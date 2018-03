Aceasta este familia prezentatorului de la Exatlon

Stiri pe aceeasi tema

- Kanal d si Cosmin Cernat au tras lozul castigator cu emisiunea-concurs Exatlon, show la care concurenti cu nume sonore sau oameni obisnuiti isi testeaza limitele pentru marele premiu de 100.000 de euro si care a adus audiente uriase postului patronat de turci. Prezentatorul acestui format a revenit…

- EXATLON: Se pare ca aceasta a luat decizia definitiva in ceea ce privește relația cu motociclistul. Astfel, paparazzii de la WOWbiz au surprins-o in timp ce pleca cu bagajele facute din casa concurentului de la Exatlon, ajutata de o prietena. Se pare ca Ana Roman este foarte suparata și dezamagita…

- Mama lui Catalin Cazacu a facut primele declarații despre fiul ei, care se afla de mai bine de o luna in Republica Dominicana, la emisiunea Exatlon. Familia este alaturi de sportiv și abia il așteapta sa se intoarca acasa, deoarece ii duc dorul foarte tare. “Catalin se lupta fantastic la Exatlon. El…

- Acum e liniste si pace in viata lui Cosmin Cernat, prezentatorul show-ului de mare audienta “Exatlon” (Kanal D). Are o casnicie reusita alaturi de Madalina Morosanu, insa putini isi amintesc ca idila a inceput cu scandaluri mari in presa, din cauza unui aspect important: Cernat era insurat cu Monica…

- Cosmin Cernat a revenit în televiziune cu dreptul! El este gazda «Exatlon» (Kanal D), emisiune care de mai bine de o luna de când a început sa fie transmisa, a reusit sa aduca postului, patronat de turci, audiente

- Cosmin Cernat e din nou pe val datorita emisiunii "Exatlon", scrie click.ro. Dupa sarbatorile petrecute in Canada, acolo unde a ales sa traiasca, Cosmin Cernat a mers direct in Republica Dominicana, pentru a intra in spiritul reality-ului pe care il prezinta din 7 ianuarie, la Kanal D, care isi face…

- Cunoscuta gimnasta Monica Rosu isi doreste sa participe la Exatlon! Cel putin asta a lasat marea noastra gimnasta sa se inteleaga in cadrul unui interviu. Gimnasta Monica Rosu vrea la Exatlon, cel mai tare reality-show al momentului, desfasurat in Republica Dominicana si difuzat de Kanal D. Sportiva…

- Iubita lui Vladimir Draghia, concurent al show-ului Exatlon, difuzat de sambata pana marti, de la ora 20.00, la Kanal D, a devenit mamica in urma cu 7 luni. Vladimir Draghia a plecat in Republica Dominicana, unde lupta la Exatlon, lasand-o acasa pe Zora, fetita lui de doar 7 luni, care se afla in grija…

- Bogdan Mardale a explicat care a fost de fapt motivul cae l-a determinat sa plece din competiția Exatlon Romania, deși nu fusese propus pentru eliminare. Bogdan Mardale a fost unul dintre concurenții din echipa Razboinicilor de la emisiunea Exatlon Romania, difuzata de postul de televiziune kanal D.…

- Eliminarea lui Flo de la Exatlon Romania a cazut ca un trasnet pentru bunica acestuia, care nu si-a putut stapani emotiile. Femeia spera ca nepotul ei sa ramana pana la sfarsitul competitiei din Republica Dominicana.

- Larisa de la Exatlon a intrat de curand in echipa Faimoșii și a dovedit deja ca este o mare luptatoare in probe. Insa ea este o luptatoare și in viața de zi cu zi. Larisa de la Exatlon traiește o adevarata drama Larisa este de cateva zile la Exatlon , dar a impresionat atat publicul, cat și colegii…

- Dupa ce-a fost eliminata din concursul de la Kanal D, cantareata a revenit in țara din Republica Dominicana. Claudia Pavel a fost așteptata in aeroport de sora sa, Paula, dar și de un bun prieten. Ea le-a declarat celor de la WOWbiz ca „Exatlon” a fost o experiența incredibila pentru ea și a vorbit…

- Daca, la inceput, nu a dat prea multa importanta si statea linistita deoarece stia chiar de la iubitul ei ca artista ar fi intretinut relatii intime cu fostul fotbalist inainte sa intre in competitie, acum lucrurile s-au schimbat, scrie cancan.ro. Ana este foarte suparata pe motociclist, insa nu…

- Anda Adam a facut publica prima fotografie dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala la picior, scrie click.ro. Desi initial a crezut ca durerile vor disparea dupa o perioada de repaus, artista s-a vazut nevoita sa accepte operatia. Medicii i-au pus diagnosticul: ruptura de ligament. Ea va ramane…

- Claudia Pavel, fosta Cream, a fost eliminata de la show-ul Exatlon Romania. Sora sa a comentat despre cele intamplate cu artista la concursul respectiv. Claudia Pavel, care a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici in Republica Dominicana , a fost una dintre concurentele din echipa faimoșilor…

- Cantareata Anda Adam, prima vedeta care a parasit competitia „Exatlon“ de la Kanal D,dupa ce s-a accidentat la picior, a oferit detalii mai putin cunoscute despre emisiunea filmata in Republica Dominicana.

