Stiri pe aceeasi tema

- La aproape 5 luni de la producerea tragediei din Ungaria, in urma careia noua romani și-au pierdut viața, apropiații lui Petru Kalau continua sa transmita mesaje terifiante. Totul se intampla pe o pagina de Facebook facuta in memoria lui Petru Kalau, iar o doamna se ocupa de postarile zilnice și susține…

- La patru luni de la producerea tragicului accident din Ungaria, in urma cEruia "i-au pierdut via:a nouE romani, apropia:ii lui Petru Kalau, "oferul care i-a dus pe to:i la moarte sigurE, aruncE o ipotezE "ocantE!

- Au trecut patru luni de la accidentul teribil din Ungaria, in urma carora noua romani și-au pierdut viața. Apropiații lui Petru Kalau, șoferul vinovat de producerea tragediei, au apelat la o modalitate șocanta de a-și aduce aminte de acesta.

- Starul chilian Alexis Sanchez (29 de ani), fotbalist legitimat la Manchester United, a rEmas singur. JucEtorul s-a despErtit de frumoasa Mayte Rodriguez, iar ~gurile rele sustin cE decizia nu i-a apartinut vedetei din America de Sud.

- Catalin Sindila, cel care a transmis live pe Facebook tragedia din Slatioara, a ajuns la capatul puterilor. Barbatul a postat un mesaj sfașietor pe pagina lui de Facebook, acolo unde mai obișnuiește sa impartașeasca diverse lucruri cu prietenii virtuali.

- Acum aproape trei luni, Petru ZElar a condus spre moarte nouE romani, in momentul in care s-a decis sE facE live pe Facebook, in loc sE fie atent la drum. La volan, bErbatul a avut alte preocupEri "i s-a ciocnit violent cu un camion ce se deplasa regulamentar. To:i cei din ma"ina sa au pierit pe loc.

- Accidentul provocat de directorul tehnic al Direcției Silvice Suceava, Valerian Solovastru, s-a produs marti dimineata pe DN17, la Ilișești. BMW-ul condus de silvicultor a lovit violent o fata in varsta de 12 ani, care traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. Conform martorilor,…

- Loți Boloni susține naționala de fotbal a Ținutului Secuiesc. Renumitul antrenor roman de origine maghiara a fost alaturi de echipa minoritații maghiare din Romania la Cupa Mondiala ConIFA, desfașurata luna trecuta la Londra. Ladislau Boloni, 65 de ani, și-a rupt cateva zile din vacanța pentru a fi…