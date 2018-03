Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat marti, la Brasov, conferinta internationala cu tema ”Constientizarea comunitatilor europene cu privire la importanta imbunatatirii politicilor in domeniul bioenergiei”, eveniment la care participa experti din domeniul bioenergiei si valorificarii…

- Cum se pierd banii europeni la Cluj. Fonduri de mediu de 3,5 miliarde de euro, ignorate Intr-un sfert de secol, Clujul a reușit sa concretizeze un singur proiect dintr-un program european cu alocari de 3,5 miliarde de euro, destinat mediului: s-au amenajat o punte și niște foișoare la Sic. Coordonatorii…

- Ministrul Transporturilor și ministrul Afacerilor Externe din Ungaria au purtat discuții despre proiectele de infrastructura. Pe ordinea de zi s-a aflat și tema unei linii ferate de mare viteza care sa lege capitalele celor doua țari. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, s-a intalnit la Summitul…

- Bulgaria a raportat noi cazuri de pasari infectate cu virusul H5N8, la o ferma din nord-estul districtului Dobric, in apropiere de granita cu Romania, a anuntat luni Agentia pentru siguranta alimentara, informeaza Agerpres. Virusul, identificat la o ferma din orasul ...

- Daniel Dragomir: DNA avea acces direct, fara mandat, la toate datele de cadastru si notariale ale romanilor DNA ar fi incheiat, in anul 2013, dupa numirea Codrutei Kovesi in functia de sef al institutiei, un protocol cu Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care ar fi permis Directiei sa aiba…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a inaintat, la finalul anului 2017, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, respectiv Direcției Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesionala, o solicitare de actualizare a nomenclatorului Clasificarea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca deruleaza, in aceasta perioada, Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2018, sub sloganul: “Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune Cererea Unica de Plata si…

- Proiectul de lege 52/2018 a fost inițiat de mai mulți parlamentari PSD, ALDE și UDMR și prevede dreptul de ocupare temporara și de trecere pentru utilitați publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate. Se creeaza astfel, sustin USR-istii, premise pentru distrugerea…

- A fost semnat contractul pentru reabilitarea salii de sport de la Școala Profesionala Germana Kronstadt (SPGK). Contractul pentru reparatiile capitale la sala de sport este in valoare de 1.395.462,03 lei + TVA. ,,Saptamana viitoare vom da ordinul de incepere a lucrarilor, astfel incat, cu putina sansa,…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…

- Proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice a fost initiat de mai multi parlamentari PSD, ALDE si UDMR si a fost adoptat de Senat, miercuri. In acest caz, Camera Deputatilor este for decizional. „Scoaterea definitiva si ocuparea temporara…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si Ministerului Sanatatii (MS) ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de…

- Bilete de avion de la 3 euro pana la 7.400. Așa s-au imparți prețurile, anul trecut, pentru Vola.ro. Agenția de turism online a ajuns la un volum tranzacțional de 60,7 milioane de euro (in creștere cu 24%) și o cifra de afaceri de peste 6,5 milioane de euro in 2017, cu 13% mai mult fața de anul anterior,…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate și Ministerului Sanatații ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toți pacienții care sufera de hepatita C,…

- Tot mai des se sopteste ca presedintele executiv al PER, Catalin Namaescu, s-a agitat in van pentru a obține postul de subprefect, pentru ca, și in politica, nu este pentru cine se pregatește, ci pentru cine se nimerește unde trebuie… Așa ca Ciprian Bancila iși va face bagajele din biroul de subprefect…

- Kool Things, agenția regionala de PR, marketing și consultanța specializata în promovarea de jocuri video și tehnologiile asociate acestora, anunța extinderea în România a colaborarii cu Razer™, cel mai popular brand de lifestyle pentru gameri la nivel mondial. Astfel, începând…

- Oana Zavoranu are planuri mari. Vedeta a anunțat ca se pregatește sa fie din nou actrița intr-un serial. In urma cu ani, Oana Zavoranu facea furori in telenovele . Vedeta a jucat in seriale precum „Numai iubirea” și „Pacatele Evei”, bucurandu-se de mare succes la public, dupa cariera ei ca actrița s-a…

- Compania Nationala Administratia Canelelor Navigabile CN ACN SA Constanta a depus la Agentia pentru Protectia Mediului APM Constanta proiectul "Inchiderea desfiintarea si ecologizarea depozitului de slam reziduuri petroliere km 9 500 mal stang Dunarea Marea Neagraldquo;, amplasat in comuna Cumpana.…

- Rocsana Marcu nu renunta si e hotarata sa castige procesul cu Antena Group! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii de ultima ora din dosarul fostei prezentatoare ”Agentia VIP” cu trustul Intact. Sumele cerute postului de televiziune vedetei vor creste considerabil. ( CITESTE SI:EXCLUSIVITATE.…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor…

- 'Voi deschide in instanta un proces impotriva primarului, obligandu-l sa ma despagubeasca pentru ca respir un aer poluat. Invit alaturi de mine orice iesean in acest demers. Actiunea in justitie este perfect legitima. A fost practicata si de alte tari ale UE si a fost castigat tot timpul', a spus…

- Una dintre legendele legate de Muntii Bucegi spune ca oamenii dispart fara urma daca merg pe traseul de pe Jepii Mici, recomandat celor experimentati pe timp de vara, iarna fiind închis.

