- Ordinul ministrului Finantelor, prin care se stabileste ce institutii vor primi salariile pe luna martie, pe data de 5 aprilie, adica inainte de Paste, a fost publicat, miercuri, in Monitorul Oficial.

- Doar anumite categorii de bugetari vor primi salariile inainte de Paste. De asemenea, parlamentarii isi primesc indemnizatiile, joi, 5 aprilie, iar miercuri incaseaza banii de transport si cazare. Pensionarii insa nu vor primii bani cuveniti pe aceasta luna, in aceasta saptamana, ci doar dupa Sarbatori.…

- In timp ce parlamentarii au primit miercuri in avans indemnizatiile de cazare si transport in valoare de circa 6.000 de lei, iar joi vor primi, tot in avans, indemnizatia de 10.000 de lei, profesorii au fost instiintati ca trebuie sa astepte pana dupa sarbatori pentru ca Ministerul Educatie nu a avut…

- "Angajatii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nu au solicitat plata in avans a salariilor, care vor fi achitate la termen, pe 15 ale lunii, motiv pentru care MMJS nu a facut o solicitare de devansare a termenului catre Ministerul de Finante. In principiu, astfel de solicitari au fost facute…

- Pensionarii, dar si multe categorii de bugetari trebuie sa astepte pana dupa Pasti pentru a-si primi banii cuveniti. Nu acelasi lucru se intampla si cu parlamentarii, care isi primesc indemnizatiile in aceasta saptamana. Deputatii si senatorii au primit miercuri, 4 aprilie, sumele pentru transport si…

- Parlamentarii se numara printre categoriile privilegiate de bugetari care vor primi banii in avans pentru sarbatoarea de Paste, in timp ce alti bugetari nu beneficiaza de aceasta facilitate. Conform Ordinului ministrului Finantelor 35 de institutii ale statului vor plati in data de 5 aprilie…

- Banii primiți inainte de sarbatori prind foarte bine, insa nu toți bugetarii iși vor umple buzunarele pana la Paști. Astfel, intreg personalul MAI va primi la data de 5 aprilie, norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aprox. 960 de lei pentru polițiști și militari și 750 de lei pentru…

- Joi este ultima zi lucratoare inaintea Sarbatorilor Pascale, dupa ce Vinerea Mare a devenit zi libera. Conform Ordinului ministrului Finantelor 35 de institutii ale statului vor plati in data de 5 aprilie salariile aferente lunii martie 2018. Sindicaliștii din Educatie spun ca angajații pe care ii…

- "Intreg personalul MAI va primi la data de 5 aprilie norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aproximativ 960 de lei pentru politisti si militari si 750 de lei pentru personal contractual, la care se adauga si cota pe aceasta luna din norma de echipament - circa 240 de lei. In urma…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatii platii salariilor in avans. ”Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Pasti si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut ca in ultimele…

- Profesorii se numara printre categoriile de angajati care nu isi vor primi salariile inainte de Paste. Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat ca institutia pe care o conduce nu a avut timpul necesar pentru intocmirea hartiilor, in timp ce ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a declarat…

- Doar o parte dintre bugetari vor primi salariile inainte de Paste, potrivit ordinului semnat de ministrul Finantelor si publicat in Monitorul Oficial, printre acestia neregasindu-se angajatii din invatamant sau cei ai Ministerului Afacerilor Interne. Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, ca "multi…

- Politistii si profesorii nu-si primesc salariile inainte de Paște, potrivit ordinului emis de ministerul Finantelor Publice, publicat azi in Monitorul Oficial. Tot astazi, Federația Sindicatelor din...

- "Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu si am sa explic de ce. Pensiile se dau intre 14 si 27 ale lunii. Daca le dam acum va fi o perioada foarte mare pana cand pensionarii vor lua urmatoarea pensie. in plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecuta si este foarte…

- Nu toti bugetarii isi vor primi lefurile inaintea Sarbatorilor Pascale. Lista institutiilor publice ale caror angajati isi primesc salariile inainte de Paste, mai exact pe 5 aprilie, a fost publicata inca de marti in Monitorul Oficial (MO). Si, din cate a precizat ministrul Finantelor, la Antena 3,…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” solicita Guvernului sa precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile inainte de Paste, deoarece angajatii din invatamant nu vor beneficia de aceasta facilitate. „S-a indus ideea in spatiul public ca toti…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie. ”Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu si am sa explic de ce.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a semnat ordinul privind stabilirea unor masuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018. Decizia a fost publicata ieri in Monitorul Oficial.Astfel, in temeiul prevederilor art. 53 alin. 2 din Legea nr. 500 2002 privind finantele publice, modificarile…

- PROMISIUNE.. Salariile celor 20.000 de bugetari din judetul Vaslui vor fi platite inainte de Paste, dar pensionarii de stat, in jur de 100.000 de persoane, mai au de asteptat, pentru ca aceste drepturi vor fi platite dupa Sarbatorile Pascale. Este anuntul facut, ieri, de premierul Viorica Dancila, care…

- Premierul Viorica Dancila a dat asigurari, marți, ca salariații iși vor primi banii inainte de Paște. „Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paște, pensiile, nu. De obcei pensiile se dau intre 14 și 27 ale lunii. Daca le dam acum, va fi o perioada mult prea mare pana cand…

- Guvernul Dancila nu va plati bugetarilor salariile înainte de Paște. Ramâne de vazut ce raspuns oficial vor primi bugetarii, având în vedere ca este nevoie de un ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial pentru

- FARA BANI DE MIEL… Salariile bugetarilor si pensiile nu se vor plati mai devreme, inainte de Paste, desi aceasta era o decizie care urma sa fie luata joi, in sedinta de Guvern. Intrebat daca acest lucru era posibil din punct de vedere tehnic, ministrul Finantelor a raspuns, joi: „Trebuie sa o facem…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Pasti, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, ministrul Finanțelor a…

- Pensiile și salariile bugetarilor ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. ”Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

