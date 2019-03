Stiri pe aceeasi tema

- Nicola Spencer, 42 de ani, a plecat din Marea Britanie in Insulele Canare, pe 11 septembrie, anul trecut, imediat dupa ce s-a casatorit cu barbatul cu care avea o relație de cand erau amandoi adolescenți. La doua zile dupa ce ajuns in luna de miere, in Spania, femeia a murit. Familia devastata incearca…

- Autoritațile din Spania au deschis o ancheta in Valencia din cauza ca o femeie a murit dupa ce a mancat intr-un restaurat cu o stea Michelin, iar alte 29 de persoane au avut simpome de intoxicație alimentara, relateaza The Guardian ...

- Un restaurant premiat Michelin din orasul spaniol Valencia se afla in centrul unui scandal legat de mai multe intoxicatii alimentare, in urma carora o femeie a murit si alte 28 de persoane au fost afectate, scrie CNN.

- Autoritațile din Spania au deschis o ancheta în Valencia din cauza ca o femeie a murit dupa ce a mâncat într-un restaurat cu o stea Michelin, iar alte 29 de persoane au avut simpome de intoxicație alimentara, relateaza The Guardian și AFP.Unei femei în vârsta de 46…

- Tragedia s-a intamplat vineri seara, in timp ce femeia se afla la masa. S-a inecat cu mancare, iar caile respiratorii i s-au blocat. Familia a sunat de urgenta la 112 in speranta ca va fi salvata. Cu toate ca au incercat, din rasputeri, sa o resusciteze, femeia nu a mai putut fi salvata, scrie cancan.ro.…

- Incendiul a distrus o mare parte dintr-un bloc din cartierul Sant Roc, din Badalona, pe 5 ianuarie. Trei oameni au murit, alti 30 au necesitat ingrijiri medicale, cinci dintre ei fiind inca in spital. Politia i-a acuzat pe cei patru barbati si doua femei care ocupau apartamentul de omucidere prin neglijenta.…

- Familia lui Paul Hollywood, prezentatorul show-ului "The Great British Bake Off" este devastatE. Cumnatul moderatorului a murit dupE ce avionul in care se afla, s-a prEbuxit in nordul Errezil, din Spania.

- Gemma Greenwood, a murit cu cateva zile inainte de Craciun, la doua zile dupa ce s-a casatorit cu partenerul ei, Ben. Femeia s-a luptat nu doar cu boala, ci și cu medicii care i-au ignorat simptomele timp de zece luni. Femeia din Middleton, Greater Manchester, a fost pentru prima oara la un consult…