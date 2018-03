Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera a fost inchisa, sambata dimineata, pe DN13 (E60), in localitatea Chendu, judetul Mures, pentru transvazarea celor circa 30.000 de litri de motorina din cisterna care s-a...

- Operatiunea este dificila, avand in vedere ca cisterna este in pozitia verticala, iar solutia gasita pentru transvazarea combustibilului in alta cisterna este una nu foarte confortabila. Echipele de interventie au luat decizia sistarii alimentarii cu gaz metan prin conducta aflata in apropierea…

- "Din informatiile pe care le avem, din cisterna rasturnata se scurge motorina in paraul Chendu, afluent al raului Tarnava Mica. Apele Romane si Garda de Mediu sunt la fata locului pentru a actiona cu substante absorbante. (...) Cred ca situatia nu este grava si ca, in urma interventiei, motorina…

- Seful Agentiei de Protectie a Mediului (APM) Mures, Danut Stefanescu, a declarat ca motorina aflata in cisterna care s-a rasturnat vineri seara pe raza localitatii Chendu a inceput sa se scurga in parau, iar in prezent se intervine pentru limitarea poluarii. "Din informatiile pe care le avem, din cisterna…

- Un camion care transporta motorina a cazut vineri seara de pe un pod, pe raza localitatii Chendu, cauzele accidentului fiind in curs de stabilire. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, mr. Cristian Virag, a declarat pentru AGERPRES ca soferul a fost…

- Vremea neobisnuita pentru aceasta perioada a anului a adus in Alba și accidente, dar si circulatie in conditii de iarna in plina primavara. Astfel, vizibilitatea scazuta, ninsoarea abundenta, drumul alunecos, dar si neatentia duc spre o serie de accidente. O mașina a ieșit in decor pe drumul care leaga…

- O femeie de 24 ani și doi barbați de 27 ani, din Caracal, și-au pierdut viața in cumplitul accident petrecut marți, 20 martie 2018, pe o șosea din Olanda. In accident și-au pierdut viața in total cinci romani și alți ...

- Primele imagini cu Daniel Ionașcu pe patul de spital, dupa ce mașina lui a fost spulberata de un camion. La cateva ore dupa ce a fost supus unei operații complicate, celebrul avocat Daniel Ionașcu a oferit primul interviu video in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena1. Avocatul vedetelor…

- Au fost momente dificile pentru avocatul Ionascu. Masina in care se afla a fost serios avariata intr-un accident rutier grav, iar aparatorul legii a ajuns la Floreasca, fiind in afara oricarui pericol. Accidentul a avut loc la primele ore ale zilei de marti, pe Autostrada A 1, pe sensul catre Capitala.…

- Daniel Ionașcu a fost implicat intr-un grav accident rutier, marție (20 martie). Avocatul vedetelor se afla in stare grava la spital. Accidentul rutier a avut loc pe autostrada A1, la km 32. Au aparut și primele imagini cu mașina lui Ionașcu. Autoturismul a fost distrus aproape in totalitate in partea…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara, pe un drum din județul Olt. Din primele informații furnizate de reprezentanții ISU Olt, este vorba de o singura victima, șoferul unui autoturism, care a fost declarat decedat. Accidentul s-a produs ...

- Un barbat de 35 de ani a fost internat in spital dupa ce a adormit l-a volan si nu a mai putut controla masina. In rezultat, automobilul s-a ciocnit violent de un copac. Accidentul rutier s-a petrecut in dimineata zilei de miercuri, 14 martie, in satul Pelinia, Drochia.

