Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul permanent al Moldovei pe langa Consiliul Europei, Corina Calugaru, face lobby pentru excluderea vicepreședintelui „Partidului Nostru" Elena Grițco din agenda vorbitorilor la Congresul Autoritaților Locale și Regionale a Consiliului Europei (CPLRE). Cu acest scop, regimul lui Plahotniuc…

- "Sper ca in anii care vor veni ai presedintiei voastre, tara dumneavoastra va participa activ la toate activitatile Consiliului Europei", a declarat Thorbjorn Jagland intr-o scrisoare adresata lui Vladimir Putin pentru a-l "felicita cu ocazia realegerii". "Rusia este un membru important…

- Fostul vicepremier și membru al Platformei Civice „Demnitate și Adevar”, Valentin Dolganiuc, considera ca Manifestul Mișcarii Civice Europene din R. Moldova, care prevede înaintarea unui candidat comun al partidei proeuropene, antioligarhice și unioniste, este unica șansa pentru…

- Miza liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care a anunțat ca PDM este gata sa susțina un candidat unic al forțelor proeuropene în lupta pentru șefia capitalei, nu este doar scrutinul local. De aceasta parere este președintele Igor Dodon. În opinia sa, poziția…

- Partidul Politic Platforma și Adevar a anunțat ca Andrei Nastase este candidatul la alegerile locale pentru capitala. Anunțul a fost facut acum câteva minute în cadrul unei conferințe de presa. Liderul PPDA a declarat saptamâna trecuta, în cadrul…

- Consiliul Politic National al Platformei Demnitate si Adevar a decis înca de sâmbata care va fi candidatura partidului pentru primaria municipiului Chișinau, cu toate acestea numele persoanei urmeaza a fi anunțat azi, 5 martie, la ora 12.00. „Platforma DA este mai…

- Consiliul Politic National al Platformei Demnitate si Adevar s-a intrunit astazi in sedinta de lucru, avand pe ordinea de zi ca principale subiecte pregatirea Platformei DA pentru toate tipurile de alegeri care vor avea loc in acest an, inclusiv pentru cele ce vizeaza alegerea primarilor in Chisinau…

- Ministerul Sanatatii vrea sa convinga cat mai multi moldoveni sa doneze sange voluntar. Autoritatile au derulat o campanie in acest scop in Chisinau, Balti si Comrat. Acest tanar este un exemplu bun de urmat. Are 26 de ani și pana acum a donat sange de 23 de ori.

- Direcția Județeana de Drumuri și Poduri ( DJDP) Constanța ia in calcul sa inchida cateva tronsoane de drumuri județene pentru a opri traficul pe timpul nopții. Rutele importante vor fi menținute deschise. Pe de alta parte, autoritațile au decis ca școlile din județ sa fie inchise și maine.

- S-a convocat Comandamentul de iarna la Ministerul de Interne pentru ora 14,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Romania TV. La sedinta ar urma sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- "Din primele informatii pe care le avem, accidentul s-a soldat cu sapte victime", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Petru Iftene. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la…

- India: 9 copii morți, dupa ce o duba a intrat intr-o școala. O duba a intrat intr-o școala din estul Indiei, sambata. In urma incidentului au murit noua copii, iar alți 10 au fost raniți și se afla in stare critica la spital, transmit autoritațile locale. Potrivit CNN , incidentul s-a petrecut in Muzzafarpur,…

- Mihai Denis este unul dintre copiii care pot da lecții de viața de la 11 ani. Pentru ca lumea lui Post-ul TARGOVIȘTE: Lecție de voința de la un copil diagnosticat cu autism! Și-a invins teama și a ținut un discurs apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Autoritațile din județul Salaj au dispus inchiderea DJ 109F la limita cu județul Maramureș Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Salaj, intrunit in aceasta dupa-amiaza in ședința extraordinara a hotarat și dispus inchiderea, pe o perioada nedeterminata, a sectorului de drum județean 109F, Poiana…

- Liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, reacționeaza la criticile aduse de Maia Sandu, care l-a acuzat ca alearga dupa PR ieftin. Usatîi spune ca lidera PAS e obișnuita „sa încalțe pantofi roz și sa poarte geanta din piele”, aluzie la faptul…

