- Psihoza capsunilor australiene in care s-au gasit ace de cusut a cuprins si Noua Zeelanda, dupa ce un lant de supermarketuri a anuntat duminica descoperirea unor astfel de ace intr-un lot de fructe provenite din Australia, relateaza AFP si EFE.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, marti, pe adjunctul Secretarului Ministerului Afacerilor Externe si Comert din Noua Zeelanda, Jeff Langley, responsabil cu problematica Australia, Europa, Orientul Mijlociu si Africa, aflat la Bucuresti pentru o runda de consultari bilaterale…

- Un stat din Australia ofera o recompensa importanta pentru orice informatie care poate ajuta la elucidarea unei anchete deschise dupa gasirea unor ace de cusut in capsuni vandute in supermarket, relateaza AFP.

- Echipajele feminin si masculin de 8+1 ale Romaniei vor evolua in recalificari la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Plovdiv (Bulgaria) dupa ce s-au clasat pe ultimele locuri in seriile desfasurate miercuri. Echipajul feminin de 8+1, in formula Ioana Vrinceanu, Viviana-Iuliana Bejinariu,…

- Chiar daca Ducesa de Sussex si Printul Harry au tinut acest subiect cat mai departe de ochii lumii, ceea ce este si de inteles, exista totusi un motiv pentru care s-ar putea ca Megan sa amane momentul in care sa ramana insarcinata. Conform publicatiei Express, Meghan va pleca in primul ei tur regal,…

- Bogdan Vandici este un tanar din Oradea, in varsta de 21 de ani care are o poveste impresionanta, fiind un exemplul prin curajul nebun de care a dat dovada pentru a-și atinge idealul, scrie click.ro. Bogdan a plecat la facultate in Olanda, dar fiindca nu i-a placut, el a decis sa se apuce de bucatarie.…