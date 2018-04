Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Stanca, șeful regiei de publicitate Think Digital, a fost ales noul președinte al Biroului Roman de Audit Transmedia, organism ce reunește principalii publisheri din Romania. Numirea a fost...

- Moldovenii nu au ramas indiferenti fata de tragedia din Kemerovo. Cativa zeci de oameni au organizat un flashmob in scuarul Catedralei Mitropolitane din Capitala. Ei au lansat in cer mai multe baloane albe in memoria victimelor incediului devastator.

- Parlamentul din Myanmar l-a ales drept presedinte al tarii pe Win Myint, un apropiat al lui Aung San Suu Kyi, liderul de facto al Guvernului de la Naypyidaw, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Agentia de stiri Yonhap, din Coreea de Sud, transmite declara ca un tribunal a emis un mandat de arestare pentru fostul presedinte, Lee Myung-bak, sub acuzațiile de luare mita si alte acuzatii.știre in curs de actualizare

- Christina Verchere va prelua functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al OMV Petrom S.A. incepand cu data de 1 mai 2018, inlocuind-o pe Mariana Gheorghe, al carei mandat va inceta la 30 aprilie, conform unui raport remis luni Bursei de Valori Bucuresti. "În şedinţa…

- Catre Parlamentul Romaniei, Comisia de Control SRIIn atenția domnului președinte, Manda Iulian, Subsemnatul, Cancescu Aristotel – Adrian, fost președinte al Consiliului Județean Brașov timp de 4 mandate, intre anii 2000 – 2016, inculpat in dosarul facut de DNA Brașov 1751/62/2015, va rog sa analizați…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita, a afirmat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca destinul unui politician a depins foarte mult de realtia pe care o avea cu serviciile de informatii, mentionand ca erau demnitari "prostuti" care nu erau chemati la petrecerile SRI. Intrebat cat…

- In saptamana premergatoare Congresului Extraordinar al PSD din 10 martie, cotidianul ZIUA de Constanta a lansat o dezbatere, dar si un sondaj, cu privire la zvonurile referitoare la schimbarea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al PSD. Sondajul nostru, cu intrebarea "Credeti ca va fi schimbat…

- La Congresul PSD din data de 10 martie au fost aleși noii lideri ai partidului. Funcția de președinte executiv a fost cașitgata de Viorica Dancila, in timp ce secretar general al PSD va fi Marian Neacșu.Iata lista completa a noii conduceri a PSD: Președinte executiv: Viorica DancilaSecretar…

- "Eu nu fac compromisuri, nu am facut niciodata", a spus Badalau in legatura cu desemnarea sa pentru presedinte al Consiliului National al PSD, potrivit news.ro. Intrebat pe cine sustine la functiile de presedinte executiv si secretar general, el a raspuns: "Doamna premier si domnul Neacsu".…

- In seara de joi, 8 martie 2018, Arhiepiscopul de Luxembourg, mons. Jean-Claude Hollerich S.J., a fost ales in funcția de președinte al Comisiei Episcopatelor din Comunitatea Europeana (COMECE), informeaza Radio Vatican. Prelatul a fost ales de delegații Conferințelor Episcopale din țarile Uniunii Europene…

- Razvan Fazacaș a fost numit, miercuri, 7 martie, in funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate. Pentru cei care nu il cunosc, Fazacaș a ocupat, din mai 2013, fotoliul de comisar șef la Comisariatului Județean Salaj al Garzii Naționale de…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, luni, inaintea sedintei CEX, ca spera ca Liviu Dragnea sa tina cont ca a fost sustinut de partid sa ajunga presedinte, dar si sa tina cont de directia formatiunii si de vocile critice.

- Fostul presedinte al Bulgariei, Rosen Plevneliev (53 de ani), a explicat cum se vad de la sud de Dunare progresele Romaniei. levneliev, care a condus Bulgaria intre 2012 si 2017, nu s-a ferit sa recunoasca faptul ca Romania a luat un avans considerabil fata de Bulgaria in ultimii ani. “Romania, in urma…

- Intr-o inregistrare pe pagina sa de socializare, actorul Florin Calinescu vorbește despre situația care l-ar putea determina sa intre in politica. Calinescu dezvaluie ca a fost in repetate randuri intrebat daca dorește sa se implice in viața politica dar a refuzat de fiecare data. Ceea ce in schimb…

- Park, in varsta de 66 de ani, a fost destituita de Curtea Constitutionala in martie 2017, iar printre cele 18 capete de acuzare se regasesc fapte de coruptie, luare de mita, abuz de putere si divulgarea unor secrete de stat.Potrivit procurorilor, fostul presedinte si-a depasit atributiile…

