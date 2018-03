Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe DE70, in Caraș-Severin. O femeie a murit, o fetița este in coma, iar alte doua persoane sunt in stare grava la spital. Vezi galeria foto + 6 + 6 Circulația inchisa pe Drumul European E70 care leaga Timișoara de Caransebeș. Un tir nu a adaptat viteza la condițiile de deplasare, a patruns…

- Un tanar indraznet, dornic de adrenalina, a urcat la volanul unei masini, deși nu avea permis și a inceput sa faca drifturi intr-o parcare din Poiana Brașov. Spectacolul a fost, insa, intrerupt de agenții de poliție din Poiana Brașov, care l-au observat și i-au „acordat” dosar penal. In noaptea de duminica…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 03.10, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada I.B. Deleanu din Cugir. Un tanar de 28 de ani, din Sighetul Marmatiei, judetul Maramures, in timp ce conducea un autoturism,…

- Polițiștii aradeni au identificat un tanar de 23 de ani banuit de furtul unui moped și conducerea lui fara a deține permis de conducere. Mai exact, in dimineața zilei de 19 februarie, polițiștii orașului Lipova au fost sesizați despre comiterea furtului. Persoana vatamata, un barbat de 44 de ani i-a…

- Un teribil accident rutier, in care o persoana și-a pierdut viața, s-a produs marți dimineața, pe DN 73, in localitatea Cristian. Un tanar de 30 ani, fara carnet și sub influența alcoolului, a urcat la volan, iar intr-o curba a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un parapet, apoi autoturismul…

- Sase persoane aflate intr-un autobuz au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier care a avut loc sub un pod feroviar, dupa ce soferul unui autotren a pierdut controlul volanului, iar autovehiculul s-a ciocnit cu autobuzul. Accidentul s-a produs pe soseaua Galati-Smardan, sub podul feroviar…

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au depistat un tanar, in varsta de 20 de ani, care a condus un autoturism cu numerele de inmatriculare false, in pe raza localitatii 23 August, din municipiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, politistii…

- La data de 08.02.2018, in jurul orei 12:30, politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla, au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul ca a fost furat un autoturism si conducatorul auto se indrepta inspre Cluj-Napoca. La scurt timp de la apel, autoturismul in cauza, a fost depistat si oprit in…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un tânar care a fost implicat într-un accident rutier, dupa ce s-a urcat beat la volan și fara a avea permis de conducere.”La data de 07.02.2018, în jurul orei 23:00, politisti din cadrul Politiei municipiului…

- Politistii au intervenit, duminica, la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat aproape 9.000 de amenzi in valoare de peste 2,9 milioane de lei, au constatat peste 700 de infractiuni, iar pentru neregulile din trafic au retinut 600 de permise de conducere.Citeste…

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, sotia sa afirmand ca a provocat accidentul cu intentie, intrucat a vrut sa o omoare, a fost arestat pentru 30 de zile pentru tentativa de omor. Cu o zi inainte Dragos Birligea a fost retinut…

- Soferul autoturismului care a provocat sambata accidentul de pe Bulevardul Dacia, in apropierea intersectiei cu Calea Victoriei, a fost condus la Directia Omoruri a Politiei Capitalei, in vederea audierii sale, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- Pasajul Obor din Capitala a fost blocat din cauza unui accident rutier, informeza Romania TV. Din primele informatii, un sofer care nu a adaptat viteza la conditiile de mers a pierdut controlul volanului si a intrat violent in parapet. Citeste si Dan Diaconescu, victima unui accident rutier…

- Un accident grav a avut loc vineri dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- La data de 30 ianuarie a.c.,ora 21.11, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 47 ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul care se afla parcat pe o strada din localitate.In urma acțiunilor comune…

- Politistii de la Inspectoratul National de Patrulare anunta ca in dimineata de marti, 30 ianuarie, pe strada Ismail din Chisinau, soferul unui BMW l-ar fi amenintat cu un pistol pe un alt participant la trafic.

- "Politistii din cadrul Politiei Municipiului Focsani au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism, care circula pe strada Bicaz din municipiul Focsani. Conducatorul auto a refuzat sa opreasca, a accelerat si a intrat in coliziune cu gardul unei societati comerciale, rezultand doar…

- FURT…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Mitsubishi Pajero care figureaza in bazele de date ca fiind semnalat furat din Italia. Astfel, in ziua de 26 ianuarie, in jurul…

- Decizia Curtii de Apel Galati a fost anuntata vineri, la un an si jumatate dupa accidentul in urma caruia au murit doi copii. Judecatorii au decis sa respinga apelul lui Ivanciu Corcioveiu si i-au marit pedeapsa initiala de 5 ani de inchisoare. Potrivit Mediafax, decizia Curtii de Apel…

- Accident cumplit in apropierea satului Mihaileni, raionul Rascani. Totul s-a intamplat in aceasta dimineata, dupa ce o masina de serviciu a Postei Moldovei a lovit lateral un camion.Soferul automobilului a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat.

- ACTUALIZARE: Din primele cercetari ale politiei, rezulta ca accidentul s-a petrecut pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Tanarul in varsta de 21 de ani a pierdut controlul volanului, a trecut pe contrasens, unde a surprins si accidentat un barbat in varsta de 60 de ani care circula…

- Accidentul a fost produs de un barbat, in varsta de 41 de ani, care s-au urcat la volan fara a poseda permis de conducere. “Miercuri, 24 ianuarie, in jurul orei 18:00, pe drumul comunal 179 din localitatea bihoreana Telechiu, un barbat din comuna Derna, in timp ce conducea un…

- Avea la el doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false, dar totuși a incercat sa treaca frontiera. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, un tanar de 23 ani, cetațean al RM, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni , fiind pasager…

- Ieri, 16 ianuarie 2018, in jurul orei 18.45, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe strada Vanatorilor din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu doua…

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- Politistii din Blaj l-au retinut pe un tanar care a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului. Politistii au constatat ca tanarul mai era cercetat, intr-un dosar penal, pentru acelasi fel de fapte, comise in luna octombrie 2017.…

- Politistii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați ieri, in jurul orei 18:40, cu privire la producerea unui accident rutier cu pagube materiale, pe DJ 109 A, pe raza localitații Babuțiu.