- Polițiștii timiseni au depistat doi barbați, de 32 și 40 de ani, in timp ce furau carburant din incinta unei societați comerciale de pe raza localitații Nadrag. Mai exact, in data de 12 martie, adica ieri, cei doi au furat 372 de litri de motorina dintr-un bazin din incinta unei societați comerciale.…

- Politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulatie produs pe strada Europa din municipiu. Un baimarean de 36 de ani, care conducea un autoturism, a pierdut controlul directiei de mers intr-o curba la dreapta, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism…

- Un fundaș central de la AS Știința Godinești, in varsta de 19 ani, și-a pierdut viața in urma unui grav accident rutier produs vineri seara, pe raza orașului Tismana. Autoturismul condus de acesta s-a oprit intr-un gard, iar pentru a fi scos din mașina a fost nevoie de intervenția pompierilor.…

- Doua persoane au fost sâmbata reținute de catre angajații Serviciului Securitate Interna, de comun cu Serviciul paza paramilitara din cadrul Î.S. „Calea Ferata din Moldova” în timp ce furau motorina din rezervorul locomotivei pe care o conduceau. …

- DupAƒ ce poliE›iE™tii au reuE™it identificarea a 4 hoE›i ce au furat 3.500 litri de motorinAƒ, ieri, au dat de urma altuia, din aceeaE™i aEzramurAƒ de activitateaE. Acesta a furat singur, A®ntr-o noapte, 200 litri de motorinAƒ.

- O persoana a fost ranita, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat, pe DN 14, in judetul Sibiu. Accidentul a fost provocat de un barbat fara permis de conducere, care furase masina din spalatoria auto unde este angajat si care era baut.

- Femeia de 54 de ani care s-a stins din viata in dupa-amiaza zilei de miercuri, 28 februarie, dupa ce taximetrul in care se afla s-a ciocnit violent cu un troleibuz, era sefa sectiei educatie si tineret din cadrul Directiei generale educatie al Primariei Chisinau.

- Un accident rutier a avut noaptea trecuta, in jurul orei 23.30, pe DN1, la limita dintre județele Alba și Cluj. Potrivit ISU Alba este vorba despre o coliziune intre un camion și o cisterna. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale și 1 SMURD pentru asigurarea masurilor PSI. Traficul in zona a fost…

- Traim in secolul XXI, dar avem un comportament medieval. Este concluzia angajatilor statiei de epurare care au in fiecare zi surprize neplacute pentru ca devenii arunca in toalete obiecte care ar trebui sa ajunga, de fapt, in pubele. Asa au ajuns articolele de igiena precum servetele umede si betisoarele…

- Accident transformat intr-un incendiu in Romania. Un TIR plin cu ciocolata a dat foc unei case dupa ce a daramat stalpii de curent.Accidentul a avut loc pe drumul european E 60 in județul Mureș. Un autotren a intrat in curtea unei case unde a produs un incendiu devastator.

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca accidentul s-a produs pe fondul oboselii la volan. Soferul unui autoturism a adormit, a intrat pe contrasens, intr-o curba, si a lovit frontal un alt autoturism care venea din sens opus. Potrivit ISU Valcea, sase persoane…

- Accident rutier grav in Mureș, sambata dimineața. Trei persoane au murit dupa ce mașina in care s-a aflat s-a izbit puternic de un TIR. Accidentul s-a produs sambata dimineata, pe Drumul European 60, intre localitatile Vanatori si Mureni. Șoferul unei masini a pierdut controlul volanului, a patruns…

- Brad Pitt a fost implicat intr-un accident auto, la Los Angeles, unde a lovit cu automobilul sau alte doua masini, actorul fiind in afara oricarui pericol, informeaza contactmusic.com. Accidentul a avut loc luni si nicio persoana nu a fost ranita. Brad Pitt se afla la volanul automobilului sau Tesla,…

- Un tanar de 22 de ani a fost grav ranit, joi dimineata, dupa ce masina in care se afla acesta a iesit in afara DE 60, la Recea, si s a izbit de un stalp, peste 1.000 de persoane ramanand fara energie electrica in urma accidentului. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Horea al judetului…

- Accidentul a avut loc vineri seara in jurul orei 17.40 pe DN14 la intrarea in Șura Mare dinspre Sibiu. Doi șoferi sunt raniți. Șoferul unui turism condus spre Mediaș nu a adaptat viteza in...

