- O masina in care se aflau patru tineri s-a rasturnat, duminica dupa-amiaza, in raul Salauta, in timp ce tranzita DN 17C din judetul Bistrita-Nasaud, fiind al doilea incident de acest gen petrecut intr-un interval de cinci ore in aceasta zona. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Dupa ce azi-dimineața un cuplu de maramureșeni a plonjat cu mașina in raul Salauța, in localitatea Fiad, alte 4 persoane au avut aceeași soarta. Din fericire, nici acestea nu au fost ranite.

- O masina in care se aflau doi soti s-a rasturnat, duminica dimineata, in raul Salauta din judetul Bistrita-Nasaud, incidentul avand loc pe DN 17C, pe raza localitatii Fiad, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Diana Pintea. La volanul…

- O batrana in varsta de 74 de ani, care bause alcool inainte de a urca la volan, s-a rasturant cu masina in Olt, vineri, intre localitatile Podul Olt si Harman, din judetul Brasov. Femeia a reusit sa iasa singura din masina si sa se salveze. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 14.00, pe DJ 112, in…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Constantin Bratescu. Din primele informatii o masina s a rasturnat si o persoana este incarcerata. La fata locului intervin pompierii de la Descarcerare si cadrele medicale de la Ambulanta. ...

- Accident spectaculos cu masina politiei. Un agent s-au rasturnat cu masina de serviciu in sant Un agent de poliție, in varsta de 24 de ani, s-a rasturnat cu masina in sant in timp ce se deplasa la o intervenție si nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Accidentul rutier s-a produs miercuri in localitatea…

- O mașina a Poliției a fost avariata, miercuri, de roata desprinsa de la un TIR. Incidentul s-a petrecut in momentul in care echipajul de Poliție se afla la cercetarea unui accident pe DN 1 B, in județul Buzau, in care fusese implicata o Dacia Logan care s-a rasturnat din cauza unei manevre bruște a…

- Incident ieșit din comun la Timișoara! Un tanar de 20 de ani a cazut in gol, luni seara, de la etajul 6 al unui bloc din oraș, prabușindu-se pe o mașina. Din fericire, tanarul a supraviețuit, dar nu-și amintește ce s-a intamplat. Incidentul s-a petrecut in Piața Maraști, din Timișoara. Baiatul s-a…

- Politistii dorneni au depistat sambata, in trafic, un autoturism furat, dupa ce soferul acestuia a virat brusc intr-o benzinarie la vederea acestora si a incercat sa scape de vigilenta lor.In urma verificarilor facute, a fost depistat faptul ca autoturismul fusese furat din judetul Bistrita-Nasaud,…

- O mașina in care se aflau trei persoane s-a rasturnat, vineri, intr-o rapa, in zona barajului de la Mihoiești din Munții Apuseni. Acestea au ieșit cu greu dintre fiarele contorsionate ale autovehiculului, iar una dintre ele a fost transportata la spital. Potrivit Poliției Alba, un șofer din Alba Iulia,…

- In prima parte a zilei, singura legatura rutiera dintre Moldova si Capitala a fost drumul national care leaga Buzaul de Ploiesti, prin Mizil. Soseaua cu o singura banda pe sens s-a aglomerat iar traficul intens si vremea apriga le-au dat batai de cap participantilor la trafic. Soferul unui autoturism…

- Bianca Dragusanu a declarat in cadrul unei emisiuni faptul ca l-a sfatuit pe sotul ei, Victor Slav, sa se opereze la picior. Ea a apreciat ca acest pas este drumul cel mai drept pentru a rezolva problema.

- Scene incredibile s-au derulat, duminica seara, intr-o intersectie aglomerata din Arad, unde sicriul in care era așezat un mort a cazut dintr-o mașina funerara. Vehiculul tocmai plecase de la semafor, cand, in mijlocul șoselei, chiar inaintea unei mașini de poliție, cadavrul unui barbat a alunecat afara…

- Un accient rutier, soldat cu ranirea ușoara a unei persoane, a avut loc, duminica dimineața, pe raza localitații Caianu Mic.”La data de 25 februarie a.c., în jurul orei 04:10, un barbat, de 28 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea un autovehicul pe DN 16,…

- Misiune de salvare a pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Bistrița-Nasaud, care au fost solicitați sa intervina pentru scoaterea unui cațel dintre-un canal in zona unei baze de agrement.

