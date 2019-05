Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe A2 Bucuresti - Constanta, intre Bucuresti si Fetesti, ploua torential iar vizibilitatea este sub 30 de metri. ”Pe un carosabil umed creste distanta de franare, astfel ca trebuie pastrata o distanta suficienta…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov, pe DN1 Ploiesti - Bucuresti, la kilometrul 17+800 de metri a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma evenimentului o persoana a fost ranita usor. Traficul…

- Aglomerație de DN1, intre Ploiești și Brașov, unde, pe anumite sectoare, s-au format, joi, coloane de mașini, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.Cele mai mari probleme se inregistreaza, potrivit autoritaților, in localitatea Comarnic și in stațiunea…

- Pe DN1, la ieșirea din Azuga, catre Bușteni, s-a produs miercuri seara un accident in care au fost implicate doua autoturisme, motiv pentru care traficul este ingreunat și se desfașoara doar pe un fir, anunța Poliția Romana.In județul Prahova pe Drumul Național 1, la ieșirea din Azuga, catre…

- Traficul s-a intensificat, miercuri, in zona montana, iar pe DN1, dinspre Brașov spre Ploiești, se circula in coloana, viteza de deplasare fiind in unele zone de 20-30 km/ora, anunța Centrul Infotrafic, potrivit Mediafax.Potrivit polițiștilor, s-au format coloane de mașini intre Azuga și Bușteni,…

- A fost un weekend aglomerat in stațiunile montane, iar acum turiștii se indreapta spre case. Circulația pe Drumul Național 1 s-a aglomerat din nou, iar polițiștii rutieri deviaza o parte dintre șoferi și pe DN 1 A. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Doua persoane au fost ranite, vineri seara, una fiind in stare grava, dupa imapctul dintre doua mașini pe Autostrada A3 București – Ploiești, potrivit Centrului Infotrafic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, vineri seara, ca pe autostrada A3 Bucuresti…

- Circulatia pe autostrada A3, pe sensul catre Ploiesti, este oprita marti din cauza coliziunii intre doua autoturisme, a informat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Ploiesti al Autostrazii A3 Bucuresti…