacia a depașit campionul de ...

- Romania se claseaza pe locul 6 in topul tarilor cu cel mai mare grad de absorbtie a gazelor cu efect de sera din UE, datorita suprafetelor cu paduri a tarii. Pe primele pozitii se afla Suedia si Finlanda, iar pe ultimele locuri se claseaza Malta, Danemarca si Olanda, arata un raport Eurostat.…

- Saptamana trecuta, Comisia Europeana a afirmat ca a inceput sa pregateasca un al doilea pachet de ajutor de 3 miliarde de euro pentru refugiatii din Turcia. ''Nu va puteti juca cu mandria noastra'', a declarat Erdogan, sustinand ca Ankara a primit doar 850 milioane de euro din primul pachet…

- Volkswagen va investi 20 de miliarde de euro in baterii electrice in incercarea de a deveni unul din viitori lideri ai pietei de automobile electrice, in urmatorii ani, miscare ce genereaza o presiune enorma pentru compania Tesla, potrivit Bloomberg. Cel mai mare producator auto va echipa…

- Serviciul de streaming muzical Spotify este disponibil incepand de luni si in Romania, utilizatorii putand alege din peste 35 de milioane de melodii, din repertoriul romanesc si international, se arata intr-un comunicat de presa. Potrivit comunicatului, Spotify ofera in Romania atat o versiune gratuita,…

- In 2030, peste 1 din 3 kilometri parcurși vor fi in regim de ”ride sharing” In 2030, 40% din distanțele parcurse ar putea fi realizate in vehicule autonome Kilometrii parcurși de fiecare automobilist ar putea crește, in Europa, cu 23%, in State Unite cu 24% și in China cu 183%. Parcul auto din China…

- Conform studiului Cele cinci dimensiuni ale transformarii industriei auto, realizat de PwC, piața auto va suferi schimbari radicale pana in anul 2030. Ca rezultat al noilor concepte de ”sharing”, parcul auto al Europei ar putea sa scada de la 280 de milioane la 200 de milioane de autovehicule și de…

- Forbes noteaza ca scaderea averii lui Trump a fost cauzata de devalorizarea proprietatilor din New York si de reducerea veniturilor la cursurile sale de golf.In partea de sus a listei, primul este fondatorul gigantului online Amazon, Jeff Bezos. Averea lui Bezos a crescut la 112 miliarde…

- Presedintele american Donald Trump a scazut cu 222 de locuri in topul Forbes al celor mai bogati oameni de pe planeta, dupa ce valoarea detinerilor sale, estimata de 3,5 miliarde de dolari a scazut la 3,1 miliarde de dolari. Forbes noteaza ca scaderea averii lui Trump a fost cauzata de…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, se asteapta ca in 2020 sa transporte intre 170 de 180 de milioane de pasageri pe an, cresterea fiind stimulata de zborurile spre Franta si Scandinavia, a afirmat, marti, directorul general Michael O'Leary, transmite Reuters.

- Dacia are motive de sarbatoare. Din 2004 și pana astazi, constructorul de la Mioveni a vandut 5 milioane de mașini la nivel global. In același timp, in 2017, Dacia Sandero a devenit cel mai bine vandut model din Europa in randul persoanelor fizice.

- Vanzarile totale globale, retail și digital, pentru Monster Hunter: World au ajuns la 7.5 milioane, a anunțat Capcom. Noua performanța transforma Monster Hunter: World in cel mai bine vandut joc din istoria companiei Capcom. Conform Media Create, 890.273 de unitați, dintre cele 7.5…

- Seful Facebook, Mark Zuckerberg, a vandut luna trecuta actiuni ale companiei in valoare de 500 de milioane de dolari. In total, Facebook a vandut 2,7 milioane de actiuni, dupa cum arata calculele, scrie digi24.ro.

- Un portret al Mariei Therese Walter, muza a lui Pablo Picasso, pictat deasupra imaginii celei care i-a succedat in inima artistului, Dora Maar, a fost vandut pentru 57 de milioane de euro, miercuri, la o licitatie organizata la Londra de casa Sotheby's,...

- Guangzhou Evergrande s-a pacalit cu Jackson Martinez, caruia i-a rupt contractul. A cheltuit 67 de milioane de euro cu transferul și salariul sau, iar varful columbian a dat in doi ani 4 goluri in 16 meciuri. A fost adus in China ca un mare star, dar dupa doi ani l-au aruncat ca pe un rebut. Guangzhou…

- Adunarea creditorilor Oltchim a aprobat la inceputul acestei saptamani oferta si contractul de vanzare a Diviziei Materiale de Constructii Ramplast, incheiat cu Dynamic Selling Group, valoarea tranzactiei fiind de 2,6 milioane euro, fara TVA, informeaza compania. Conform celui mai recent…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit Ungaria pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters, citat de News.ro . „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu…

- In lume s-au vandut anul trecut peste 86 de milioane de automobile, dintre care peste 25 de milioane in China și 17 milioane in SUA. SUV-urile au ajuns la o cota record de 34% din piața, Toyota a fost marca cu cele mai mari vanzari, iar gama F-Series de la Ford este pe locul unu […]

