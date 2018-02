Stiri pe aceeasi tema

- Artista are un job foarte solicitant, astfel ca nu poate profita de micile placeri ale vieții din cauza programului incarcat. Andra a postat pe retelele de socializare o fotografie, in care apare cu mai multe pungi de mancare pe care nu ar consuma-o in mod normal. „Am facut o mica pauza si o scurta…

- De cativa ani, Danemarca apare in clasamente drept cea mai fericita tara din lume. Iar cu fiecare an ce trece, cate un studiu reconfirma pozitia acestei tari. Lucrurile sunt asa de circa 10 ani. Dovada este si un citat din The New York Times, din 2009, dat ca exemplu de cercetatorul Meik Wiking in cartea…

- Chiar daca pare greu de crezut, horoscopul are puterea de a dezvalui destinul tau și al relației pe care o ai cu partenerul tau. Veți ramane impreuna pentru totdeauna sau va veți desparți?

- In Romania, 76% dintre cupluri se declara fericiti in relatia de cuplu si isi pun banii la comun, comparativ cu aproximativ 50% dintre europeni care fac acelasi lucru, potrivit unui studiu. Unul din cinci (21%) europeni ar ascunde unele cheltuieli, economii sau datorii de partenerii lor, in anumite…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, susține ca mass-media din regiunea transnistreana il critica prea des și ca are impresia ca cei din stanga Nistrului și-a dori „sa aiba un guvern pro-roman și pro-NATO". Declarația a fost facuta in cadrul unui interviu oferit pentru postul de televiziune…

- Facem o precizare din start. Aceste cifre nu sunt deloc transparente. Pe site-ul Parlamentului sunt prezentate niste sume generale, greu de calculat. Asadar, am incercat sa facem propriile calcule, deci unele vor fi aproximative. Totusi, avem imaginea de ansamblu. In legea salarizarii, alesii au coeficient…

- O saptamana de vacanța și veselie! Vino in perioada 6-11 februarie și descopera Superland! Un concept nou, fara taxa de intrare, cu posibilitatea de a plati fiecare atracție, la alegerea ta! Food Court, o multitudine de atracții și Boutique Shopping Center, toate pentru tine și familia ta! Imbarcați-va…

- Omul este un sistem energetic deschis, in corpul uman existand un flux permanent de energie si substanta, cu mediul inconjurator, care se deplaseaza de la exterior catre interior si invers. Exista anumite sentimente, emotii si actiuni care ne seaca pur si simplu de energie, iar altele care ne dau…

- Potrivit unui raport al ”fericirii mondiale” - ”World Happiness Report”, o inițiativa a ONU, statul cu cea mai fericita populație este Norvegia. Țara nordica a obținut cel mai bun scor la toate aspectele luate în considerare de analiști, printre care venitul real…

- Roxana Panturoiu, health coach, a acordat un interviu pentru „Adevarul“ in care a explicat ce presupune restartarea organismului, cand este nevoie sa facem acest lucru si cum putem gasi un echilibru prin alimentatie si stil de viata.

- Donald Trump, președintele SUA, a scos la iveala faptul ca nu a fost invitat sa participe la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Liderul american a acordat un interviu, iar la întrebarea daca a primit invitație la nunta, acesta a raspuns "nu din câte știu eu", potrivit…

- Un studiu realizat de catre Universitatea din San Diego arata ca adolescenții care petrec mai mult timp pe social media, diverse aplicații de chat sau jocuri video sunt mai puțin fericiți decat cei care fac sport, ies pe afara sau interacționeaza cu alți oameni in lumea reala,

- Astrele ne dezvaluie care sunt zodiile romantice și care te vor surprinde mereu cu gesturi tandre, scrie estisuperba.ro. Vezi care sunt aceste zodii: Citeste si HOROSCOP: 3 zodii predispuse sa ajunga amante TAUR: Nativii acestei zodii sunt extrem de fericiți atunci cand fac un…

- Inceput de an. Cu multe sarbatori. Mult prea multe! Cu mese incarcate și bauturi alcoolice curgand rau. Se pare ca moldovenii noștri nu au invațat nimic. Sunt incurabili, cind vine vorba de petreceri, chefuri și beții. Tot anul se vor plange ca sunt saraci, ca nu au o bucata de paine pe masa, dar de…

- Pentru copii, impartirea lucrurilor poate aduce fericire, dar numai daca o fac in mod voluntar, conform unui studiu realizat de cercetatori chinezi. Acest studiu a fost realizat pe grupuri de copii cu virsta cuprinsa intre 3 si 5 ani care au fost obligati sa-si imparta intre ei anumite obiecte - in…

