Stiri pe aceeasi tema

- 13 persoane au murit si alte zeci au fost ranite, miercuri, intr-un accident de autocar, a anuntat ministrul Sanatatii. Autocarul transporta aproximativ 50 de persoane cand s-a rasturnat pe o autostrada care leaga Skopje de Tetovo. "Numarul mortilor ar putea creste pentru ca mai multi raniti sunt sala…

- Accidentul s-a petrecut pe autostrada care leaga Skopje, capitala Macedoniei, de orasul Tetovo. Autobuzul plecase din Skopje si avea ca destinatie localitatea Gostivar cand, in apropiere de Laskarici, soferul a pierdut controlul volanului si masina s-a prabusit intr-o rapa adanca. Sapte dintre…

- 13 persoane au murit și alte zeci au fost ranite, miercuri, într-un accident de autocar, a anunțat ministrul Sanatații, relateaza AFP.”13 persoane au fost omorâte. Sunt profund îndurerat”, a declarat Venko Filipce presei, care nu a putut preciza numarul raniților. Autocarul…

- Un numar de 93 de persoane au murit din cauza gripei, potrivit ultimei informari facute, joi seara, de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit de gripa este un barbat de 37 de ani, din judetul…

- Gripa a mai ucis cinci persoane. E vorba de trei barbati si o femeie cu varste cuprinse intre 40 si 93 de ani, dar si de un bebelusi de 11 luni din Timisoara. Bilantul negru al celor decedati din cauza acestei boli a ajuns la 47.

- Premierii macedonean si grec, Zoran Zaev si Alexis Tsipras, au fost nominalizati marti pentru Premiul Nobel pentru Pace 2019, pentru semnarea Acordului Prespa (referitor la solutionarea diferendului dintre Skopje si Atena asupra numelui 'Macedonia'), transmite agentia de presa MIA, potrivit agerpres.ro.citește…

- Bilantul in urma celui mai distrugator incendiu de vegetatie din statul american California a fost revizuit in scadere la 85 de morti, iar numarul persoanelor date disparute a fost redus la 11 de la totalul care ajunsese la 1.200 in urma cu circa doua saptamani, au anuntat luni autoritatile citate…

- Mai multe mii de sustinatori ai opozitiei de dreapta din Macedonia au demonstrat miercuri la Skopje impotriva premierului Zoran Zaev, care vrea sa obtina ratificarea de catre parlament a unui acord cu Grecia privind noul nume al tarii, relateaza AFP. Manifestantii, care agitau drapelul rosu si galben…