- Suferinta fara margini in satul Tarancuta, raionul Cantemir. Corpurile neinsufletite ale celor doi barbati, de 36 si 27 de ani, care au murit in urma unui accident rutier in Rusia, au fost aduse acasa.

- Accidentul rutier a avut loc aseara in jurul orei 17. „Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un copil in varsta de 9 ani. Din primele cercetari, se pare ca fetita fusese lasata nesupravegheata si a fost acrosata de un autoturism, condus…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 22 Constanta Tulcea in curba catre Cogealac. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului in curba si s a rasturnat cu masina pe camp. In accident a fost ranita nora conducatorului auto care a fost transportata la Spitalul Clinic Judetean…

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp in București! Un taximetru și un autoturism sunt implicate. Conform ISU, patru persoane au fost ranite. Accidentul s-a intamplat in Sectorul 2, in zona Baba Novac. Circulația e blocata pe un fir de circulație.Citește și: Ce salariu primea…

- Pentru scoaterea de sub fiare a celor patru angajați ai Intreprinderii de Stat Poșta Moldovei, care și-au pierdut viața intr-un accident produs azi dimineața, in apropierea satului Mihailenii Vechi, raionul Rașcani, a fost nevoie de echipa de descarcerare.

- Consulul onorific al Bulgariei in Romania a trecut prin clipe dramatice. Demnitarul din tara vecina a fost ranit, joi, dupa ce s-a rasturnat cu masina pe care o conducea. Accidentul a avut loc pe DN5, in judetul...

- Doi angajati CFR s-au ales cu dosar penal si risca sa-si piarda locul de munca dupa ce au fost prinsi de o patrula de jandarmi in timp ce furau motorina. Combustibilul era sustras direct din rezervorul vagoanelor de marfa stationate.

- Observatorul moldovean la Misiunea Speciala de Monitorizare a OSCE din Ucraina, Vitalie Zara, a decedat noaptea trecuta intr-un accident rutier, noteaza NOI.md. Informația a fost confirmata de fostul vicepremier pentru Reintegrare, in prezent ambasador al Moldovei in Austria, Victor Osipov. Accidentul…

- O masina in care se aflau doi barbati si o femeie a scapat de sub control si a ajuns in rau dupa o cadere de la o inaltime de aproape 20 de metri. Accidentul s a petrecut pe DN 66 A, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, relateaza Romania TV.Doi barbati, cu varste de 35 de ani si 42 de…

- Un om a murit si altul a fost ranit intr un accident rutier care a avut loc, azi noapte, in Bucuresti, scrie Digi 24.Un autoturism scapat de sub control a intrat din plin in doua masini parcate. Cel mai probabil, spun politistii, vehiculul a derapat. Accidentul a avut loc pe Soseaua Andronache, in jurul…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de procurorii DNA, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a notificat institutia cu privire la faptul ca, la data de 11 ianuarie 2018, ora 19:30, pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica a fost inregistrat un dosar…

- Halterofilul indian Saksham Yadav si-a pierdut viata in urma unui accident rutier care a avut loc in apropiere de capitala New Delhi. Accidentul a fost deosebit de violent, patru persoane pierzandu-si viata pe loc. Saksham Yadav a supravietuit, insa a fost transportat la spital cu rani grave, iar…

- Politistii ieseni au prins unul dintre hotii care furau motorina din camioanele parcate prin municipiul Iasi. Acesta are varsta de 38 de ani si este cel care ajuta la transportul celorlalti doi hoti, depistati deja, cu care era in gasca. Acestia, se pare, au furat sute de litri de carburant pe timpul…

- Accidentul rutier s-a produs in apropierea localitatii Razboieni, fiind implicate trei autoturisme. Intr-unul dintre acestea se afla Alex Vasiliu, care a fost transportat in coma la spital. Cunoscutii acestuia fac un apel catre ieseni pentru a dona sange. "Este nevoie urgenta de sange…