- Agentia GMP PR lanseaza o divizie dedicata de Employer Branding in contextul in care piata muncii din Romania se confrunta cu o dinamica fara precedent si tot mai multi angajatori dezvolta platforme de comunicare menite sa inspire, sa loializeze si sa retina angajatii. Noua divizie are o echipa de…

- La inceputul lunii curente, Agenția de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in calitate de partener, și Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”. Proiect finanțat in cadrul…

- Asociatia Medio Pro din Brasov si Agentia pentru Protectia Mediului din judetul Tulcea au început licitatiile în cadrul unui proiect prin care se va întocmi planul de management integrat pentru zona interjudeteana Dunarea Veche-Bratul Macin. Planul de management va fi realizat în…

- O însoțitoare de zbor a descoperit motivul pentru care nu ar recomada oamenilor care calatoresc cu avionul sa bea cafea în timpul zborului. „Nu beți cafea în avioane! Este aceeași apa care trece prin sistemul de baie. Recent am avut un test pentru E.coli în…

- Betty, o stewardesa cu experienta, sustine ca apa folosita in cafea este aceeași cu cea a toaletelor avionului. "Nu beți cafea in avioane! Este aceeași apa care trece prin sistemul de baie. Recent am avut un test pentru E. coli in apa noastra și nu a trecut. Așadar, evitați orice apa calda…

- Agentia de turism Cocktail Holidays a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de 18 milioane de euro, in crestere cu 10% fata de anul anterior. Compania specializata in vacante de tip charter, circuite si programe de seniori estimeaza pentru anul in curs pastrarea trendului de crestere…

- Finantare europeana pentru comasarea terenurilor faramitate din Romania. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunta lansarea unei noi sesiuni de primire a solicitarilor de ...

- Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, iar drumurile nationale din Moldova sunt acoperite cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic...

- Clip de promovare a Romaniei, in finala Airvuz Drone Video Awards 2018. Un clip intitulat „This is Romania“, care e filmat cu drona și promoveaza țara noastra, concureaza la Categoria „Cel mai bun video de prezentare a unei tari“ la Airvuz Drone Video Awards 2018. Competitia este organizata de cea…

- De asemenea, vor fi construite trei ecoducte, unul perpendicular pe un tunel. Vezi ce masuri sunt propuse pentru protejarea animalelor de pe traseul celei mai asteptate autostrazi din Romania. Printre masurile propuse pentru protejarea mamiferelor mari de pe traseul autostrazii, precum ursi…

- "Informatia vehiculata in presa cum ca, in primavara anului trecut, as fi emis un Ordin de ministru pentru a bloca afisarea preturilor la medicamente din CANAMED pe site-ul Ministerului Sanatatii este eronata! Incepand cu 5 iunie 2015, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Sanatatii…

- Recentul anunt al Bancii Transilvania (BT) privind intentia de a achizitiona un creditor mai mic de pe piata interna, Bancpost, este in prezent neutru pentru ratingurile BT, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara Fitch Ratings. Recent, Fitch a confirmat ratingul pe termen lung…

- ADR Sud Muntenia a obtinut finantare nerambursabila pentru un nou proiect european. Incepand cu luna ianuarie, Agentia, in calitate de partener, impreuna cu Asociatia „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”, in calitate de lider, au demarat proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea…

- Maria Ghiorghiu a povestit pentru "Agentia VIP" ca va urma ceva ce ne va terifia. Nu doar ca Romania va fi in doliu national, dar exista posibilitatea sa fie mai rau decat incidentul produs la Colectiv.

- ANUNȚ privind scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi: 8 posturi de electrician: 2 posturi la Serviciul Mecano-Energetic – MHC Valea lui Stan; 2 posturi la Sectorul Stație Epurare Ape Uzate Rm. Valcea; 2 posturi la Sectorul Babeni 1 post la Sectorul Olanești 1 post la Sectorul Captare Tratare și…

- Firma Boskalis SRL va executa in perimetrele Boskalis 1, Boskalis 2, Boskalis 3, situate pe Platforma Continentala romaneasca a Marii Negre, in zona economica exclusiva a Romaniei, lucrari de imprumut si relocare a nisipului, in vederea utilizarii acestuia la reabilitarea plajelor, obiectiv cuprins…

- Grupul Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a anuntat, vineri seara, ca a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,8 milioane lei, reprezentand 2,98% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar 2016, din cauza ca ar fi incalcat legea in cadrul…

- La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta…

- Agentia de presa agentia Kyodo News a anuntat vineri ca premierul Japoniei Shinzo Abe va efectua o vizita oficiala in Romania saptamana viitoare, in cadrul unui turneu in regiune. In 100 de ani, de la Marea Unire, niciun premier al Japoniei nu a efectuat o vizita oficiala in Romania.…

- Anul 2018 vine cu schimbari pe toate planurile pentru vedetele din Romania! Adriana Bahmunteanu a anuntat ca demisioneaza de la Antena Stars, dupa mai bine de sase ani. Se pare ca vedeta isi doreste sa se implice in alte proiecte si sa aiba parte de noi provocari. Adriana Bahmuteanu facea echipa cu…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean”Avram Iancu”Alba organizeaza concurs pentru ocuparea, din sursa externa, a postului vacant de execuție de ofițer specialist I, in cadrul compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului din cadrul Serviciului Logistic. In conformitate cu prevederile…

- Guvernul Ungariei a lansat procedura pentru construirea unui nou segment al Autostrazii M44, care va face legatura intre Autostrada M5 si localitatea Bekescsaba, situata in apropierea frontierei cu Romania. Guvernul Ungariei a lansat procedura pentru construirea unui nou segment al Autostrazii…

- Pentru reabilitarea obiectivului de investitie imobiliara „Crucea comemorativa a eroilor romani din Primul Razboi Mondial", secretariatul general a identificat oportunitatea obtinerii de finantare europeana prin Programul Operational Regional 2014 - 2020. Cererea de finantare a fost depusa…

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…

- Autoritatile din Romania au arestat cinci indivizi suspectati ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunta Agentia europeana a politiei (Europol).