Accidenz grav pe DN1. Trei maşini au fost implicate 'Pe DN1B, la km 31, in localitatea Loloiasca, a avut loc un accident rutier cu trei autovehicule. Din primele verificari, se pare ca o autoutilitara, care circula pe sensul de mers Ploiesti catre Buzau, nu a pastrat distanta fata de autoturismul care circula in fata sa si l-a acrosat usor stanga spate. Dupa coliziune, autoutilitara a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar', precizeaza IPJ Prahova. Conform sursei citate, in urma impactului dintre ultimele doua vehicule, autoturismul care se deplasa pe sensul de mers Buzau-Ploiesti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul se desfasoara cu dificultate pe DN1. Pe Valea Prahovei s-au format coloane de masini pe sensul de urcare spre munte, in zona Comarnic si Bușteni, conform Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca la aceasta ora se circula in conditii de aglomeratie…

- UPDATE: Cinci persoane au fost implicate in accident, iar 3 dintre ele au fost transportate la Spitalul Judetean din Ploiesti. Un accident rutier s-a produs in jurul orei 14 pe DN 1, in zona intreprinderii Forja Neptun, pe sensul de mers catre Campina. "Traficul restricționat, se va…

- Traficul este restrictionat pe DN1 în zona Baicoi si va fi redirectionat pe o ruta ocolitoare, dupa ce, marti, a avut loc un accident în zona cu patru autovehicule implicate, informeaza IPJ Prahova.

- Cinci persoane, printre care se afla si un copil, au fost implicate intr-un grav accident petrecut, joi 2 mai, pe DN1B in dreptul localitatii prahovene Loloiasca. Traficul in zona a fost deviat pana ce politistii vor termina cercetarea la fata locului. In accident este implicat si un TIR plin cu pilitura…

- Pe DN1, la ieșirea din Azuga, catre Bușteni, s-a produs miercuri seara un accident in care au fost implicate doua autoturisme, motiv pentru care traficul este ingreunat și se desfașoara doar pe un fir, anunța Poliția Romana.In județul Prahova pe Drumul Național 1, la ieșirea din Azuga, catre…

- Trei masini au fost implicate, luni, intr un accident pe DN 1 la Floresti, iar sase persoane au ajuns la spital, informeaza IPJ Prahova citat de Agerpres.roSase persoane au plecat pana acum la spital, dintre care trei posibil doar cu atac de panica. O femeie are traumatism cranian si fractura la mana,…

- Șoferul unui TIR nu a pastrat distranța de siguranța fața de mașina din fața, lovind-o. Autoturismul a fost proiectat în autoturismul care circula în fața acestuia. Ultima mașina lovita a fost proiectata pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontala cu un alt autoturism care…

- Un barbat de 63 de ani, aflat la volanul unui autoturism, nu a pastrat distanța regulamentara fața de autoturismul din fața lui, intrand in coliziune cu acesta. Dupa impact, mașina lovita a fost proiectata pe sensul opus de mers, unde a acroșat o autoutilitara și un autoturism care circulau regulamentar.…