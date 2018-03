Acest bărbat povesteşte ce înseamnă cu adevărat să fii GIGOLO. Experienţe reale Vis implinit? Sunt clientele barbatului visul oricarui mascul? Nici pe departe, raspunde el. "Clientele mele sunt cam la fel. Nu intra in categoria celor pe care majoritatea barbatilor le-ar cataloga attractive. Sunt femei intre 30 si 45 de ani, cu un plus sau minus la varsta, de regula plinute. Aproape toate nu au experienta sexuala. Am o singura clienta pe care o consider cu adevarat hot". Inceputurile Cum a ajuns sa faca asa ceva? "Asta chiar este un vis implinit! "Imi doream de mult sa lucrez in industria sexului. Totul a pornit intr-o joaca. Am postat la un moment… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- 1. Continuarea filmului SF “Cercul de foc/ Pacific Rim”, regizat de Guillermo del Toro și lansat in 2013, lungmetrajul prezinta o noua generație de piloți “Jaeger”, care se lupta cu monștri enormi Kaiju, ce vor sa extermine populația umana. Filmul, a carui acțiune are loc…

- Compania britanica Vast Resources va aloca 2,6 mil. dolari pentru dezvoltarea minelor pe care le administreaza in judetele Suceava si Bihor, dintr-un fond de 4 milioane de dolari care reprezinta prima transa a acordului de finantare de 9,5 mil. dolari semnat la inceputul acestui an cu Mercuria Energy…

- Investițiile in construcții noi cresc și accelereaza! Cel mai mare avans il au cladirile rezidențiale noi. Sunt informații oficiale comunicate de INS. Mai multe case noi inseamna mai mulți bani in buzunarele romanilor și o incredere mare in evoluțiile viitoare ale economiei naționale. Creșterea economica…

- La inchiderea de vineri, 16 martie, pretul unei actiuni la Facebook era de 185,09 dolari, iar in urma dezvaluirilor fostului angajat al Cambridge Analytica, acestea practic au plonjat, pana la inchiderea de marti inregistrand o scadere de mai bine de 9 procente, prin aceasta valoarea companiei…

- "Stapanul inelelor" revine la viata pentru o jumatate de miliard de dolari. Atat va plati compania Amazon, pentru a produce un serial dupa acest film, scrie digi24.ro.Informatia a fost obtinuta de agentia Reuters, care scrie ca vor fi produse cinci sezoane.

- Cand un personaj ca Sebastian Ghita plange dupa acea mlastina din care inca nu am iesit cu totul, eu cred ca un jurnalist nu trebuie sa-i ofere batista lui, asa cum a facut Ion Cristoiu, ci sa-si respecte profesia, scrie jurnalistul Remus Florescu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- KMG International, compania care detine grupul Rompetrol, a avut in 2017 rezultate record, cu un profit operational de 242 milioane de dolari, in crestere cu 20% fata de 2016, si triplu fata de 2012 (79 de milioane dolari). Profitul net al companiei a fost de 80 de milioane de dolari in…

- In privința liberalizarii pieței de electricitate, trebuie menționat ca toți consumatorii casnici de electricitate din Romania beneficiaza de mai mulți ani de dreptul de eligibilitate, ceea ce inseamna ca pot alege un contract pe piața concurențiala, negociat cu furnizorul de electricitate, fara…

- Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a acceptat sa plateasca o amenda civila de 500.000 de dolari in SUA, dupa ce autoritatile americane au decis ca israelienii…

- Filmul “Black Panther” a depașit pragul de un miliard de dolari incasari in cinematografele din intreaga lume, scriu ce de la BBC. Este a 5-a producție Marvel cu super-eroi care reușește aceasta performanța. Cu o distributie de actori afro-americani, in frunte cu Chadwick Boseman, “Black Panther” poarta…

- „Un partid aflat la guvernare trebuie sa vina cu astfel de proiecte. Eu, de la tribuna Parlamentului (nr.- miercuri), saptamana aceasta, chiar am vorbit despre necesitatea unor proiecte de țara și asumarea de catre toate partidele parlamentare a unui proiect de țara pe zona reformei in administrație”.…

- Simona Halep și Irina Begu joaca astazi, in jurul orei 22:30, in primul tur al probei de dublu de la Indian Wells. Adversare le sunt Nicole Melichar (24 de ani, 902 WTA) și Kveta Peschke (42 de ani, fara clasament). liveSCORE de la 22:30 Halep/Begu - Melichar/Peschke Simona Halep și Irina Begu formeaza…

- Iulia Vantur a parasit Romania pentru a trai in India, presa speculand ca ar avea o relație cu celebrul actor bollywoodian Salman Khan- lucru pe care Iulia nu l-a recunoscut niciodata- insa vedeta nu renunța la Romania. Deși a ajuns celebra in India, insa nu renunța la spiritul romanesc și la hainele…

