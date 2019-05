Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de mediu din Mexic a fost forțat sa își dea demisia dupa ce a cerut ca avionul cu care trebuia sa calatoreasca sa fie reținut la sol pâna la venirea sa, provocând o întârziere de 38 de minute, scrie The Guardian. Josefa González Blanco trebuia sa…

- Josefa Gonzalez Blanco, ministrul Mediului din Mexic, a fost obligata sa demisioneze dupa ce a cauzat intarzierea unui avion cu 38 de minute, fiind astfel in contradictie cu promisiunile populiste ale presedintelui de a conduce tara pentru oameni, relateaza The Guardian.Blanco urma sa zboare…

- Conferentiarul universitar Vasile Cotiuga a demisionat, joi, din Senatul Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in semn de protest fata intoarcerea fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, in functia de rector. Vasile Cotiuga a precizat ca demisia este un act care se ia la cunostinta.…

- Mel Stride a fost numit joi de premierul Theresa May in functia de ministru pentru relatia cu parlamentul, dupa ce miercuri seara Andrea Leadsom si-a anuntat demisia din acest post, transmite The Guardian. Parlamentarul britanic Mel Stride, care anterior a fost secretar de stat in Ministerul Finantelor,…

- Zeci de mii de cehi cer in strada, la Praga, demisia noului ministru controversat al Justiției. Demnitarul e acuzat ca franeaza urmarirea judiciara impotriva premierului miliardar Andrej Babis, inculpat pentru o presupusa deturnare de subvenții europene.

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a precizat pentru MEDIAFAX ca și-a reluat oficial funcția de rector al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dupa ce a predat, joi, atribuțiile de ministru interimar al Justiției Anei Birchall.Tudorel Toader și-a reluat, joi, funcția de…

- Tudorel Toader a anunțat ca merge la Guvern și va prezenta demisia din funcția de ministru al Justiției, urmand ca premierul Viorica Dancila sa ia o decizie."Merg la Guvern și ii prezint doamnei prim-ministru demisia din funcția de ministru al Justiției. Domnia sa va decide ce face cu aceasta…

- “Mexico” este prima lansare a trupei Fly Project de la hit-ul “Get Wet”, care a adunat zeci de milioane de vizualizari pe Youtube și peste 1 milion de stream-uri pe Spotify, dar și o continuare a hiturilor internaționale “Musica” și “Toca Toca”, cu un mix de engleza și spaniola, cu care Fly Project…