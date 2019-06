Stiri pe aceeasi tema

- Selectionatele de fotbal ale Senegalului si Algeriei au obtinut victorii in primele lor meciuri de la Cupa Africii pe Natiuni 2019, duminica, la Cairo, in Grupa C a competitiei gazduite de Egipt.

- Selectionata Madagascarului a cucerit primul sau punct la Cupa Africii pe Natiuni, dupa ce a remizat cu Guineea, 2-2, sambata, la Alexandria, in Grupa B a editiei din acesta an a competitiei, gazduita de Egipt, scrie agerpres.ro.

- Fotbalul mondial a fost aproape de noua tragedie! Un fotbalist nigerian, prezent alaturi de reprezentativa sa la Cupa Africii, a lesinat, vineri, din cauza temperaturilor extrem de ridicate inregistrate la Alexandria (Egipt). Termometrele au inregistrat, vineri, temperaturi de peste 38 de grade.

- EGIPT - ZIMBABWE 1-0 // Gazdele au avut insa grija sa joace seara, intr-o atmosfera mai respirabila, deschizand turneul cu o victorie scurta si neconcludenta, 1-0 cu Zimbabwe. Meci decis de reusita din voleu cu dreptul a lui Trezeguet (41), in conditiile in care starul Salah, campionul Europei cu Liverpool,…

- Meciurile de la Cupa Africii pe Natiuni 2019 la fotbal, competitie ce va avea loc in perioada 21 iunie - 19 iulie, in Egipt, vor fi intrerupte de doua pauze in timpul reprizelor din cauza caldurii excesive, a anuntat comisia medicala a competitiei, citata de AFP. Cea mai importanta competitie…

- Atacantul Asamoah Gyan, capitanul Ghanei, a revenit asupra deciziei sale de a se retrage, cu cateva saptamani inainte de Cupa Africii pe natiuni 2019 dn Egipt, la cererea presedintelui tarii, relateaza AFP. ''O cerere prezidentiala nu se refuza.

- Sistemul VAR va fi utilizat la Cupa Africii pe Natiuni incepand din faza sferturilor de finala. Competitia este programata in Egipt, in perioada 21 iunie-19 iulie potrivit news.roCei 24 de selectioneri ai echipelor calificate au dorit utilizarea asistentei video in cadrul unei intalniri desfasurata…