Acest puzzle matematic a devenit rapid viral. Tu ştii răspunsul? Milioane de oameni din intreaga lume s-au contrazis cu raspunsurile. Dar cum au ajuns la el?

Algoritm x (x-1)



Urmand algoritmul x(x-1), se obtin rezultatele de la fiecare rand.



9(9-1) = 9 x 8 = 72



8(8-1) = 8 x 7 = 56



7(7-1) = 7 x 6 = 42



6(6-1) = 6 x 5 = 30



5(5-1) = 5 x 4 = 20



In linia finala x = 3 si avem



3(3-1) = 3 x 2 = 6



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.





Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Marin a trecut de la Standard Liege la Ajax pentru 12,5 milioane de euro și prețul poate sa urce pana la 14 milioane in funcție de randamentul jucatorului și de indeplinirea unor bonusuri suplimentare. Becali crede ca va fi mai scump un fotbalist din Liga 1, care nici macar nu e titular in echipa…

- Raspunsul unei doamne in varsta in momentul in care o tanara casierița i-a reproșat ca pe vremuri aceștia nu aveau grija de mediu pentru a il pastra curat pentru generațiile viitoare a devenit viral pe internet drept o

- Raspunsul unei doamne in varsta in momentul in care o tanara casierița i-a reproșat ca pe vremuri aceștia nu aveau grija de mediu pentru a il pastra curat pentru generațiile viitoare a devenit viral pe internet drept o

- „Daca va fi referendum in luna mai, este foarte probabil ca acesta sa nu fie validat. La referendumul pentru definirea familiei din 6-7 octombrie 2018, au votat doar 21% din persoanele cu drept de vot din Romania, sub pragul de 30% pentru a se putea valida un referendum, deși chestiunea familiei…

- Regina telenovelelor mexicane le-a dat o lovitura grea fanilor sai! Clipul care a facut incunjurul lumii a aprins dispute serioase in presa latina, dupa ce artista ar fi fost acuzata ca s-a filmat in timp ce era sub influența drogurilor.

- Iata mai jos cum se poate obtine rezultatul! Varianta 1 de raspuns Ordinea operatiilor Mai intai se rezolva paranteza. Asadar: 6÷2(1+2) = 6÷2(3). Pana aici totul este clar. Apoi apar discutiile in contradictoriu. Raspunsul corect este 9 Dupa eliminarea parantezelor…

- Viorica Dancila a fost ironizata sambata in cadrul emisiunii iUmor. O actrița a realizat un numar de comedie in care greșelile majore ale prim-ministrului Romaniei au fost speculate. Numarul a primit 3 like-uri (adica 3 de “DA”) și a strans milioane de vizualizari pe Facebook și YouTube. Mai mult, la…

- Instagram analizeaza o problema in urma careia unele conturi s-au confruntat cu o scadere a numarului de urmaritori, a confirmat reteaua de socializare, citata miercuri de Press Association. Utilizatorii aplicatiei specializata in distribuirea de fotografii online au observat o scadere a numarului de…