- Un politist local din Capitala care s-a urcat, luni seara, baut la volan si s-a rasturnat cu masina este cercetat de catre politistii Brigazii Rutiere. "Conducatorul unui autoturism, in varsta de 56 de ani, care se deplasa pe Bd. Basarabia, a pierdut controlul directiei de mers si s-a rasturnat,…

- Un sofer de numai 20 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s-a rasturnat cu masina pe drumul care leaga Lugojul de Faget. Barbatul de loc din Leucusesti nu a tinut cont de mazga de pe sosea si a apasat prea tare pedala de acceleratie, astfel ca a pierdut controlul volanului, a parasit partea…

- Cei doi romani se deplasau intr-unul dintre cele mai aglomerate districte din arhipelag cand mașina lor a fost lovita de un copac, in timpul unei furtuni puternice. Barbatul, in varsta de 38 de ani, a fost ucis. Pasagera din dreapta, o femeie de 32 de ani, a fost grav ranita.

- O femeie in varsta de 61 ani din judetul Bistrita Nasaud si a pierdut viata, in aceasta seara, dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un tanar in varsta de 19 ani, pe DN 17, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Crina Sirb.…

- Un accident rutier soldat cu pagube considerabile s-a produs, vineri in jurul pranzului, in Alba Iulia, pe strada Gheorghe Pop de Basești, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat, oprindu-se langa gardul unei case. La locul evenimentului se desfașoara cercetari. Revenim cu amanunte

- O masina a cazut de pe pod pe DN13. Din fericire șoferul a scapat cu viața, insa pentru pasagerul din dreapta nu s-a mai putut face nimic. Acesta a murit incarcerat. Tragedia a avut loc pe DN13, la Hanul din Ardeal. Soferul a pierdut controlul volanului si a derapat, cazand de la aproape 6 metri.…

- Un șofer care a vrut sa se dea în spectacol a mers cu mașina pe un lac înghețat din Republica Moldova, fara sa se gândeasca ca ceea ce face ar putea avea consecințe grave. La un moment dat, o porțiune de gheața s-a spart și acesta a cazut cu mașina în lac, potrivit…

- Schimbari importante pentru șoferii din Romania! Masinile avariate in accidente grave vor avea inspectia tehnica periodica suspendata pana cand vor fi reparate. De asemenea, conducatorii auto care vor cumpara o masina second-hand ar putea avea acces la un fel de cazier al autoturismului, doar printr-un…

- La data de 24 ianuarie 2018, in jurul orei 17.45, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe D.N. 1 intre localitatile Cut si Cunta si soldat cu pagube materiale. Un barbat de 31 de ani, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, pe Centura de Vest a Ploiestiului. Potrivit IJP Prahova, accidentul a avut loc in sensul giratoriu din dreptul autostrazii A3, unde soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, masina rasturnandu-se pe partea carosabila.…

- Impact, in aceasta seara, pe strada Brailei, in zona Trei Star. O masina in care se afla o singura persoana, identificata mai tarziu a avea 30 de ani, a pierdut controlul volanului, probabil deoarece avea viteza, iar carosabilul era ud din cauza ninsorii, a rupt un semafor si s-a rasturnat. Dupa impact,…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14 B, la intrarea in localitatea Craciunelul de Jos. Traficul in zona este blocat. UPDATE: Potrivit ISU Alba este vorba despre o mașina care s-a rasturnat pe carosabil. Revenim cu amamnunte.

- Patru copii din localitatea bistriteana Nepos, care se îndreptau spre scoala marti dimineata, au fost implicati într-un accident rutier, dupa ce o masina a derapat pe carosabilul umed.

- Accident grav in zona barajului de la Valea de Pești, in Hunedoara. Doi oameni au murit și altul a fost grav ranit, dupa ce mașina in care se aflau a cazut in Raul Jiu. Femeia ranita a fost recuperata și transportata la spital. Victimele sunt doi barbați din Lupeni, in varsta de 39, respectiv 42 de…

- Procurorii DIICOT si-au pierdut un aparat de interceptare in masina sotiei lui Mihai Lucan, iar cel care a gasit dispozitivul este chiar medicul. Mihai Lucan folosea vehiculul in momentul in care din plafon a cazut o camera video miniaturala. Anchetatorii au recuperat dispozitivul, despre care spun…

- Autotrenul era incarcat cu fier vechi si venea dinspre Focsani, fiind condus de un cetatean sarb cu permis de sedere temporara in Romania. Masina s-a rasturnat pe sosea la iesirea din Gulianca spre Corbu Nou, iar incarcatura a ajuns pe sosea. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor,…

