Stiri pe aceeasi tema

- Meseria de sofer ramane cea mai cautata pe piata muncii din Romania, deficitul de candidati fiind generat si de atractivitatea sporita a joburilor de transport international, potrivit studiului "Indexul locurilor de munca", publicat de OLX. Conform cercetării, deficitul acut de candidaţi…

- Vicepresedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR), Marin Bodale, a declarat miercuri pentru AGERPRES ca opt persoane au practicat profesia de fizician in unitati medicale din tara, fara a...

- Muzeul Municipiului București organizeaza Idei in Agora, marți, 12 februarie, de la ora 18.00, la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr 151). Mircea Dumitru in dialog cu Sorin Antohi. Tema: „Adevarul și trecutul”. Intrarea este libera. Sorin Antohi - „Studiile istorice din Romania (cu puține excepții,…

- Barbatul din Gruiu, județul Ilfov, acuzat ca a practicat stomatologia fara a avea dreptul sa faca acest lucru, a fost pus in libertate de procurori, deoarece nu au fost depuse plangeri pe numele sau De meserie zidar, barbatul le-a spus polițiștilor ca nu profesa și ca face niște cursuri medicale, precizand…

- O asociatie de profesionisti a cerut Guvernului si Parlamentului alocarea unui buget in anul 2019 pentru formarea/reconversia profesionala a 20.000 de profesionisti, in conditiile in care cererea de forta de munca este in continua crestere, atat in Romania cat si in Uniunea Europeana (UE), iar transportatorii…

- Potrivit UNTRR, cererea de forța de munca calificata in transporturile rutiere internaționale este in continua creștere, atat in Romania cat și in UE, iar transportatorii rutieri romani se confrunta cu o lipsa acuta de șoferi profesioniști, avand camioane care nu mai pot fi operate din lipsa șoferilor…