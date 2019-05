Accor si Orbis Group deschid 10 noi hoteluri, cu 1.450 de camere, pana in 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Adrian Wiener și deputatul USR Tudor Pop au depus saptamana aceasta la Parlament un proiect de lege in baza caruia autoritațile locale ar urma sa acorde facilitați și stimulente medicilor care deschid cabinete de medicina de familie in provincie. Peste 700 de localitați din Romania nu…

- Romania va gazdui, joi, 9 mai a.c., in Sibiu, Summitul informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, reuniune ce se anunța foarte importanta din perspectiva alegerilor europarlamentare și a negocierilor ce vor fi purtate pentru numirile in cele mai importante funcții europene.RFI:…

- Vizita Sanctitatii Sale Papa Francisc in Romania, in perioada 31 mai - 2 iunie, un moment istoric, va fi mediatizata de televiziunea publica in 200 de tari, potrivit news.ro.Evenimentul va fi mediatizat prin intermediul a 105 camere de filmare pregatite pentru transmisiuni in direct, 54 de…

- Planurile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera provenind de la autoturisme și camionete pana in 2030, convenite deja informal cu Consiliul, au fost votate miercuri.Eurodeputații și miniștrii UE au convenit asupra unui obiectiv mai strict (37.5%) de reducere a emisiilor pentru…

- Luni, angajații Nestle vor protesta in fața fostei fabrici pentru a cere din partea angajatorului acordarea unor pachete sociale compensatorii, acesta refuzand sa dea curs cererii sindicatului din unitate. Situația conflictuala exista deja, au anunțat reprezentanții sindicatului. Angajații poarta,…

- Yigit Hakan, un traficant de droguri turc ce a fost condamnat la 17 ani si 8 luni inchisoare dupa ce, impreuna cu un alt turc si doi romani, au bagat in tara 333 kilograme de heroina, a incercat sa-si reduca pedeapsa cu un denunt bazat pe fapte nereale. Planurile i-au fost date peste cap de un alt…

- 85% dintre directorii financiari din Romania se asteapta la o crestere a preturilor in anul 2019 si sunt preocupati de impactul acesteia asupra costurilor operationale, se arata in studiul CFO Survey Europa Centrala, elaborat de Deloitte.

- Ca parte a campaniei de creștere a responsabilitații civice in relație cu Alegerile Prezidențiale din Romania din 2019, Ambasada S.U.A. lanseaza o competiție de videoclipuri pe tema „De ce fiecare vot conteaza”. Competiția a inceput in data de 13 februarie 2019, iar caștigatorii vor primi camere GoPro,…