- Chef la Interpol cu peste doua tone de produse moldovenești, toate de la o companie vinicola din Republica Moldova. Dupa ce presa germana a publicat un material despre petrecerea data de reprezentanții Moldovei la cea de-a 86-a Adunari Generale a Interpolului de la Beijing, in spațiul public au aparut…

- Plecarea lui Vitalie Parlog din functia de director al Serviciului de Informatii si Securitate ar insemna ca problemele liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, cu justitia sunt foarte grave. Declaratia a fost facuta de catre presedintele „Partidului Nostru”, Renato Usatii, in cadrul emisiunii…

- Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 pana pe 15 aprilie, in acest moment avandu-se in vedere simplificarea sistemului de declarare si plata, a dat asigurari Oana Iacob, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, in cadrul unui eveniment organizat de PwC Romania, potrivit…

- Un barbat cu deficiente mintale si cu un handicap fizic a fost filmat stand intr-un cotet improvizat, unde era tinut de familie. Imaginile au ajuns pe internet, astfel ca asistentii sociali s-au autosesizat si l-au preluat pe barbat pentru a-l duce intr-un centru social.

- Autoritatile judiciare din Franta cer pedepse cuprinse intre 3 si 6 ani de inchisoare pentru 13 soferi de masini de Post-ul 13 șoferi de TIR din Pucioasa au fost reținuți, in Franța! Rețeau fura roți și combustibil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sectoarele de drum Criva – Balti (drumul national M5), cu o lungime de 133 de kilometri, si Balti – Floresti – Gura Camencii (drumul national R13), cu o lungime de 40 de kilometri, vor fi reparate. Autoritatile planifica in acest sens sa contracteze un credit de la ce la cea mai mare banca chineza –…

- Japonia propune cetatenilor sa inceapa sa iasa la pensie dupa varsta de 70 de ani, in incercarea de a face fata unei scaderi a fortei de munca, scrie Reuters.Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere…

- Un barbat fara picioare era ținut intr-un coteț de familia sa dintr-o localitate din Iași. Dupa ce au aflat de caz, autoritațile au demarat procedurile pentru retragerea sa din familie și plasarea intr-un centru de ingrijire. Barbatul, de 51 de ani, care pe langa faptul ca are ambele picioare amputate,…

- Consilierii municipiului Balți au aprobat astazi cererea de demisie a lui Renato Usatîi. Semnatarul nu menționat motivul deciziei sale scrie DESCHIDE.MD. Fugarul Renato Usatîi a anunțat, la 13 februarie, în direct la emisiunea „Politica” de la TV8, ca își…

- Casatoria va putea fi desfacuta de catre organul de stare civila. Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat astazi in lectura finala de catre Parlament, comunica MOLDPRES. Potrivit modificarilor operate in legislatie, casatoria va putea fi desfacuta in baza unui acord comun al sotilor, in cazurile…

- Vremea a dat peste cap traficul pe Autostrada A1 Bucuresti- Pitesti. Soferii au circulat cu dificultate din cauza ninsorii, pana la interventia drumarilor, autostrada fiind un adevarat patinoar. In aceasta dimineata un tir a derapat, in judetul Dambovita, la kilometrul 56, blocand o banda de circulatie…

- Renato Usatii iși da demisia din funcția de Primar al mun. Balți. Anunțul a fost facut in direct la emisiunea „Politica” de la TV8. Nicolae Grigorișin va fi candidatul Partidului Nostru la aceasta funcție in alegerile anticipate care vor avea loc la primavara. „In aceasta saptamana voi anunța faptul…

- Primarul municipiului Balți, Renato Usatii, a anunțat ca pleaca din aceasta funcție. „In aceasta saptamina voi anunța faptul ca demisionez. Demisionind acum, in Balți vor fi alegeri pe 20 mai, atunci cind au loc mai multe alegeri locale. Vom vedea cine va duce hrișca. Va fi un candidat din partea Partidului…

- O politiciana a tinut cel mai lung discurs din istoria Congresului Statelor Unite. Sefa minoritatii democrate din Camera Reprezentanților, Nancy Pelosi, a vorbit fara intrerupere opt ore si sapte minute, in sprijinul tinerilor imigranti.

- O delegatie a „Partidului Nostru” efectueaza o vizita la Strasbourg, in cadrul careia a avut o intilnire cu reprezentantii Comisiei de la Venetia, comunica Noi.md. Vicepresedintii formatiunii Ilian Casu si Elena Gritco i-au informat pe reprezentantii Consiliului Europei despre presupusele incalcari…

- Sute de mii de persoane s-au adunat la Atena pentru a protesta fata de intentia Guvernului grec de a ajunge la un compromis in ceea ce priveste disputa cu Republica Macedonia privind numele fostului stat iugoslav, informeaza BBC News online.

