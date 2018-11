Stiri pe aceeasi tema

- Primul accident a avut loc pe Soseaua Fundeni. Un sofer nu a acordat prioritate si s-a izbit violent de un alt autoturism care circula regulamentar. Soferul unei a treia masini care nu a pastrat distanta s-a tamponat si el cu unul din autoturisme. In urma impactului ambulanta a fost chemata la fata…

- Doua accidente au pus in miscare fortele de interventie salajene. Echipajele ISU au salvat trei persoane implicate in evenimente rutiere, dintre care unul petrecut chiar in municipiul Zalau.

- Doua persoane au fost ranite grav, in Ialomița, transmite Mediafax, dupa un accident pe DN2. Doua autoturisme s-au lovit, iar circulația se desfașoara pe un fir alternativ. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul s-a produs pe DN 2 Bucuresti – Urziceni,…

- Imagini: Plan ROȘU de intervenție: Microbuz cu pasageri implicat intr-un accident grav. Mai multe persoane ranite.foto Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, in eveniment fiind implicat un microbuz in care se aflau mai multe persoane. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție,…

- Trei persoane au fost ranite, vineri, in localitatea Golumbu din județul Dolj, dupa ce un șofer a ieșit cu spatele dintr-o curte și a lovit o autoutilitara. (VEZI CUM IȚI POȚI LUA APARTAMENT IN BUCUREȘTI IN 6 LUNI) Potrivit IPJ Dolj, un barbat de 47 de ani nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers…

- Moda se da din București, fara indoiala. Inceputul unui nou an școlar nu inseamna numai inerentele emoții sau socializarea cu noii colegi. Acumularea de cunoștințe și pregatirea pentru anii urmatori de viața sunt doua dintre punctele de reper fundamentale. Insa, odata cu trecerea timpului, elevii și…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui incendiu puternic izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la o casa din sectorul 4 al Capitalei, flacarile extinzandu-se la mansarda si la ultimul etaj ale unui bloc invecinat. Pompierii intervin cu 13 autospeciale si s-au constituit echipe de cautare pentru…