Stiri pe aceeasi tema

- Fiind atacata de un individ pe bulevardul Republicii, din Pitesti, o femeie s-a luptat cu tâlharul pentru a-si pastra bunurile. Victima a ramas în cele din urma fara geanta cu acte, bani si cheile casei.

- O femeie se afla in stare grava dupa ce a incercat sa treverseze strada prin loc nepermis, marti seara, pe soseaua Mangaliei. Victima a fost lovita violent de un autoturism.Potrivit IPJ Constanta, in data de 14.05.2019 ora 22.05, un barbat de 19 ani a condus un autoturism pe Soseaua Mangaliei, pe banda…

- Politistii l-au prins, miercuri, pe barbatul care si-a omorat fosta concubina in zona depoului Garii de Nord din Timisoara, urmand ca acesta sa fie dus la audieri. Potrivit unor surse judiciare, suspectul a fost descoperit de politisti in aceeasi zona, dupa mai multe scotociri facute de acestia. Victima,…

- O femeie din Hancesti, aflata in moarte cerebrala, a reusit sa salveze mai mai multe vieti. Copiii pacientei au decis sa doneze cateva din organele acesteia, pentru a ajuta alti oameni sa traiasca.

- O femeie a trecut prin momente de coșmar noaptea trecuta, cand partenerul ei de viața, alaturi de care traia de mai bine de 12 ani, a incercat sa o ucida sub privirile celor doua fiice ale sale.

- O femeie de 62 ani a murit, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce soferita de 63 de ani a masinii in care se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat pe marginea drumului, in localitatea valceana Ionești, a informat Inspectoratul de Politiei Judetean (IPJ) Valcea. Victima era din localitatea Dragașani,…

- O femeie de 42 de ani care a urcat intr- o masina de ocazie a fost violata de sofer. Victima a oprit masina la Magdacesti, raionul Criuleni, pentru a ajunge la Peresecina, Orhei. Agresorul, insa, a oprit la jumatate de drum unde a si comis infractiunea.

- O femeie a murit dupa ce a cazut de la etajul sapte. Incidentul a avut loc pe strada Fantanele, din Cluj-Napoca.