- Discovery anunța audiențe record pentru primele zile ale Jocurilor Olimpice de iarna . Conform masuratorilor realizate prin metoda “Total Video”, peste 212 milioane de utilizatori au urmarit Jocurile Olimpice pe toate ecranele, iar vizionarile video s-au apropiat de un miliard. Pyeongchang, Vineri,…

- Nokia a vandut 4,4 milioane de smartphone-uri in ultimele trei luni din 2017, mai mult decat HTC, Sony, Alcatel, Lenovo sau Asus, insa este abia pe locul al 11-lea in topul producatorilor de smartphone-uri, potrivit companiei de cercetare Counterpoint, citata de TechRadar . Analistul Neil Shah de la…

- Ministerul de Finante a atras miercuri 200 mil. euro de la banci printr-o emisiune de titluri de stat de tipul obligatiuni cu cupon, cu scadenta la trei ani si o dobanda de 0,22% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 309…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administratia Trump si-a…

- Marca germana Mercedes-Benz a prezentat scuze din cauza ca ”a ranit sentimentele chinezilor”, dupa ce a postat pe reteaua de socializare Instagram un citat din Dalai Lama, liderul spiritual tibetan si oaia neagra a Beijingului, relateaza AFP conform News.ro . Mercedes – grupul Daimler – este ultima…

- In timp ce liderii europeni se concentreaza pe amenintarile reprezentate de Rusia, incercand sa gaseasca modalitati pentru a-i contracara actiunile prin care incearca sa-si sporeasca influenta in Europa, China isi urmareste tacut si tot mai eficient interesele in zona.

- Milioane de romani achita dobanzi halucinante, iar mulți dintre ei sunt executați silit de instituțiile financiare nebancare care beneficiaza de o legislație foarte favorabila. "Merg pana in panzele albe cu legile mele, indiferent ca nu le convine unora și altora. Ludovic Orban spune, pe la…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Fotocredit: Toyota Toyota a vandut la nivel global in 2017 peste 1.52 milioane de vehicule electrificate, valoare ce depașește cu opt procente performanțele anului precedent. Totodata, constructorul nipon a atins deja in avans targetul setat pentru 2020 și care prevedea comercializarea a peste 1.5…

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox.

- Gigantul american Apple a decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut, informeaza cotidianul japonez Nikkei, preluat de Agerpres.…

- O ancheta efectuata pe parcursul a cinci ani de autoritațile romane și americane confirma dezvaluirile facute de „Evenimentul zilei”, in „Campania Medicul de Garda”. In 2012, anul demararii acestei anchete semnalam, in articolul „Filiera medicamentelor. Monopol pe sanatatea romanilor”, ca statul roman…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- Anul trecut, 12,4 milioane de chinezi, majoritatea in tururi ghidate, au vizitat Europa, arata datele Comisiei Europene pentru Calatorii (ETC). Iar Academia de turism din China (CTA) se asteapta ca numarul lor sa ajunga la 20,8 milioane pana in 2022. "In urma cu cativa ani, chinezii veneau in Europa…

- Franta isi va dubla bugetul pentru operatiunile militare din strainatate, a anuntat vineri presedintele Emmanuel Macron, relateaza dpa. Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la…

- Fotocredit: Volkswagen Grupul Volkswagen a raportat pentru 2017 o creștere a vanzarilor de 4.3%, livrand prin intermediul brandurilor de sub umbrela sa nu mai puțin de 10.74 milioane de autovehicule. Totalul afișat pare sa plaseze compania germana in postura de lider al constructorilor de autovehicule,…

- Anul 2017 a fost cel mai bun din istoria Skoda. La nivel global, constructorul din Mlada Boleslav a vandut peste 1.2 milioane de mașini, cu 6.6% mai mult fața de 2016. Și in 2017, China a fost cea mai buna piața de desfacere pentru cehi.

- Volkswagen a vandut 6.23 milioane de mașini in 2017, dintre care peste jumatate in China. Europa este singura regiune in care constructorul a consemnat o scadere a vanzarilor, iar in Germania declinul a fost de aproape 5%.

- Simona Halep, refuzata de Adidas, dupa ce a cerut 2 milioane de euro Simona Halep a avut o lunga colaborare cu Adidas, iar recent a ajuns la negocieri pentru continuarea acestui contract. De data aceasta, pretentiile financiare ale sportivei au fost considerate exagerate de reprezentantii brandului.…

- Compania TAROM pierde anual milioane de euro se arata intr-un raport al Corpului de control al premierului. Documentul are 177 de pagini si mentioneaza furturi de piese, furturi de mancare de la bord si decizii manageriale care au adus companiei daune anuale de milioane de euro. In raportul…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Anul 2018 incepe cu vesti proaste, dar previzibile pentru doi dintre cei mai importanti componenti ai echipei nationale de fotbal a Romaniei. Intrati intr-un con de umbra in ultima perioada la Anderlecht, Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu isi pregatesc plecarea din Belgia la doar un sezon si…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...