- Psihoza capsunilor australiene in care s-au gasit ace de cusut a cuprins si Noua Zeelanda, dupa ce un lant de supermarketuri a anuntat duminica descoperirea unor astfel de ace intr-un lot de fructe provenite din Australia, relateaza AFP si EFE. Lantul Countdown a informat ca va retrage de la vanzare…

- Echipajele feminin si masculin de 8+1 ale Romaniei vor evolua in recalificari la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Plovdiv (Bulgaria) dupa ce s-au clasat pe ultimele locuri in seriile desfasurate miercuri. Echipajul feminin de 8+1, in formula Ioana Vrinceanu, Viviana-Iuliana Bejinariu,…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a transmis marti ca "va continua sa isi faca treaba neabatut", la o zi dupa ce consilierul de securitate nationala al SUA, John Bolton, a amenintat cu sanctiuni daca tribunalul va investiga activitatile americane din Afganistan, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. …

- Ambasada Germaniei la Bucuresti condamna ferm "orice forma de discriminare, defaimare sau dusmanie fata de minoritatea germana si fata de oricare alta minoritate din Romania", transmite Agerpres. Mesajul publicat pe pagina oficiala de Facebook a misiunii diplomatice este transmis in contextul…