- Romania inregistreaza una dintre cele mai mici rate cu privire la cetatenii care sunt fericiti sa traiasca in propria tara, doar 67%, fiind aproape la egalitate cu Bulgaria, care are 66%. Tara cu procentul cel mai mic de cetateni fericiti este Ungaria, avand o rata de 62%, potrivit unui barometru publicat…

- Ricky Martin s-a casatorit cu Jwan Yosef, dupa ce si-au anuntat logodna in noiembrie anul trecut. Cei doi poarta acum vereghete si au in plan o petrecere! Recent, au fost prezenți la gala de decernare a Globurilor de Aur 2018, iar Ricky Martin și Jwan Yosef au fost surprinși purtand verighete. „Sunt…

- Nicoleta Guta si Ionica Bangala s-au casatorit in secret in anul 2017, iar cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Nu doar ca au strarnit admiratia fanilor, dar partenerul "Reginei manelelor" o si rasfata! Internautii au observat ca iubirea le prieste.

- De cele mai multe ori, in vremurile in care traim, ajungem sa evaluam viata unei persoane dupa ceea ce posteaza online si se intampla adesea sa ne inselam si sau sa gresim. Cei de la Bright Side au gasit motivele pentru care cuplurile fericite nu isi fac viata intima publica pe retelele de socializare.…

- VARSATOR: Anul 2018 va fi un an agitat pentru acești nativi, insa nu le va displacea acest lucru. Vor avea multe surprize placute pe plan profesional, insa nici planul sentimental nu se va lasa mai prejos. Totuși, pentru a se bucura de aceste reușite, varsatorii trebuie sa depuna și…

- Suntem la sfârșitul lunii decembrie însa data din calendar nu se oglindește deloc în valorile din termometre. În loc de zapada, constanțenii au avut parte astazi la malul marii de 15 grade Celsius, soare din belșug și un cer perfect senin. Nu a fost nevoie de prea mult curaj…

- Mihaela Radulescu le-a transmis fanilor Craciun Fericit! Mihaela Radulescu merge pana la capat: Dupa atatia ani in care am gustat... "Sunt pe-aici oameni buni, frumoși, impliniți, fericiti sau… inca nu, tineri plini de chef de viata sau inca in cautarea drumului corect, oameni prea…

- Trei familii oropsite au fost ajutate de pompierii gorjeni sa aiba sarbatori mai frumoase. Lucratorii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj au reusi sa construiasca si sa doteze cu tot ce trebuie o bucatarie pentru o familie cu opt copii.

- Trei familii oropsite au fost ajutate de pompierii gorjeni sa aiba sarbatori mai frumoase. Lucratorii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj au reusi sa construiasca si sa doteze cu tot ce trebuie o bucatarie pentru o familie cu opt copii.

- Peste 80 de copii din 20 de familii fara posibilitați materiale din județul Timiș au parte de sarbatori mai frumoase. O mana de oameni inimoși, membri ai Clubului Lions Timișoara Bastion, le-au oferit acestor familii mici cadouri. „Suntem fericiți ca am reușit anul acesta sa continuam acest proiect…

- Oana Roman a comentat pe marginea banilor. Ea a afirmat ca daca ar avea mulți bani ar sari in ajutorul celor nevoiași și și-ar ajuta mama, așa cum deocamdata nu poate sa o faca. Oana Roman, care este casatorita cu Marius Elisei , este o persoana extrem de generoasa. Deși nu are foarte mulți bani, vedeta…

- Cererea de intrerupere a executarii pedepsei formulata de fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat a fost repusa pe rolul Curții de Apel București și va fi rediscutata in data de 8 ianuarie 2018, deși instanța reținuse cauza in pronunțare

- Mos Craciun a venit tocmai din Laponia si a impartit sute de cadouri copiilor din trustul Intact Media. De la intalnire nu au lipsit nici ajutoarele sale, care au dansat si au cantat cu pustii de toate varstele la petrecere.

- Cartofi cu sare, mancare veche prin oale sparte, copii desculți in miez de iarna, mizerie și saracie - asta au gasit pe dealurile din Bistrița-Nasaud un grup de tineri din Nasaud. De Craciun, au facut mici bucurii unor oameni care locuiesc in zone greu accesibile, oameni care se chinuie sa traiasca…

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai stabile și prevazatoare cupluri din showbizul autohton. Indragostiții vor sa iși mareasca familia și au nevoie de o casa care sa corespunda viitoarelor coordonate. Vedeta TV a reușit sa imbine armonios statutul de mama cu cariera. Prezentatoarea…

- Iubita lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, a declarat ca venirea pe lume a fetitei lor, Alana, i-am apropiat mai tare si ca acum sunt „mai fericiti ca niciodata”. Georgina Rodriguez si fotbalistul in varsta de 32 de ani – care mai au impreuna trei copii, gemenii Eva si Mateo si baietelul Cristiano…

- Un caine raspunde bine cand vede un chip zambitor și este mult mai prietenos cu oamenii fericiți. oxitocina. Totul se datoreaza ''hormonului dragostei'', numita și oxitocina, sugereaza un studiu recent finlandez.

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 11-17 DECEMBRIE Berbec: Fertilitate și belșug Taur: Saptamana de atenționari și mesaje Gemeni: Saptamana de plimbareala Rac: Saptamana cu protecție divina Leu: Se produce un salt calitativ in viața Fecioara: Iși poate rezolva…

- CAPRICORN: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o iarna ca de basm. In urmatoarea perioada, toate necazurile lor se vor șterge și norocul ii va urmari la fiecare pas. Capricornii vor fi mai fericiți ca niciodata. Acești nativi vor zburda de fericire, vor zambi pentru vor…

- Cei doi au avut o casnicie la distanța, el locuind la Cluj, iar de luni de zile se tot zvonea ca cei doi nu mai sunt impreuna. Paula Chirila a fost mereu discreta in ceea ce priveste viata sa privata, dar nu si-a putut ascunde la nesfarsit problemele din mariajul cu Marius Aciu. Daca saptamana trecuta…

- Rareș Bogdan a publicat pe pagina personala de Facebook un mesaj dur dupa moartea Regelui Mihai.Citește și: Un celebru istoric rememoreaza un episod DRAMATIC din viața Regelui Mihai: 'A fost pur si simplu haituit de Politie' "Cei care atunci l-au blocat și l-au umilit, astazi au tupeul…

- A fost zarva mare, ieri, la apartamentul Oanei Zavoranu. Bruneta a donat sute de haine de firma, dar s-a lasat si cu scandal. A fost nevoie de interventia Politiei si a Jandarmeriei pentru a linisti spiritele. Mai multi oameni au acuzat-o pe bruneta ca a vrut sa iasa in evidenta facand circ. Mara Banica…

- Trenurile de metrou vor circula, in perioada 30 noiembrie - 3 decembrie 2017, conform graficelor pentru zilele de weekend și sarbatori legale, dar vor fi introduse trenuri suplimentare in funcție de fluxul de calatori, informeaza marți Metrorex.

- Daca vreti sa fiti mai fericiti, dar si mai sanatosi din punct de vedere fizic, începeti prin a alcatui o lista cu lucrurile pentru care sunteti recunoscatori. Aceasta practica poate avea un efect semnificativ asupra fericirii noastre generale, potrivit cercetarilor stiintifice. …

- Daca vreti sa fiti mai fericiti, dar si mai sanatosi din punct de vedere fizic, incepeti prin a alcatui o lista cu lucrurile pentru care sunteti recunoscatori. Aceasta practica poate avea un efect semnificativ asupra fericirii noastre generale, potrivit cercetarilor stiintifice.

- Dragostea nu este greu de gasit, ci este mai greu de menținut intr-o relație, scrie estisuperba.ro. Daca ți-ai pierdut speranța și crezi ca nu o sa-ți gasești niciodata pe cineva cu care sa te ințelegi perfect, citește in continuare, poate te afli pe lista zodiilor care au iubirea scrisa in stele.…

- Ironia vieții a facut ca dupa zeci de ani traiți pe scena, inconjurata de mii de oameni, Stela Popescu sa iși dea ultima suflare, acasa, in momentul in care era singura. Nu a știut nimeni ce suferința o apasa, nu a știut nimeni daca o doare ceva. Și-a jucat rolul vieții cu capul sus, pana cand cortina…

- Lili Sandu și iubitul sau au facut anunțul referitor la momentul in care au de gand sa se casatoreasca și sa devina parinți. El e mai mic cu 12 ani, ea a fost circumspecta la inceputul relației. Acum, la doi ani de cand formeaza un cuplu, Lili Sandu și iubitul sau, Silviu Tolea, se iubesc la fel ca-n…