- Autotrenul era incarcat cu fier vechi si venea dinspre Focsani, fiind condus de un cetatean sarb cu permis de sedere temporara in Romania. Masina s-a rasturnat pe sosea la iesirea din Gulianca spre Corbu Nou, iar incarcatura a ajuns pe sosea. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor,…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera un autoturism marca Renault care figura in bazele de date ca fiind furat din Franța. In ziua de 08 ianuarie a.c., in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita-I.T.P.F. Iași, s-a…

- Politistii au facut prapad, ieri, pe soselele din Romania! Peste 7.700 de amenzi in valoare de aproape 3,22 de milioane de lei au fost date de politisti in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost constatate peste 600 de infractiuni, potrivit AGERPRES. Potrivit Politiei Romane, in ultimele…

- Un tanar ce a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost oprit, la timp, de politistii din Alba Iulia. Acesta, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului, conducea un tractor furat din comuna Ciugud. A fost reținut si va fi prezentat in fata magistratilor. In noaptea…

- Oamenii legii au pornit in urmarirea „șoferului”, acesta fiind prins in scurt timp. In urma verificarilor efectuate de polițiști s-a stabilit ca tanarul nu are permis de conducere. „In noaptea de 4 spre 5 ianuarie, polițiștii rutieri au efectuat controale in trafic, pe raza localitații Lipova, in vederea…

- O fetița de 11 ani din Buzau a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Șoferul nu avea permis de conducere și era baut. Purtatorul de cuvânt al Poliției Buzau, Mihail Draghiciu, a declarat ca accidentul rutier s-a…

- Un accident de circulatie s-a produs in noaptea de 2/3 ianuarie 2018 pe raza localitatii Petrova, pe drumul national 18. La ora 3.40, un barbat a sunat la 112 pentru a anunta ca un autoturism BMW a fost implicat intr-un accident rutier, insa la volan nu este nicio persoana. In scurt timp,…

- Luni, 1 ianuarie 2018, in jurul orei 18.20, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Spring, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DJ 106 I, pe raza comunei Spring, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata…

- Doua autoturisme parcate regulamentar au fost lovite, in cursul aceste seri, la Șugag, de o alta mașina, al carei șofer a pierdut controlul volanului probabil din cauza vitezei. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba au declarat presei ca accidentul de sambata seara de pe Valea Sebeșului…

- Un accident rutier s-a petrecut sambata seara, in jurul orei 18:20, in centrul localitații Șugag. Șoferul unui autoturism marca BMW a pierdut controlul volanului și s-a izbit de alte autoturisme ce erau parcate in afara drumului. In accident au fost implicate un autoturism marca BMW, un Renault, un…

- Un tanar a murit, iar alti doi au fost raniti, marti, in urma unui accident provocat de un baiat in varsta de 18 ani, care se afla la volanul unui autoturism desi nu avea permis si era sub influenta alcoolului. El a intrat cu masina intr-un grup de patru persoane, intr-o localitate din judetul Salaj.…

- Potrivit meteorologilor, in zona montana inalta a judetelor Mehedinti, Gorj si Valcea vantul va prezenta intensificari locale ce vor atinge la rafala 80-90 km/h viscolind ninsoarea si spulberand zapada. De asemenea, vizibilitatea va fi redusa, iar pe arii restranse se va semnala ninsoare. Tot…

- Un albanez s-a casatorit de convenienta cu o femeie din Galati, pentru a obtine permis de sedere in Romania. Politistii de la Imigrari au constatat insa ca sotii nu aveau o coabitare matrimoniala, femeia locuind la o alta adresa, astfel ca barbatul a fost amendat cu 600 de lei si obligat sa paraseasca…

- Politistii de frontiera din cadrul Biroului Combaterea Migratiei Ilegale si a Infractionalitatii Transfrontaliere al Serviciului Teritorial PF Timis și al Sectorului P.F. Cruceni, impreuna cu lucratori din cadrul Brigazii de Operațiuni Speciale Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul…

- Politistii din Iasi s-au confruntat cu un caz tragi-comic. Noaptea trecuta, aproapte de miezul noptii, agentii rutieri din Iasi au identificat un barbat de 33 de ani care conducea haotic prin oras. Soferul se deplasa cu un Renault, conducand cu viteza pe o strada circulata din oras.

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia au depistat un barbat, de 70 de ani, din Mangalia, care a condus un autoturism, pe strada General Dragalina din localitate, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, politistii din cadrul Sectiei 8 Rurala Baneasa…

- Ieri, 7 decembrie 2017, in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe DJ 107, pe raza comunei Sancel, l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din Ungheni, judetul Mures, in timp ce conducea un autoturism, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie…

- O femeie in varsta de 30 de ani i-a socat pe politistii din Zarnesti care au oprit-o in trafic. Tanara era beata crita, aproape de coma alcoolica. Mai mult, nu avea nici permis de conducere, prin urmare a fost imediat incatusata, scrie monitorulexpres.ro. Incidentul s-a petrecut luni noaptea,…