- Autoritatile judiciare bulgare vor verifica originea banilor folositi pentru cumpararea automobilelor de lux, anunta parchetul luni in numele luptei impotriva spalarii de bani, potrivit Rador. Sunt de asemenea vizati de...

- Autoritatile judiciare bulgare vor verifica originea banilor folositi pentru cumpararea automobilelor de lux, anunta parchetul luni in numele luptei impotriva spalarii de bani, potrivit Rador. Sunt de asemenea vizati de ancheta cei 365 de particulari care au achizitionat recent proprietati imobiliare…

- Reprezentanti ai Grupului Democratilor Liberi (FDG), Stingii Europene Unite (UEL) si Socialiștilor, Democraților și Verzilor (SOC) in Consiliul Europei au solicitat incetarea represiunilor politice in adresa primarului de Balti, Renato Usatii. „In calitate de deputati ai APCE ne exprimam ingrijorarea…

- Consilierii municipali din orasul Balti ai fractiunii „Partidului Nostru” au votat vineri, 19 ianuarie, proiectul de decizie privind desfasurarea referendumului de demitere a primarului Renato Usatii. Totusi, decizia finala apartine Comisiei Electorale Centrale, care au urma sa decida daca initiativa…

- Consilierul formațiunii „Partidului Nostru" din Consiliul Municipal din Balți, Tatiana Veselovskaia, nu va participa la ședința de vineri, unde se va lua decizia finala privind referendumul de demitere a lui Renato Usatii.

- Autoritațile locale din Balți au cerut agenților economici, dar și reprezentanților asociațiilor de locatari din oraș, sa-și procure tomberoane din banii proprii. Asta, deoarece intreprinderea muncipala care a preluat serviciul de colectare a gunoiului, nu dispune de bani in acest sens. "Nu așteptați…

- Dupa ce ieri, consilierii municipali din orașul Balți, din partea Partidului Nostru au anunțat ca declara greva foamei, astazi, vicepreședintele partidului, Ilian Cașu, a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii cu aleșii locali cum și-au petrecut prima noapte de protest. „Aleșii locali…

- E prima zi de greva foamei la Balți. Consilierii municipal din fracțiunea Partidului „Partidul Nostru" au anunțat ieri greva foamei, acuzand Partidul Democrat de presiuni prin intermediul CNA-ului și Poliției.

- Postul TV de stat din Federația Rusa „Россия 1” a difuzat un reportaj intitulat „Запрещенный репортаж Россия-1: „Сделано в Молдавии": Евр...

- Denisa Tanase, una din solistele trupei "Bambi", a rupt tacerea dupa saptamani bune in care si-a tinut ascunsa noua poveste de iubire. Artista si-a asumat relatia pe care o are cu afaceristul Mircea Branzei si a facut declaratii surprinzatoare atat despre viata privata, cat si despre cariera.

- Ziarul rus „Kommersant” a publicat cateva detalii din dosarul penal din Rusia, deschis pe numele liderului PDM, Vlad Plahotniuc, pentru tentativa de organizare a unui omor. Potrivit noilor informatii din ancheta, democratul ar fi incercat sa-l asasineze pe oponentul sau politic Renato Usatii, lider…

- Strada principala din orasul Balți testeaza nervii șoferilor. Autoritațile au inceput reparațiile, doar ca lucrarile au fost stopate. Responsabilii dau vina pe condițiile meteo nefavorabile.Așa arata cea mai aglomerata porțiune de drum de pe strada principala din oraș.

- Initiativa desfasurarii unui referendum local la Balti privind revocarea primarului Renato Usatii vine chiar de la acesta, care vrea astfel sa puna capat speculatiilor privind neincrederea locuitorilor orasului in administratia locala. Asa a comentat Dumitru Ciubasenco, vicepresedintele „Partidului…

- Autoritațile italiene (oficiile Motorizari) continua sa refuze conversiunea permiselor de conducere moldovenești de model nou (2016) in permise de conducere italiene, pe motiv ca acesta nu este prevazut de Acordul intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Italiene, semnat la Roma la 27…