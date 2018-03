Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Sam Altman, in varsta de 32 de ani, a platit de curand o suma maricica, 10.000 de dolari, pentru a fi ucis. Barbatul vrea ca apoi creierul sa-i fie conservat. Sam Altman este unul dintre cei 25 de oameni care susțin financiar firma Netcome ce promite ca va asigura nemurirea creierului. Insa,…

- Un simplu stand, prea mic pentru activitațile planuite, fotografii prost facute cu locuri faimoase, un cuvant greșit in limba germana și imagini cu texte in limba romana, asta au gasit jurnaliștii de la Romania Insider, la standul țarii noastre, la targul de turism desfașurat saptamana trecuta la Berlin.…

- Clipe de groaza la bordul unei aeronave. O femeia care lucra ca insotitoare de bord si-a pus capat zilelor, chiar in fata pasagerilor. Aceasta era originara din Bulgaria si efectua curse la bordul unui Boeing 777, care apartine companiei Emirates! Ea a deschis iesirea de urgenta si s-a aruncat din avion,…

- Joy Smith a fost diagnosticata cu cancer in luna august, in 2016. Medicii i-au spus ca mai are 6 saptamani de viata. S-a vindecat de cancer cu un singur produs. Joy Smith are 52 de ani si este din Coventry. In august 2016, femeia a fost diagnosticata cu cancer la stomac si la intestine. In […] The post…

- Șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Vaslui, Gheorghe Pavaloaiea, a ajuns cu ambulanța la Spitalul de Neurochirurgie Iași, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral in timp ce se afla la serviciu. Șeful jandarmilor vasluieni a fost gasit de catre un subordonat in biroul sau, se pare…

- O tanara din Perth, in Australia, a trecut prin socul vietii sale si credea ca are apendicita. Dupa ce a inceput sa aiba dureri groaznice, femeia si-a rugat sotul sa o duca la spital. Speriat, acesta a actionat imediat, pentru ca ea abia mai putea sa se mai miste din cauza contractiilor abdominale puternice.…

- Medicii trag un semnal de alarma, dupa ce numarul de decese din cauza gripei a ajuns la o cota alarmanta. Gripa a ucis 87 de persoane! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 87, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului…

- Medicii i-au gasit o alta formațiune canceroasa! Veștile proaste vin una dupa alta in viața celebrului artist. Din nefericire, Dan Ciotoi va ajunge din nou pe masa de operație, dupa ce doctorii au descoperit o noua formațiune canceroasa. Diagnosticul crunt vine dupa ce la finalul anului trecut, cantarețul…

- Un tanar de 27 de ani a ajuns la spital cu semne vizibile de agresiune pe tot corpul. „Pacientul cu politraumatism prin agresiune a fost diagnosticat cu emfizem subcutanat masiv, de la nivel occipital pana la nivel scrotal, pneumotorax bilateral, contuzie pulmonara. Bolnavul mai prezenta multiple…

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…

- Un barbat a fost declarat mort, in urma unui accident rutier, iar cand era pregatit pentru autopsie, s-a trezit! Himanshu Bharadwaj a socat pe toata lumea. Tanarul a petrecut o noapte intreaga la morga, fiind declarat mort, iar a doua zi, cand trebuia sa-i fie efectuata autopsia, s-a trezit. Familia…

- Vești triste pentru rudele, prietenii și fanii actorului de comedie Jan Paler. Acesta a fost internat de urgenta de medicii din Ploiești, dupa ce acesta a ajuns la spitalul de acolo. Unii dintre apropiați au facut dezvaluiri despre starea de sanatate a artistului sub protecția anonimatului. Jean Paler…

- O batrana de 96 de ani, Leonora Saiu, a fost recent pentru prima oara la medic. Originara din județul Bacau, batrana a fost dusa la doctor dupa ce nora ei a observat ca nu mai vede bine. Atunci cand au consultat-o, medicii au vazut ca suferea de cataracta, potrivit telem.ro. Declarația norei batranei…

- Roxana Dobre și Florin Salam așteapta al treilea copil, motiv de bucurie pentru toata familia, dar bruneta este cam superata din cauza kilogramelor acumulate. Se pare ca iubita celebrului manelist nu-și poate stapani poftele și s-a cam ingrașat, cel puțin in ultima perioada. La ultimul control la medic,…

- O femeie a ajuns la spitalul central din Changsha, China, plangandu-se ca de cateva zile avea o mancarime in urechea stanga. Medicii au fost socati cand au vazut ca avea acolo. Pacienta s-a prezentat la spital, acuzand dureri la nivelul organului auditiv, dar nu i-a trecut prin minte nicio clipa ca…

- Clipe grele pentru Maia Morgenstern. Celebra actrița a ajuns la spital, dupa ce a cazut in timp ce era pe scena unui teatru. Ajunsa la spital, doctorii care s-au ocupat de ea, i-au dat o veste trista: avea o mana rupta, așa ca au fost nevoiți sa ii puna ghips. Cu toate ca are mana […] The post Maia…

- Tanara ucisa sambara seara de Ahmed Othman se numea Raluca, era originara din Bacau și era absolventa a Facultații de Drept Internațional. Dupa ce și-a omorat iubita, studentul arab a omorat și pisica fetei, dupa care a ieșit pe scara blocului unde s-a intalnit cu un vecin, caruia i-a cerut o țigara.…

- La 12 ani, unii dintre copii se joaca cu papușile, coloreaza personajele preferate din carți, citesc povești sau se dedica vreunei pasiuni. Insa, la aceasta varsta cruda, alți copii fac copii. Este și cazul incredibil al unei copile din Iași, care a devenit mama de gemeni la 12 ani. Din nefericire,…

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus, atunci dieta cariologilor este cea mai recomandata. Dureaza 15 zile. La micul dejun se mananca piersici, portocale, pepeni și pere. Exclus banane și struguri. In cazul in care vei urma dieta urmatoare, atunci poți fi sigur ca vei slabi doua kilograme pe zi.…

- Ion, tatal Nicoletei Luciu, se confrunta cu grave probleme de sanatate. A fost operat de trei ori de cataracta, insa fara succes. Recent, și-a pierdut vederea la un ochi, iar riscul de a se intampla același lucru și cu cel de-al doilea este iminent. Tocmai din acest motiv, barbatul se teme ca nu va…

- Anchetatorii cred ca Anastasia Cecati a fost ucisa de soțul ei, Alexei Mitachi, din cauza geloziei, asta cred polițiștii. Medicul stomatolog, care s-a sinucis dupa ce a comis oribila crima, ar fi suspectat-o pe Anastasia de infidelitate. Cuțitul cu care a fost ucisa tanara a fost gasit in chiuveta de…

- Un turist de 49 de ani a decedat joi, in timp ce schia pe una din partiile complexului Arena Platos din statiunea Paltinis, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator, a anuntat Seful Salvamont Sibiu, Adrian David. Schiorul a fost resuscitat fara succes, timp de doua ore. Medicii exclud un accident…

- "Un turist aflat la schi in resortul Arena Platos a suferit un stop cardio-respirator. Echipa de serviciu a Salvamont Sibiu a intervenit in cel mai scurt timp si a instituit manevrele de resuscitare. In sprijinul acestora s-a deplasat un echipaj al Ambulantei Sibiu. Pacientul nu a raspuns manevrelor…

- Drama pentru o concurenta de la Exatlon Mexic! Ea a aflat ca este insarcinata, chiar in timpul competiției din Republica Dominicana. Medicii i-au spus ca este vorba despre o sarcina extrauterina. Dupa ce a parasit competiția, femeia a fost operata de urgența. Sandra Casar, cunoscuta ca Shira, una dintre…

- Un sportiv de la clubul de kickboxing condus de luptatorul Daniel Mocanu a murit marți la doar 23 de ani. Gheorghe Stelian s-a stins din viața in condiții suspecte. Acesta a mancat, a ieșit in curte și, dintr-o data, a cazut la pamant. Medicii au venit imediat sa-i acorde…

- O veste trisa a cazut ca un fulger printre sportivii clubului de kickboxing condus de cunoscutul luptator K1 Daniel Mocanu. Un fost membru al clubului a murit, marti, in condiții suspecte. Acesta avea 23 de ani și nimeni nu știa ca ar suferi de vreo afectiune. Marți (20 februarie) luptatorul de K1…

- Anca, Alexandru și Radu! Ei au fost concurenții din echipa „Razboinicii” care au fost propuși spre eliminare. Votul telespectatorilor a decis insa care dintre participanți sa pasaseasca „Exatlon”. Prezentatorul emisiunii a fost uimit de reacțiile celor care au ramas in cunoscutul concurs. Deși membrii…

- Exatlon 19 februarie. In ediția de luni seara, telespectatorii, dar și concurenții au avut parte de o veste neașteptata. In cadrul Arenei, Cosmin Cernat a facut un anunț cu privire la starea de sanatate a lui Ion Oncescu. Deși sportivul se retrasese temporar din concurs, pentru a primi ingrijiri medicale,…

- Femeia avea peste 70 de ani si lucra la o farmacie din centrul orasului Targu Jiu. I s-a facut rau in timp ce era la munca si a mers la o prietena care lucreaza la o farmacie din apropiere. Acolo, aceasta a inceput sa se simta si mai rau si a lesinat. Trecatorii au sunat la 112 si imediat la fata…

- Dupa moartea lui Dinu Patriciu, fiicele miliardarului, Ana și Maria, i-au deschis proces fratelui lor vitreg, Andrei Alexandru Stefan. Ele cereau evacuarea acestuia din casa in care locuia dupa decesul tatalui sau vitreg. Ana și Maria au pierdut procesul deschis la Judecatoria Sectorului 1, Andrei …

- Femeia se afla internata la Spitalul Județean Oradea, iar in luna decembrie a anului 2017 a efectuat vaccinul antigripal. Virusul gripal de tip B asociat cu bolile de care suferea: diabet zaharat de tip II, bronhopneumopatie cronica obstructiva, insuficienta renala, hipertensiune arteriala,…

- CHIȘINAU, 14 feb – Sputnik. Un adolescent în vârsta de 17 ani, domiciliat temporar în Chișinau, a decedat din cauza gripei. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Sanatații, decesul a survenit marți, 13 februarie. Baiatul s-a adresat la Serviciul Medicina de…

- Echipajele SMURD au intervenit la 35 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 4 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj de urgența de la Detașamentul de Pompieri Mioveni au intervenit…

- Cherish-Rose Lavelle din Australia avea doar 11 ani cand au inceput durerile groaznice. Atunci cand a ajuns la spital, medicii au crezut ca fata arA putea fi gravida, deoarece burta ei era prea mare. A

- Barbatul in varsta de 45 de ani le-a povestit medicilor ca, in urma cu doua zile, beat fiind, a cazut in zapada si a ramas acolo aproape 10 ore. Pacientul a fost consultat de urgentisti si de chirurgi si a fost internat in clinica de chirurgie II pentru tratament. „S-a prezentat in UPU cu degeraturi…

- Mama unei fetite de 11 ani din Australia credea ca micuta e gravida, deoarece burta ei crestea, dar medicii au avut un soc atunci cand i-au facut o ecografie. Cherish-Rose din Australia a inceput sa piarda in greutate, desi burta ei crestea. Mama ei a dus-o la spital, dar medicii au fost uimiti…

- „Pacientul a ajuns in UPU cu o temperatura centrala de 30,5 grade Celsius, respectiv cu degeraturi vechi, de gradul III, pentru care s-a intervenit chirurgical in sala la chirurgie plastica. Barbatul mai prezenta o luxatie scapulo-humerala veche si a fost luat in evidenta cu observatie de sindrom de…

- O mama si-a dus fiica de 11 ani la doctor speriata ca pierdea in greutate, dar stomacul ei crestea din ce in ce mai mult. In prima faza medicii i-au spus ca este insarcinata, dar femeia nu a crezut. Cherish-Rose Lavelle n-ar fi avut cum sa aiba un copil, s-a gandit femeia.

- Creatorul de moda Catalin Botezatu se alatura juriului in emisiunea "Bravo, ai stil! All Stars", care va fi difuzata de Kanal D incepand din 22 ianuarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16.30, aducand in competitie cele mai apreciate concurente din sezoanele precedente ale show-ului.Prima…

- UPDATE! Pacientul, un barbat de 40 ani, a murit. Acesta a fost resuscitat timp de o aproximativ o ora, insa in zadar. Medicii au fost nevoiți sa declare decesul. ULTIMA ORA… O ambulanța SMURD a fost solicitata, in urma cu puțin timp, la secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Vaslui dupa ce un pacient…

- Adriana Bahmuteanu a mers de urgenta la spital cu cei doi baieti si s-a panicat foarte tare. "Baietii sunt raciti. Rau de tot. Am mers la spital, de urgenta, eram foarte ingrijorata. Medicii mi-au spus ca vor fi ok copiii, dar ne-au dat tratament. Inclusiv medicatie cu antibiotice. Asa au…

- O adolescenta de 14 ani a fost la un pas de a intra in coma alcoolica, dupa ce a fost depistata cu o alcoolemie de 2,55 la mie, la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Consumul de alcool in randul minorilor a devenit un fenomen ingrijorator, spun medicii au ingrijit și un baiat de 14 ani care avea…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni seara, dupa ce si-a agresat sora mai mica, gravida in luna a noua, lovind-o in burta cu o pila din metal. Luni, medicii au decis sa ii faca femeii operatie cezariana pentru a o salva. Politistii au fost sesizati, duminica…

- Un caz ieșit din comun a fost depistat de medicii de la Centrul Mamei și Copilului din Chișinau. In burta unui bebeluș de cinci luni a fost gasit corpul nedezvoltat al fratelui sau geaman. Inițial, medicii credeau ca pruncul are o tumoare in abdomen, ca ulterior sa depisteze ca, de fapt, acesta poarta…