- Doua instituții (se presupune ca serioase), cu șefi și juriști (se presupune cel puțin la fel de serioși), vecine cale de un etaj, nu reușesc sa se puna de acord și sa lamureasca o chestiune simpla: daca este sau nu legala hotararea Consiliului Județean Neamț prin care Ion Asaftei a primit atribuții…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) atrage atenția autoritaților competente din domeniul sanatații asupra riscului pe care il reprezinta romanii care sufera de forme de hepatite virale și nu au acces la tratament din diferite cauze. Pentru a evita creșterea semnificativa…

- Madonna a spus ca unul dintre copiii sai adoptivi, David Banda este ”viitorul președinte al Malawi”, intr-o postare facuta pe Twitter cu ocazia ”Zilei Președinților”. Pe contul sau de Twitter, cantareața americana car eare șase copii, dintre care patru adoptați din Malawi, a postat o fotografie in care…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a postat un comentariu critic la adresa posturilor Antena 3 si Romania TV in care le ironizeaza ca nu au verificat o informatie inainte s-o difuzeze, iar cazul relatat este doar o potrivire de nume cu cel al sau. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, scrie…

- Cyril Ramaphosa a fost ales, joi, in functia de presedinte al Africii de Sud, dupa ce Jacob Zuma a demisionat in contextul in care a pierdut sustinerea propriului partid, Congresul National African (ANC), relateaza site-ul BBC News.

- Nina Iliescu a fost mereu o prezenta discreta, astfel ca publicul larg nu cunoaste foarte multe detalii despre viata fostei prime doamne a Romaniei. Sotia lui Ion Iliescu a activat intr-un domeniu despre care multi cred ca este mai degraba destinat barbatilor.

- Biroul executiv al Partidului Social Democrat (SPD) din Germania se intalneste marti si este de asteptat sa o numeasca pe Andrea Nahles ca prima femeie presedinte a formatiunii, dupa ce Martin Schulz a demisionat in contextul tulburarilor din partid privind noul acord de coalitie cu conservatorii,…

- „Am gasit acolo oameni tineri și dornici de acțiune, care vor sa se implice pentru a salva comuna lor de la nepasare, saracie și depopulare. Deși este situata intr-o zona deosebit de pitoreasca a județului nostru, prima impresie este a unui loc foarte indepartat de ceea ce trebuie sa insemne satul…

- Lovitura din Germania pentru Klaus Iohannis. Un roman stabilit in Stuttgard, in varsta de 74 de ani, și-a anunțat intenția de a candida independent la alegerile prezidențiale din 2019, pe pagina sa personala. Mircea Moise a si construit un site, de unde romanii sa afle totul despre el si despre…

- Din 15 iunie 1990, ziua in care „minerii” lui Iliescu s-au retras la vatra, nu cred ca Romania a fost intr-o situatie atat de dificila ca azi. Un condamnat penal dirijeaza Guvernul, Parlamentul, majoritatea judecatorilor din Curtea Constitutionala, precum si Curtea de Conturi. Ministerul de…

- "Am primit ieri in plic o hartie prin care mi se aduce la cunostinta ca mi se intrerupe mandatul cu data de 7.02.2018 si se anunta scoaterea la concurs a functiei de presedinte al CS Dinamo. Acum la conducere a fost desemnat domnul Cosac, dar cum si-a luat cateva zile de concediu, la conducere e…

- Elena este o fetita de nici trei ani, din Buzau , pentru care acasa inseamna Spitalul Marie Curie. S-a nascut cu o boala grava si extrem de rara din cauza careia poate fi hranita doar prin perfuzii. Elena e in spital de cand s-a nascut si are urgent nevoie de un transplant de intestin, operatie pentru…

- O fetita de patru ani, doua femei si un barbat au murit, saptamana trecuta, din cauza gripei, numarul deceselor provocate de virusul gripal ridicandu-se la opt in aceasta iarna.Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 22-28 ianuarie,…

- Horoscop februarie Berbec. O luna dinamica, se tot reconfigureaza anturajul, apar oameni noi, idei noi, propuneri și multa activitate sociala. E important sa accepte invitații la diverse manifestari de grup, pentru ca astfel pot descoperi oportunitați de incepere a unui propiect interesant dar și…

- Un accident teribil a avut loc in comuna Tarcau din Neamt. O tanara de 18 ani a fost spulberata de un sofer care a pierdut controlul volanului. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona se vede ca barbatul circula cu viteza foarte mare. Fata nu a mai avut nicio sansa de supravietuire.…

- Arabia Saudita i-a pus in libertate sambata pe printul Alwaleed bin Talal si pe alti cativa cunoscuti oameni de afaceri ai regatului, eliberand astfel hotelul Ritz-Carlton, care a fost folosit ca inchisoare pentru elita tarii in timpul unei controversate actiuni anti-coruptie, transmite Bloomberg.

