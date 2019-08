Accidente la Jupa și lângă Reșița Potrivit salvatorilor carașeni, la Jupa, noua persoane au fost implicate in accident și, din fericire, nu au ramas victime incarcerate. O persoana a fost ranita, ea fiind preluata și transportata de ambulanța la spital. La fața locului au intervenit doua echipaje de ambulanța, unul SMURD și unul de Poliție. Potrivit IPJ, „din primele verificari rezulta faptul ca un autoturism condus de un barbat de 40 de ani nu ar fi pastrat distanța in mers fața de autovehiculul din fața sa, intrand in coliziune fața-spate cu acesta. In urma impactului, cel de-al doilea vehicul ar fi fost proiectat in autoturismul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

