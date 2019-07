Stiri pe aceeasi tema

- O masina capcana a explodat in apropiere de sediul politiei, majoritatea victimelor fiind insa civili. Jamal Naseer Barakzai, un purtator de cuvant al politiei, a declarat ca imediat dupa explozie un grup de talibani inarmati au patruns in sediul politiei imediat dupa explozie si au inceput sa traga…

- Joi, un grav accident a avut loc in Cluj, dupa ce soferul a trecut calea ferata fara sa se asigure. Soferul si pasagerul din dreapta si-au pierdut viata. In urma cercetarilor, oamenii legii au stabilit ca acesta nu avea permis si ca autoturismul era radiat.

- Cel putin noua persoane au fost ucise, iar alte 66 ranite intr-o coliziune intre doua trenuri, joi, in centrul pakistanului, relateaza AFP potrivit news.ro..Accidentul feroviar a avut loc in districtul Rahim Yar Khan, in provincia Punjab (est), unde un tren de pasageri care venea de la Lahore…

- Politistii au stabilit ca barbatul nu avea permis si s-a urcat baut la volan, avand o alcoolemie de 0,85 la mie. In acest context, italianul s-a angajat intr-o depasire pe linie continua, intr-o curba fara vizibilitate, lovind in plin un autovehicul care venea din sens opus.

- Accident cumplit vineri dimineata pe tronsonul de autostrada Traian Vuia - Lugoj. Un barbat si o femeie si-au pierdut viata, iar doi copii sunt in stare grava la spital dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal. Accidentul s-a petrecut in zona localitatii Susani si din primele informatii rezulta ca masina…

- Grav accident de circulație pe autostrada care leaga Timișoara de Lugoj. Doi oameni și-au pierdut viața, iar doi copii, de 6 și 9 ani, au ajuns in coma la spital. Șoferul vinovat era pe contrasens și a fugit de la locul accidentului.

- Un accident cumplit a avut loc pe o autostrada din Polonia. Sase oameni au murit si 11 au fost raniti, dupa ce un camion a intrat in plin intr-o coloana de masini. Imaginile carnagiului sunt socante, iar printre victimele decedate sunt 3 copii, ucisi in masina alaturi de parintii lor. Trei copii si…

- S-a dezlanțuit infernul pe o autostrada din Colorado. Cel puțin 4 persoane au murit și câteva zeci au fost grav ranite dupa ce 28 de mașini s-au izbit în lanț.Șoferul camionului care a provocat cumplitul accident a ajuns în spatele gratiilor.În imaginile filmate din elicopter…