- National Geographic a difuzat duminica, 27 ianuarie, in cadrul serialului „Dezastre in aer” un documentar despre zborul Tarom 371 Bucuresti – Bruxelles, care s-a prabusit la scurt timp dupa decolarea de pe Aeroportul Otopeni, pe 31 martie 1995.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca Guvernul s-a prezentat in Parlamentul European cu demnitate și profesionalism, chiar daca mai mulți miniștri au gafat in timpul audierilor de la Bruxelles.Citește și: PSD, atac FRONTAL la adresa lui Mugur Isarescu: solicitare IMPERATIVA pentru…

- In T3, TAROM a transportat cu 21% mai multi pasageri si a obtinut o crestere de 23% a veniturilor comparativ cu perioada similara a anului trecut, a declarat directorul general al operatorului aerian, Werner Wilhelm Wolff, pentru ATW. In 2017, TAROM a raportat pierderi de 172 milioane de lei (44 milioane…

- Operatorul aerian national al Romaniei, TAROM, a raportat o crestere a traficului si a veniturilor in cel de-a treilea trimestru al acestui an, in conditiile in care compania continua strategia de extindere a flotei si a rutelor pentru a obtine profitabilitate, scrie publicatia lunara ATWOnline, informeaza…

- Operatorul aerian national al Romaniei, Tarom, a raportat o crestere a traficului si a veniturilor in cel de-a treilea trimestru al acestui an, in conditiile in care compania continua strategia de extindere a flotei si a rutelor pentru a obtine profitabilitate, scrie publicatia lunara ATWOnline. În…

- In avion se aflau 207 pasageri, intre care sase au fost raniti. Pasagerii au fost evacuati in siguranta, iar sase dintre ei au suferit rani care nu le-au pus viata in pericol, a precizat aviatia civila. Cei sase pasageri au fost transportati la spital, pentru asistenta medicala. Accidentul…

- Aeronava companiei Lion Air, care s-a prabusit in largul Indoneziei la sfarsitul lunii octombrie, cu 189 de persoane la bord, nu ar fi trebuit sa fie autorizat sa zboare dupa o problema tehnica survenita in...