- Compania care a produs filmul, Red Granite Pictures, cofondata de fiul vitreg al prim-ministrului Malaeziei, a anuntat in septembrie ca a ajuns la un acord cu guvernul american, dar fara sa dezvaluie suma. Potrivit unor documente depuse la un tribunal din California, miercuri, compania a stabilit acorduri…

- "In calitate de profesor din Virginia de Vest - și am invațat 10 ani -caștig aproximativ 1.300 dolari la fiecare doua saptamani și ei doresc sa-mi ia 300 de dolari pentru creșterea contribuțiilor la bugetul de sanatate, a declarat Katie Endicott, profesoara de liceu. "Dar ei imi spun ca este…

- Dupa ce anul trecut a lansat Hospitality Culture Insitute, 2018 este despre video marketing. Florin Maxim, Managing Partner Smite, si Claudia Maxim, Client Service Director, povestesc despre ce inseamna advertising in Horeca, despre primul research de food service national, despre cea mai mare conferinta…

- Vedem din ce in ce mai multe standuri prin magazine care se lauda ca ofera produse bio. Acestea ies de obicei in evidența prin faptul ca scrie mare, de obicei de culoare verde BIO. In cea mai mare parte a timpului, aceste produse sunt ignorate de majoritatea clienților. De ce? In primul rand nu prezinta...…

- Ring este un startup creat in 2012 de un tanar antreprenor pasionat de inginerie si care produce sonerii de intrare inteligente. Firma a fost cumparata de gigantul american Amazon, iar valoarea tranzactie se vechiculeaza ca ar ajuge la circa 1 miliard de dolari. Ce face ca acest startup, care a transformat…

- Meteorologii au precizat cum va fi vremea in primavara anului 2018. Conform estimarilor facute de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), ne așteapta 3 luni cu precipitații semnificative. In luna mai va ploua cel mai mult.

- Pe segmentul de retail numarul de computere vandute a fost mai mic cu 10%, dar veniturile au fost mai mari cu 5%. Per ansamblu, piata de PC-uri s-a mentinut aproape de nivelul de 700.000 de unitati.

- Poate la un moment dat te-ai intrebat daca ești sau nu ești buna la pat. Daca eviți sa iți intrebi partenerul de cuplu, atunci poți fii atenta la anumite semne care iți vor spune daca faci ceea ce trebuie in dormitor sau nu.

- Decizia face parte dintr-un plan pe termen lung de a mari capabilitațile seifului, relateaza Bloomberg . Seiful Apocalipsei sau Banca mondiala de seminte, aflata la 1.300 de kilometri de Polul Nord, adaposteste seminte de la o multime de soiuri de cereale si legume, unele extrem de vechi, altele rezistente…

- Incepand cu 1 martie 2018, agentii economici constanteni vor scoate din conturi mai multi bani pentru taxa de salubrizare, care are trei componente: colectare, transport si depozitare. Compania Polaris M Holding SRL este obligata sa majoreze tariful practicat pentru colectarea, transportul si depozitarea…

- 'Tot ce mi se intampla in ultimele sezoane e cu adevarat formidabil', a declarat duminica Harlem Gnohere, fotbalistul francez al lui FCSB pentru emisiunea 'Completement Foot', informeaza site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

- Taxa pentru depozitarea gunoiului va fi majorata, pentru agentii economici din Constanta, incepand cu data de 1 martie.Compania Polaris M Holding a anuntat ca este obligata sa majoreze tariful practicat pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor de la agentii economici din orasul Constanta.Masura…

- In editia de ieri, difuzata la ora 16:30, vine randul Andreei sa mearga in atelierul de croitorie pentru a realiza o tinuta vestimentara, potrivita pentru a merge la un festival chic, scrie wowbiz.ro. Nemultumita de tema propusa, concurenta se simte nedreptatita, motiv pentru care cedeaza psihic…

- Laura Codruta Kovesi: DNA are mecanisme interne de autocuratare Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarant, în conferinta de presa sustinuta astazi, ca DNA are mecanisme interne de autocuratare si daca un procuror a încalcat legea, nu înseamna ca toti…

- Cand vine vorba de fericirea persoanelor dragi, Dorian Popa stie exact ce trebuie sa faca pentru a aduce zambetul pe chipul acestora. Spynews.ro a aflat cum si-a impresionat artistul, cu adevarat, mama de ziua de nastere.

