- Ziarul Unirea A abandonat o mașina pe DN1 și a provocat un accident MORTAL. Inchisoare cu suspendare pentru un barbat de 62 de ani din Aiud A abandonat o mașina pe DN1 și a provocat un accident MORTAL. Inchisoare cu suspendare pentru un barbat de 62 de ani din Aiud Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat…

- "Un barbat de 35 de ani, din comuna Gilau, în timp ce conducea motociclul neînmatriculat, având aplicata placuța cu numar fals de înmatriculare, pe DN1-E60, pe raza comunei Gilau, din directia municipiul Oradea catre municipiul Cluj-Napoca, într-o curba deosebit…

- Un barbat, cetațean portughez care locuiește in municipiul Aiud, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa și conducere fara carnet. In 29 septembrie 2016, dupa ce a consumat un litru și jumatate de bere cu alcool, in localitatea Lopadea Noua, unde efectua o lucrare de reparație…

- Un barbat din Baia Mare care a provocat un accident mortal la Gherla a fost arestat. Sambata dimineata, soferul de 36 de ani din Baia Mare conducea un BMW dinspre Cluj-Napoca spre Dej. Omul era singur in masina, iar la curba de la intrarea in oras, masina a mers tot inainte, a parasit soseaua pe partea…

- Un barbat de 48 ani, aflat la volanul unei masini fara a avea permis de conducere, a decedat dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un mal de pamant, se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, Politia Orasului Targu Bujor a…

- Accident mortal pe șoselele din vestul țarii, la primele ore ale dimineții. Un barbat și-a pierdut viața, iar alte doua persoane au suferit rani serioase, in urma coliziunii dintre un tir și un autoturism, pe drumul dintre Arad și Oradea. Incidentul s-a petrecut intre localitațile ZImandu Nou și Șimand,…

- O femeie in varsta de 80 de ani, din Reghin, s-a urcat la volan deși tocmai consumase alcool. Femeia n-a mai fost stapana pe ea și a lovit doua mașini. Ea a virat la stanga fara sa se asigure, lovind o mașina care circula regulamentar, iar acest vehicul a izbit o mașina parcata. Incidentul a avut loc…

- Costel Cașuneanu jr., fiul afaceristului cu același nume cunoscut drept unul din „Regii asfaltului” a provocat un accident la un campionat de raliu. Incidentul a avut loc la Targu Mures la Campionatul National de Super Rally, Fiul lui Costel Cașuneanu a derapat intr-o curba și atins un gard de protecție,…