- Victima in varsta de 61 de ani, pasager dreapta fata, purta centura de siguranta in momentul accidentului. „Pacienta cu politraumatism prin accident rutier prezenta un traumatism cranio-cerebral fara pierderea cunostintei, hemoragie subarahnoidiana, fractura de coasta I, cu observatie de fractura de…

- Accident groaznic deja in etapa a doua a Raliului Dakar din acest an. Bryce Menzies s-a rasturnat cu masina in timpul cursei. Pilotul american nu a suferit traumatisme grave, insa a fost nevoit sa abandoneze. Etapa a doua a competiției a fost castigata de Cyril Despres.

- Tânarul de 16 ani din judetul Bistrita-Nasaud care vineri seara s-a urcat baut la volanul unei camionete si a accidentat sase pietoni de-a lungul DN 17 a primit, duminica, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Adolescentul de 16 ani din localitatea Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, care a produs trei accidente rutiere in urma carora o fata de 16 ani a murit si alte cinci persoane au fost ranite grav a fost arestat preventiv, duminica, transmite corespondentul ...

- Un adolescent baut si fara permis a intrat cu masina in trei grupuri de colindatori, vineri seara, in doua localitați. Șase copii au fost raniți, iar o fetița se afla in stare grava la spital. Un șofer aflat la volanul unei camionete cu numere de Salaj a lasat in urma sa 7 pietoni loviți. Acesta a accidentat…

- Ies la iveala detalii halucinante despre accidentul tragic de noaptea trecuta din județul Buzau. Motivul pentru care a plecat de la locul tragediei șoferul de 27 de ani, baut și fara permis, este acela ca i-a dus acasa pe ceilalți trei copii care se aflau în mașina

- O fetita de 11 ani din Buzau a murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina in care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Soferul nu avea permis de conducere si era baut, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un șofer care circula marți seara pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca s-a rasturnat cu mașina intre localitațile Rascruci și Jucu. Din primele informații, mașina marca BMW s-a rasturnat pe șosea, pe sensul de mers spre Cluj, care a fost paralizat, iar autovehiculele circula in zona pe un singur sens. Accidentul…

- Accident grav in apropiere de orașul Strașeni. Un sofer de 66 de ani a decedat, dupa ce automobilul pe care il conducea a derapat de pe traseu si s-a rasturnat.Nenorocirea a avut luc ieri, in jurul orei 14:22.

- Accident spectaculos in prima zi a lui 2018. Un tanar a fost autorul unei adevarate cascadorii la Mierea, dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in curtea unui localnic. Șoferul a reușit sa fuga de la [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA: Logan rasturnat intr-o curte.…

- Un accident rutier a avut loc, joi seara, în jurul orei 21.00, pe raza localitații clujene Livada.Un tânar din Cluj-Napoca, aflat la volanul unui autoturism marca Logan, care circula dinspre Gherla spre Cluj, la un moment dat a scapat mașina de sub control și s-a rasturnat…

- Doi tineri indragotiti au mers cu masina pe platou la releu pentru a avea parte de intimitate si pentru a admira peisajul. Insa din neatentie au uitat sa traga frana de mana sau au atins-o din greseala si au cazut intr-o rapa. Din fericire, cei doi au scapat teferi. Totusi, mai multe echipaje de interventie…

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite Mediafax. Potrivit Inspectoratului de Politie…

- Tragediile se tin lant inaintea Craciunului. Un nou accident groaznic s-a produs pe soselele din Romania. Totul s-a intamplat in zona Cimpeni, (Certege), Coasta Vascului​, judetul Alba, pe un drum forestier. O masina de teren, cu patru tineri la bord, s-a rasturnat intr-o rapa. Un baiat de 23 de…

- Un grav accident rutier, soldat cu moartea unui tanar și ranirea altor trei, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce autoturismul de teren in care se aflau s-a rasturnat pe un drum forestier din zona localitatii Cimpeni din judetul Alba. Șoferul a fugit de la fata locului si a fost gasit…

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident soldat cu doua persoane ranite a avut loc azi (18 decembrie) dupa-amiaza in localitatea Amați. Un barbat de 38 de ani din Tireac, aflat la volanul unui BMW s-a rasturnat cu mașina și a rupat un stalp. In urma impactului doi pasageri au suferit rani, fiind transportate la spital. Polițiștii…