- BBC a scris un articol despre compania Bitdefender si despre cum fondatorii Florin si Mariuca Talpes au pornit compania la putin timp dupa revolutie. Mariuca Talpes povesteste ca mama ei a tipat cand a auzit ca vrea sa-si deschida o afacere, dar tatal ei le-a dat 300 de dolari care le-au fost extrem…

- Povestea NEVERSEA continua și în 2018 cu experiențe unice, artiști în premiera în România și cu cei mai frumoși fani care, începând din acest an, vor vedea de pe plaja NEVERSEA patru rasarituri de soare de neuitat. Împreuna cu artiști de renume internațional,…

- Ecran cu margini curbate si decupat la partea de sus, forme rotunjite si un design de carcasa copiat aproape integral. Producatorii asiatici par mai hotarati decat oricand sa profite de succesul celui mai ravnit model iPhone al momentului. Disponibil la precomanda in oferta magazinelor asiatice cu un…

- Antun Palici a ajuns in urma cu scurt timp in Romania și urmeaza sa mearga la sediul clublui de la RIN pentru a stabili ultimele detalii contractuale ale ințelegerii cu Dinamo. "Trebuie sa jucam cat mai bine ca sa intram in play-off. Toata lumea e fericita de noile transferuri, echipa e mult mai puternica.Merg…

- Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu au vorbit la Adevarul Live despre ce se intampla in culisele Eurovision Romania 2018 si daca tara noastra este pregatita sa organizeze finala concursului european, in cazul in care viitorul nostru reprezentant s-ar intoarce acasa cu marele premiu.

- Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu au vorbit la Adevarul Live despre ce se intampla in culisele Eurovision Romania 2018 si daca tara noastra este pregatita sa organizeze finala concursului european, in cazul in care viitorul nostru reprezentant s-ar intoarce acasa cu marele premiu.

- Oana Zavoranu a apelat la interventia unor parapsihologi care sa o puna in legatura cu mama ei, Marioara Zavoranu, care a incetat din viata in urma cu aproape trei ani. Parapsihologul Iordanescu a spus ca poate lua legatura cu Marioara, mama Oanei Zavoranu, doar daca merge la casa ei din Afumati, care…

- Viorel Stefan, propus vicepremier in Cabinetul Dancila, a afirmat luni ca fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, a facut "lucruri foarte bune", care au fost insa prezentate public in mod "deficitar". "Mandatul domnului Misa inseamna lucruri foarte bune facute pe fond si inseamna o prezentare…

- Grecul Vassaras spera sa-i ”prosteasca” in continuare pe romani. Ar vrea sa ramana șeful arbitrilor: ”Ne-am indeplinit tot ce ne-am trasat”. Kyros Vassaras, grecul care e platit cu bani grei sa conduca arbitrajul romanesc, nu vrea sa plece din funcție, chiar daca mandatul sau n-a adus nimic bun, ba…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Mai exact, deschide-le si uita-te atent la dungile de pe ele. Daca vezi cel putin un X, ai noroc. Acest simbol arata ca persoana care il poarta are caracteristici foarte puternice. Acestia isi ating scopurile fara ca macar sa isi propuna. Tot ce vor sa realizeze va fi dus la bun sfarsit. Oamenii…

- Facebook face schimbari de cateva ori pe an. Doar uneori vine cu cate o fumigena care umple camera asta digitala de-un fum negru si inecacios. Asa s-a intamplat si acum, cand s-a starnit un fel de panica. Spre final de septembrie scriam despre cum Zuckerberg este un om extrem de cinic. Sta…

- Suma alocata pentru fiecare elev la creste de la 330 de lei la 355 de lei. Banii vor fi folositi pentru a se acoperi cheltuielile cu pregatirea profesionala a cadrelor didactice, cheltuielile cu testarea periodica a elevilor (examenele nationale), precum si cheltuielile prevazute la articolul bugetar…

- O femeie de 57 de ani a fost strangulata cu un siret in seara de marti, 9 ianuarie, in propria casa dintr-o suburbie a Chisinaului. Crima ar fi fost comisa de catre chiriasul care locuia in apartamentul victimei

- Este inovatia in imobiliare doar un artificiu de marketing, doar o forma fara fond? wall-street.ro a stat de vorba cu Dan Cirstea, managing partner al United Marketing si cu Sebastian Mahu, head of asset management in cadrul NEPI Rockcastle, pentru a afla ce inseamna, de fapt, inovatia in real estate…

- Apple a anuntat ca este deja disponibil programul de inlocuire a bateriilor tuturor dispozitivelor iPhone afectate de limitarea artificiala a performantelor. Gigantul tehnologic si-a asumat compensarea clientilor afectati prin schimbarea bateriei la un pret de numai 29 dolari, oferind o reducere de…

- Printre ele se numara obezitatea abdominala, nivelul trigliceridelor si al glicemiei. Iata cateva sfaturi pentru barbati, in ceea ce priveste amenintarile la sanatatea lor. Ce inseamna obezitatea abdominala pentru barbati Daca circumferinta abdomenului masoara mai mult de 102 cm, inseamna…

- Chipul domnitorului Mihai Viteazul a fost reconstituit printr-o procedura de reconstructie faciala - ceea ce reprezinta o premiera nationala - dupa fotografiile si masuratorile craniului voievodului facute in 1920 la Iasi, la cererea Armatei, de catre Francisc Rainer, parintele antropologiei in Romania.…