- Este clar, aventura Exatlon de pe Kanal D a prins la telespectatorii romani, care au devenit deja fanii reality show-ului cu probe sportive, in care se infrunta echipa Faimoșilor cu cea a Razboinicilor. Emisiunea este lider incontestabil de audienți și este foarte probabil sa ramana așa, chiar daca…

- Dupa cum știm, Anda Adam a fost unul dintre numele propuse de echipa Faimoșilor pentru eliminarea din concursul de pe Kanal D, alaturi de kickboxerul Andrei Stoica și luptatorul de skanderbeg Ion Oncescu. Anda Adam, in competiția Exatlon Echipa Faimoșilor Ieri seara, cei trei și colegii lor au aflat,…

- Sora Claudiei Cream vorbește despre relația artistei cu Catalin Cazacu, dupa ce au aparut zvonuri cum ca intre cei doi s-ar infiripa o idila, in cadrul show-ului Exatlon, de la Kanal D. Paula, sora Claudiei e convinsa ca sora ei nu stie ca acesta e cuplat cu altcineva. In ultima perioada, Catalin și…

- Bogdan Socol, jurnalist sportiv cu mare experienta, s-a alaturat show-ului “Exatlon Romania”, din Republica Dominicana. In cadrul competitiei de la Kanal D, aparitiile acestuia vor alterna cu cele ale lui Cosmin Cernat. A

- Anda Adam este plecata de mai bine de doua saptamani in Republica Dominicana, acolo un filmeaza pentru show-ul Exatlon, alaturi de alte noua vedete. Imaginile in care artista apare intr-o ipostaza tandra alaturi de unul dintre coechipieri, Andrei Stoica, au creat controverse in randul fanilor. ( VEZI…

- Prezentatorul de televiziune Cosmin Cernat a avut parte de o drama imensa in viața lui, atunci cand și-a pierdut mama, care a fost rapusa de cancer. Cosmin Cernat este cunoscut din postura de prezentator al emisiunii Exatlon Romania , de la Kanal D, dar și de comentator sporti. Un secret dureros despre…

- Andrei Stoica, campionul mondial la Superkombat, are o soție foarte frumoasa, cu care formeaza un cuplu perfect. Luptatorul Andrei Stoica are o familie extrem de frumoasa alaturi de soția sa, Andra, și de copiii lor . Andrei Stoica este acum implicat in show-ul „Exatlon” , de la Kanal D, filmat in Republica…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Cine este Ion Oncescu, omul de otel de la “Exatlon”. Unul dintre concurentii care alcatuiesc Echipa Faimoșilor de la “Exatlon”, reality-ul de la Kanal D ce poate fi urmarit patru zile consecutiv, de sambata pana marti, la ora 20:00, este cunoscut publicului roman și datorita recordurilor mondiale obținute…

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…

- Emisiunea concurs „Exatlon“ a debutat duminica seara la Kanal D. Reality show-ul filmat in Republica Dominicana, acolo unde se infrunta cele doua tabere rivale, formate din vedete si oameni obisnuiti, a clasat postul in topul audientelor la nivel national.

- „Exatlon”, reality-ul revolutionar care incepe duminica seara, la ora 20:00, la Kanal D, aduce in ringul probelor 20 de concurenti foarte pregatiti sa faca fata unei competitii dure. 10 vedete – Echipa Faimosilor, si 10 oameni obisnuiti – Echipa Razboinicilor, se vor infrunta in peisajul exotic din…

- „Faimosii“ si „Razboinicii“, cele doua echipe care se vor lupta in Republica Dominicana, se pregatesc de competitia Exatlon, ce va incepe duminica aceasta la Kanal D. Cei de acasa ii vor putea vota pe concurenti in timpul concursului.

- Celebrul prezentator și producator de televiziune Cosmin Cernat, el insuși pasionat de sport, va fi alaturi de „gladiatorii” celui mai așteptat reality al anului, in indepartata Republica Dominicana, potrivit click.ro. „M-a atras la faptul ca totul e suta la suta adevarat. La fel ca și in sportul de…

- Vladimir Draghia face parte din echipa gladiatorilor de la Exatlon. Inainte sa plece spre Republica Dominicana, locul unde se va desfașura concursul difuzat la Kanal D, a publicat pe Facebook o scrisoare emoționanta pentru fiica sa.

