- Un accident rutier s-a petrecut in zona trecerii la nivel cu calea ferata de la Hideaga. Se pare ca din cauza vitezei, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat pe plafon, in sant. Barbatul a fost preluat pentru ingrijiri medicale. Vom reveni cu amanunte Source

- Dimineața de sambata a inceput nefast pentru șoferii din județ. Un accident rutier a avut loc pe Bulevardul București din Baia Mare. In urma accidentului, nu eu rezultat victime in stare grava, dar mașinile au fost grav avariate. Tot sambata, un accident a avut loc in Hideaga, unde un autoturism a…

- Un accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma, in Baia Mare, la intersectia Bd. Bucuresti cu Bd. Republicii. Din primele informatii, in evenimentul rutier au fost implicate 2 autoturisme, rezultand 2 victime. In urma impactului, una dintre masini a ajuns cu rotile in sus. La fata locului s-au…

- Centrul Infotrafic a transmis, joi, ca pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, intre kilometrii 83 si 96, se executa lucrari de aplicare a marcajelor pe banda a doua a sensului de mers catre Pitesti. In intervalul orar 9:00 - 19:30, se vor executa lucrari de aplicare a marcajelor rutiere pe Autostrada…

- Traficul rutier este restrictionat, marti, pana la ora 15.00, pe prima banda a sensului catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, intrucat pe un tronson au loc lucrari de asfaltare.Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de la rutiera au actionat pe linia prevenirii si combaterii cauzelor generatoare de accidente rutiere si constientizarii de catre conducatorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor de circulatie. Cu aceasta ocazie au fost aplicate 34 de sancțiuni…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus au descoperit intr-o mașina 120 de litri de alcool pentru care conducatorul auto nu a putut prezenta documente de proveniența. In data de 24 iunie, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu…