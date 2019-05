Stiri pe aceeasi tema

- Țara noastra se afla pe primul loc in acest clasament negativ, urmata fiind de Croația (79) și Polonia (74). La polul opus, regasim țari precum Marea Britanie (28), Elveția (27) și Suedia (25). Chiar daca ocupa primul loc la acest capitol, Romania a inregistrat progrese semnificative in ceea…

- In Uniunea Europeana erau aproximativ 433.000 de jurnalisti in anul 2018, echivalentul a 0,2% din totalul fortei de munca ocupate a UE, arata datele publicate, vineri, de Eurostat cu ocazia zilei libertatii de exprimare, informeaza AGERPRES . Statele membre cu cea mai mare pondere a jurnalistilor sunt…

- Soferi din 11 tari europene (Franta, Germania, Belgia, Spania, Marea Britanie, Italia, Suedia, Grecia, Polonia, Olanda si Slovacia) au fost chestionati in privinta obiceiurilor lor de conducere a automobilelor cu ocazia celui de-a saselea barometru european al condusului responsabil, realizat de Ipsos…

- O celebra replica folosita de Jean-Paul Sartre in piesa lui de teatru "Huis clos" ("Cu usile inchise") - "L'enfer, c'est les autres" ("Infernul sunt ceilalti") - se aplica de minune pe drumurile din Europa, unde excesul de incredere si autosatisfactia domnesc in randul soferilor, potrivit…

- O tanara de 24 de ani, din Anglia, a decedat joi pe raza comunei clujene Margau. Femeia participa la un concurs de ATV-uri, alaturi de soțul și tatal ei. Intr-o panta cu inclinație de 75 %, spun martorii, ATV-ul s-a rasturnat peste Katie Amelia Hodgson și a ranit-o grav. Aceasta fost preluata de un…

- De obicei reuniunile Consiliului European la care participa sefii de guvern sau presedintele, cum este cazul Romaniei, au un foarte slab ecou. Uniunea Europeana inca nu este perceputa de europeni ca un tot unitar. Cetatenii Romaniei se refera la institutiile Uniunii ca la ceva strain, abstract care…