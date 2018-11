Stiri pe aceeasi tema

- Palau, o țara insulara aflata în Oceanul Pacific la 800 km est de Filipine, urmeaza sa devina prima țara care impune o interdicție pe scara larga asupra produselor de protecție solara.

- Noi garduri de protectie pe liniile de tramvai din Capitala Societatea de Transport Bucuresti - STB - a început lucrarile de montare a unui gard de protectie pe liniile de tramvai 1 si 10, între Obor si Piata Sudului. Acesta va separa linia de tramvai de traficul auto general.…

- Propunerea oficiala va fi facuta de Guvern in cursul zilei de marti si va fi trimisa spre aprobare in Parlament, a precizat oficialul danez. Autoritatile din intreaga lume iau in considerare noi restrictii la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel, pentru a indeplini reglementarilor…

- Miercuri seara, in Dambovicioara, intr-o zona cuprinsa in Parcul National Piatra Craiului, a fost descoperit un mistret mort. In contextul epidemiei de pesta porcina africana, care are ca vector principal tocmai porcii mistretii, autoritatile au luat de urgenta masuri de protectie. „Am fost anuntati…

- Subprefectul judetului Giurgiu, Adriana Putaru, a declarat ca, dupa confirmarea virusului de pesta porcina africana in localitatea Branistari, comuna Calugareni, autoritatile au trecut la inventarierea tuturor animalelor din gospodarii si a fost instituita o zona de protectie pe o raza de trei kilometri…

- Autoritațile din Franța le-au transmis diplomaților francezi sa amane pe perioada nedeterminata orice vizita in Iran, in urma unui atac cu bomba dejucat și a atitudinii dure a Teheranului in ceea ce privește Franța, conform unui comunicat intern analizat de Reuters.Comunicatul face referire…

- Uraganul Lane, de categoria 3 dintr-un total de 5 pe scara Saffir-Simpson, se apropie de arhipelagul american Hawaii si ar putea afecta direct unele insule, informeaza marti Centrul uraganelor pentru centrul Pacificului (CPHC) din SUA, citat de EFE. Autoritatile au semnalat in ultimul raport ca Lane…

- Noul film cu Winnie de Pluș, "Christopher Robin si Winnie de Plus/ Christopher Robin", de Marc Forster, a fost interzis in China și, deși motivul nu a fost facut public, se crede ca gestul este parte a unei campanii, dupa ce președintele Xi Jinping a fost comparat cu ursulețul pe rețelele online.Autoritațile…