- Exalton, noul show de la Kanal D. Iata ce vedete au plecat in Republica Dominicana pentru provocarea vietii! Cele zece vedete care intregesc echipa gladiatorilor de la Exatlon au plecat spre Republica Dominicana, locul unde se va desfasura cel mai asteptat concurs al anului 2018. Reality-ul, suta la…

- Sfarșit de an cu panica și ganduri negre pentru o familie din județul Timiș. O tanara de 15 ani a plecat noaptea trecuta de acasa și nu s-a mai intors. Familia se gandește la ce e mai rau și a anunțat imediat poliția. Nicoleta Gabriela Bacila a plecat de acasa, de la Pișchia, noaptea […] Articolul…

- Dan Negru, care va prezenta cel de-al 18-lea Revelion consecutiv la Antena 1, duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, și-a invitat pentru prima data copiii, Dara și Bogdan, și soția, Codruța, in public și in culise, la Revelionul Starurilor.

- Michael Schumacher, patru ani in coma. Pe 29 decembrie 2013, germanul s-a accidentat la schi, iar de atunci nu și-a revenit. Dupa patru ani, publicul a ramas doar cu doua hastaguri: #KeepfightingMichael și #KeepfightingSchumi. De la reședința familiei Schumacher nu razbat informații oficiale despre…

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi.

- Ilinca Vandici taie porcul de Craciun! Deși nimeni n-ar fi zis ca serafica prezentatoare poate lua parte la așa ceva, Ilinca a recunoscut ca e o tradiție familia ei sacrificarea porcului in Ajun și prepararea tuturor bunataților. Iata ce ne-a mai povestit prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil!”,…

- Politia din Florida a concluzionat ca niciuna dintre soferitele implicate in accident nu are vreo responsabilitate, dupa coliziunea survenita la o intersectie din Palm Beach Gardens (Florida), care a provocat moartea unui barbat de 78 de ani. "Dupa ancheta noastra si conform legilor din Florida,…

- Douazeci de concurenți, dintre care zece sunt personalitați publice, vor intra intr-o confruntare unica, ce presupune probe de foc, menite sa le testeze pregatirea fizica, viteza de reacție și puterea psihica.

- Au aparut noi informații despre Magdalena Șerban, femeia numita "criminala de la metrou", și despre familia sa. Una dintre cele mai apropiate persoane din viața sa a povestit despre aceasta și a dezvaluit lucruri incredibile.

- Doljeanca Alina Ciucu, tanara care a fost impinsa pe sinele de la metrou de Magdalena Serban a fost condusa astazi pe ultimul drum, chiar in satul natal, in Ostroveni. La capataiul acesteia au stat rudele sale adoptive, care au avut o reactie tulburatoare atunci cand s-au apropiat de sicriul alb. Familia…

- Bucurie fara margini pentru Victoria si David Beckham, care au urat bun venit pe lume celui mai mic membru al familiei. Fostul fotbalist britanic a fost cel care a dat vestea cea mare pe internet, unde a facut publica o fotografie emotionanta.

- Bianca Dragușanu a asistat la o discuție intre colegi, la redacția postului de televiziune la care lucreaza. Ce a auzit nu a fost tocmai pe placul ei. Bianca Dragușanu, care formeaza o familie cu prezentatorul de televiziune Victor Slav , este foarte radicala atunci cand vine vorba despre bani intr-o…

- Familia si prietenii au vrut ca Dan Diaconescu sa recupereze intr-o seara ce a pierdut in aproape trei ani cat a stat in inchisoare. Cu ocazia implinirii a 50 de ani, fostul patron OTV a avut parte de o petrecere cu 200 de invitati, sarmale, fripturi, lautari si tort mov, noteaza click.ro. A stat dupa…

- De aproximativ patru ani, Antonia si Vicenzo Castelano se lupta pentru custodia fetitei lor, Maya. Aflata in pragul disperarii din cauza situatiei la care pana acum nu s-a gasit o rezolvare, vedeta a facut un apel disperat catre familia italianului.

- Regele Mihai a murit. Principesa Mostenitoare Margareta i-a scris Regelui o scrisoare emotionanta in urma cu 16 ani, atunci cand Majestatea sa a implinit 80 de ani, pe care a impartasit-o si publicului, pe Romaniaregala.ro, intitulata: "Si omul acesta este tatal meu"

- Iulia Vantur este mai fericita ca oricand. Vedeta pare ca nu regreta decizia de a pleca din Romania si de a se muta in tara natala a iubitului ei. Iulia Vantur s-a adaptat foarte bine in patria lui Salman Khan.