- Cu puțin timp in urma s-a terminat ședința de alegere a noului președinte al organizației municipale PNL Deva, scrutinul fiind caștigat de catre Florin Oancea. Imediat dupa anunțarea oficiala a rezultatului, Florin Oancea obținand 85 de voturi, contracandidatul sau, Mirel Oltean, opt, iar…

- Catamaranul MV Butiraoi, cu o lungime de 17,5 metri, a plecat la 18 ianuarie din insula Nonouti la Betio Tarawa, tot in Kiribati, un periplu de 260 de kilometri, care trebuia sa dureze doua zile.Potrivit responsabililor neo-zeelandezi care participa la cautari, ambarcatiunea a fost data…

- Forumul de la Davos a inceput pe fondul ninsorilor masive si al protestelor. Zeci de oameni s-au pronunțat impotriva anunțatei prezențe a președintelui Donald Trump dar și a altor politicieni și oameni de afaceri.

- ”Ghicitoarea lui Einstein” este unul dintre cele mai amuzante teste, care iti pune mintea la incercare. Ghicitoarea ar fi fost scrisa de Albert Einstein, pe vremea cand era copil si se spune ca doar 2% dintre oameni pot rezolva aceasta ghicitoare.

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Zeci de mii de oameni au ramas fara lumina și caldura dupa ninsorile si viscolul care a maturat Dobrogea. Numai in judetul Constanta, 120 de localitati nu mai au energie electrica. Alte 56 de localitați cu probleme sunt in Tulcea.

- Zeci de jandarmi si pompieri cu mai multe utilaje de deszapezire actioneaza, joi dupa-amiaza, in zona localitatii tulcene Cataloi pentru deblocarea drumului. In acest sector de drum mai multe autoturisme au ramas blocate si nu mai pot inainta. Din cauza conditiilor meteorologice, autpritatile au anuntat…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova, medicul Cristina Geormaneanu, a declarat ca pana de curent a durat aproximativ 30 de minute, insa au functionat ventilatoarele mecanice si monitoarele pacientilor. „A fost o pana de curent, dar inca nu stim care este cauza…

- Oameni care, tot asa cum v-am spus, s-au adunat acolo ca sa stabileasca o pozitie comuna privind Cepeex-ul PSD central de la Iasi, sedinta care, spre usurarea tuturor, dar mai ales a lui Maricel, nu va mai avea loc pentru ca paruiala din partid a fost ieri. In fine, ce voiam sa va spunem: ca acolo a…

- Un incident extrem de grav a avut loc la Iasi in zona Splai Bahlui, aproape de Podu de Piatra si de Centru, pe strada Ion Tanasescu. Doi caini au sarit un gard si au atacat trei persoane. Din nefericire, unui barbat de 47 de ani i-a fost sfartecat un testicul in timp ce se lupta cu animalele. Atat el,…

- Sunt anumite momente cand simt nevoie sa iau distanta si chiar atitudine publica fata de anumite situatii care ma afecteaza direct.Sa detaliez: am fost nominalizata in cadrul proiectului Oameni de Valoare ai Constantei.Auzisem vag de ei, dar cumva imi trecusera pe sub radar si eu lor. Cand am aflat…

- Mihai Tudose a declarat miercuri ca relatia sa cu serviciile de informatii este strict institutionala si a facut referire la afirmatiile lui Victor Ponta care il acuza pe Dragnea ca a taiat un porc la un sediu al SRI, spunand ca el nu a participat la petreceri nici in vie, nici la taiatul porcului.

- Unul dintre marile mistere ale istoriei este epidemia de...dans aparuta in 1518, in Strasbourg. In mijlocul verii, peste 400 de oameni au ieșit pe ulițe spre a danțui non-stop. Pentru ca au crezut ca prin muzica le vor potoli setea de dans, autoritațile au adus orchestre, astfel ca francezii - printre…

- Mii de oameni au petrecut noaptea de sambata spre duminica blocati in masini pe o autostrada din Spania, dupa ce o ninsoare abundenta a facut imposibila deplasarea in regiunea Castilla y Leon.

- Iarna neobișnuit de grea afecteaza mai multe regiuni ale lumii. Un așa-numit ciclon-bomba este prezent in Statele Unite. 17 oameni au murit. Pe unele aeroporturi americane este haos. Și centrul și estul Chinei se confrunta cu ninsori fara precedent.

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a deschis, luni dimineața, o ancheta epidemiologica și a efectuat o acțiune de control la o sala de evenimente din Alba Iulia dupa ce un numar de 19 persoane care au sarbatorit aici Revelionul s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean…

- In perioada 25 - 31 decembrie 2017, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 343 146 de traversari, dintre care un numar de 192 007 treceri pe sensul de intrare in Republica Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 75 623 traversari, fiind semnalat un numar…