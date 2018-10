Aceasta este Biblia femeilor însărcinate Vanduta in peste 19 milioane de exemplare in intreaga lume, La ce sa te astepti cand esti insarcinata de Heidi Murkoff este considerata cea mai complexa si updatata carte despre sarcina. Inspirata de transformarile de zi cu zi ale autoarei din perioada in care a fost insarcinata, cartea raspunde tuturor intrebarilor pe care si le-ar putea pune o femeie gravida. Citeste articolul mai departe pe apropo.ro…

Sursa articol si foto: apropo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De luni va incepe imunizarea copiilor cu maladii cronice și a femeilor insarcinate. 30 de mii de doze de vaccin antigripal au fost cumparate de autoritati. Acestea au fost aduse in tara si urmeaza sa fie repartizate in instituțiile medicale pana la sfarsitul saptamanii.

- Jucatoarea de tenis Martina Hingis (38 de ani), fost numar 1 mondial, a implinit, duminica, 38 de ani. Cu aceasta ocazie, sportiva din Elvetia a anunțat pe rețelele de socializare ca este insarcinata.

- O calugarița se duce la doctor: – Doctore, nu pot scapa de sughiț… Doctorul o consulta și-i spune : -Sunteți insarcinata. Calugarita se intoarce la manastire și povestește ce i-a spus doctorul. A doua zi, stareta se adreseaza doctorului : – Domnule doctor, este adevarat? Maicuța noastra cea tanara este…

- Larisa Munteanu este una dintre dansatoarele preferate ale maneliștilor. Recent, in cadrul unui interviu, bruneta a povestit cum a aflat ca iubitul ei o inșeala și cum acesta a parasit-o, deși era insarcinata. Mai mult, barbatul a incercat chiar sa o loveasca. „I-am scanat telefonul, am simtit… De la…

- O femeie a povestit ca i s-a intamplat un miracol cand era insarcinata. „Am mers la ecograf ca sa aflu in cate saptamani sunt insarcinata. Eram foarte entuziasmata, dar doctorul se uita, tacea si nu stia cum sa-mi zica ca sarcina este extrauterina si ca trebuie sa ma duc de urgenta la spital, sa-mi…

- Șocant! Doua femei insarcinate, implicate in accidentul de la Calinești, au murit. A treia se afla in stare grava. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, femeia de 28 de ani, insarcinata in 8 luni și o alta femeie gravida de 45 de ani au decedat. A treia victima, o femeie de 28 de…

- Jason Statham, in varsta de 51 de ani, are o relatie cu modelul Rosie Huntington-Whiteley, in varsta de 31 de ani, din 2010. Cei doi s-au logodit in 2016. Cei doi planuisera sa se casatoreasca anul trecut, insa au amanat nunta pentru ca Rosie a ramas insarcinata.

- Topmodelul britanic Naomi Campbell a pus capat speculațiilor potrivit carora ar fi insarcinata cu primul copil la varsta de 48 de ani. Totul a pornit de la o imaginea cu o ecografie, pe care iubitul ei, rapperul britanic Skepta, a postat-o pe Instagram, zilele trecute. Internetul a sarit in aer dupa…