Acciză la bauturi răcoritoare cu zahăr şi la tigarete de la 1 septembrie Acciza la bauturi racoritoare cu zahar si la tigarete de la 1 septembrie Guvernul intentioneaza sa aprobe luni un pachet de modificari fiscal bugetare. Potrivit unor surse avizate, citate de redactorul RRA, Iulian Olescu, este vorba despre o ordonanta de urgenta privind introducerea de la 1 septembrie a unei taxe pentru bauturile racoritoare cu un continut ridicat de zahar. Taxa ar urma sa fie be 80 de bani/litru, respectiv de 1 leu/litru, în functie de continutul de zahar. Decizia vine în contextul în care consumul de astfel de bauturi este în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- Guvernul va lua in discutie in sedinta de luni o Ordonanta de Urgenta cu o serie de masuri fiscal-bugetare, una dintre acestea vizand introducerea unei taxe pentru bauturile racoritoare cu continut ridicat de zahar, potrivit unei surse oficiale.

