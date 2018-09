Acciză motorină, reducere pentru acvacultură. Decizie a Guvernului In sedinta de Guvern din 20 septembrie 2018 a fost aprobata o hotarare prin care se instituie o schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in acvacultura. Suma prevazuta pentru reducerea accizei la motorina utilizata in acvacultura pentru perioada 2018-2020 este in valoare de 5.532 mii lei/an.



Schema de ajutor de stat reprezinta reducerea accizei, care se acorda sub forma de rambursare, respectiv diferenta dintre nivelul accizei standard si nivelul accizei reduse. Beneficiarii schemei sunt intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat joi ca fondurile destinate reducerii accizei la motorina utilizata in agricultura urmeaza sa fie suplimentate de la 320 de milioane de lei la 420 de milioane de lei. "Subventiile acordate la timp agricultorilor au avut efectul asteptat, dovedit de rezultate foarte…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a denuntat miercuri periclitarea 'sistemica' a valorilor democratice de catre Ungaria si a cerut Comisiei Europene sa reactioneze prin lansarea asa-numitei proceduri a articolului 7, transmit AFP, Reuters si dpa. Cu 448 voturi pentru,…

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Gowin a declarat luni ca tara sa 'probabil nu va avea alta optiune' decat 'sa ignore' decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), daca aceasta va emite un verdict impotriva noii legi poloneze care scade varsta de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme a…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Președintele Klaus Iohannis i-a cerut de șapte ori demisia premierului. Doamnei Dancila i-au rezistat nervii. Tot de șapte ori. Dupa care președintele a stat cu mana intinsa la Guvern. Din mai multe motive. Iar marți, doamna Dancila a prezentat un bilanț. Al Executivului.…

- Guvernul a alocat 10 milioane de lei pentru instalarea unui sistem de supraveghere video in municipiul Sibiu, in conditiile in care in 9 mai 2019 acolo va avea loc acolo Summit-ul Uniunii Europene, o reuniune in care se va confinți Brexit-ul și calea de urmat in Uniunea Europeana. Tudorel…

- Comisia Europeana intentioneaza sa ofere cate 6.000 de euro pentru fiecare extracomunitar salvat din Marea Mediterana si acceptat de un stat membru al Uniunii Europene, un plan care va intensifica presiunile asupra Guvernului din Italia, care nu primeste imigranti, scrie moldpres.md.

- Comisia Europeana intentioneaza sa ofere cate 6.000 de euro pentru fiecare extracomunitar salvat din Marea Mediterana si acceptat de un stat membru al Uniunii Europene, un plan care va intensifica presiunile asupra Guvernului din Italia, care nu primeste imigranti, informeaza Financial Times.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca acciza la carburanti ar putea fi scoasa. ”Ne putem gândi la scoaterea accizei la carburanti. Eu personal, mi-as dori foarte mult. În cazul în care s-ar scoate, efectul s-ar duce catre populatie.…